Không chỉ lập nhóm để tâm sự, trao đổi kinh nghiệm thay đổi giới tính, người chuyển giới còn biến mạng xã hội thành công cụ giới thiệu “dịch vụ” bán dâm của mình.

Kỳ 1: 'Chợ đen' bán dâm, trao đổi hoóc-môn của người chuyển giới

Công khai rao bán dâm trên mạng

Sau nhiều lần hứa hẹn, Xiao Mie dẫn dắt chúng tôi vào hội, nhóm kín dành riêng cho người chuyển giới bán dâm. Việc đăng ký thành viên của nhóm không khó như chúng tôi hình dung.

Chỉ cần trả lời những câu hỏi đơn giản của người quản trị và chờ đợi ít phút, người mới sẽ trở thành thành viên của nhóm.

Tại đây, những người chuyển giới dù là shemale (người chuyển giới hoàn toàn) hay trans (chưa chuyển giới hoàn toàn)… đều vô tư đăng ảnh khiêu dâm với dòng trạng thái tìm khách mua dâm.

Các thành viên này đăng ảnh “nóng” đến nỗi, người quản trị nhóm phải lên tiếng, yêu cầu không đăng ảnh quá gợi dục để tránh bị Facebook báo cáo, thậm chí khóa trang.

Phía trên các bức ảnh này là những dòng trạng thái gọi mời khách mua dâm: “Em nhận đi khách mấy anh ơi, kb (kết bạn-PV) zalo e (em-PV) set kèo nè 0906761…”, “Ladyboy Quận 8. Em nhận đi khách. Ai có nhu cầu liên hệ ạ"...

Những lời rao, mời khách mua dâm trên các hội, nhóm kín của người chuyển giới trên mạng xã hội.

Thậm chí, có người còn công khai mời gọi khách mua dâm tập thể.

Giá bán dâm trong 1 giờ của những transgirl hay shemale này không hề rẻ. Thành viên có tên Ngọc Linh Nhi ra giá: “Em chỉ đi khách sạn thôi. 500.000 đồng/h. Qua đêm 1 triệu đồng”.

Trong khi đó, thành viên Ngô Mỹ Yến lại “hét giá” 600.000 đồng cho mỗi giờ phục vụ khách làng chơi, qua đêm 1,2 triệu đồng. Khi được đặt vấn đề, thành viên trong nhóm kín đều cho biết có nhận đi sex tour (du lịch tình dục - PV) với giá cả chục triệu đồng.

Không chỉ hoạt động công khai trong nhóm kín trên mạng xã hội, một số thành viên được cho là có “kinh nghiệm trong nghề” còn liên kết với các trang web khiêu dâm để tìm khách.

Thành viên có tên N.M. quả quyết: “Ngoài giới thiệu trên nhóm, em còn làm trên web nữa. Trên Facebook toàn gặp khách nói xàm là chính. Nói nhiều mà không đi. Em không cần khách đó. Khách trên web chất lượng hơn”.

Gửi ảnh "nóng" để níu khách

Sau một hồi trao đổi, N.M. cũng gượng gạo giới thiệu cho chúng tôi trang "web đen" mà cô đang cộng tác. Nhấp vào đường link cô gái vừa gửi, chúng tôi choáng váng khi bị dẫn dụ vào một thế giới nhục dục.

Tại đây, các cô gái chuyên chọn việc bán dâm làm kế sinh nhai công khai đăng ảnh khỏa thân, giường chiếu, tự giới thiệu bản thân để tìm khách. Trong mục dành riêng cho những người chuyển giới như mình, N.M. đăng bức ảnh thiếu vải kèm theo bài giới thiệu bản thân với ngôn từ gợi dục.

Thành viên N.M. tự giới thiệu mình trên một website mại dâm với ngôn từ gợi dục.

Cô gái cũng khẳng định, nếu được khách yêu cầu, cô sẵn sàng gửi ảnh khỏa thân qua ứng dụng Zalo trước khi “cáp kèo”. N.M. nói, đây là một trong những “bí quyết” để khẳng định tiêu chí “nhiệt tình” trong “dịch vụ” của mình.

Trong khi đó, nhiều cô gái chuyển giới khác lại tỏ ra hết sức sang chảnh và hầu như không chịu trò chuyện “nhiều lời” với khách. Bởi, đối với những người này, khách chỉ việc liên hệ rồi chốt lại có mua dâm hay không và mua tại đâu.

“Người hỏi nhiều thường không đi và chỉ tìm tụi em để châm chọc thôi. Tụi em không cần loại khách này”, thành viên có tên Yến Nhi thông tin.

Yến Nhi cũng quả quyết nhóm kín chỉ dành cho thành viên tìm khách và để khách chọn “hàng” chứ không phải là nơi tìm bạn, giao lưu, trò chuyện. Do đó, khi gặp khách hỏi dông dài, các cô gái thường chặn tài khoản.

Chúng tôi liên hệ với một ladyboy tên An An. Cô khẳng định không có nhiều thời gian để ngồi tâm sự với khách vì “nói chuyện với anh không ra tiền mà cái em cần là tiền”.

Tuy nhiên, sau khi được chúng tôi đảm bảo sẽ “set kèo” đi khách và đang muốn “làm quen trước” với mối quan hệ này thông qua trò chuyện, An An quyết định mở lòng.

Cô gửi ảnh khỏa thân của mình và cho biết hoàn toàn có thể chiều khách như các cô gái, thậm chí còn khiến khách “khó quên” hơn cả những cô gái bình thường khác.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi không kéo dài. An An liên tục thúc giục chốt thời gian, địa điểm. Chúng tôi đề nghị được gặp An An và đưa cô đi chơi để làm quen trước.

Ngay lập tức cô gái thay đổi thái độ thân thiện và cho biết chỉ đồng ý đi ăn ở các nhà hàng hạng sang, xem phim chung chứ không đi ăn uống ở vỉa hè.

Viện cớ đang gặp trục trặc trong công việc, chúng tôi không thể đến khách sạn cùng cô gái. An An chia tay chúng tôi với lời đề nghị “khi nào rảnh, anh nhớ tìm em đi thử nha”.

Trước đó, tiết lộ về việc "đi tour", An An cho biết cô và bạn bè chỉ nhận lời khi nhận được tiền cọc. “Đi tour thì anh phải chuyển tiền cho tụi em trước. Tốt nhất là chuyển trước một nửa tiền và phải thông báo trước cho tụi em từ 2-3 ngày.

Đó là thời gian để tụi em chuẩn bị quần áo, thuốc… Trong chuyến đi, mọi chi phí vui chơi, khách phải bao tụi em hết. Tụi em chỉ làm "nhiệm vụ" của mình thôi”, An An nói thêm.

*Tên nhân vật trong bài được thay đổi

(Còn nữa)

Nguyễn Sơn