“Sau 30 năm tìm kiếm, chờ đợi, cuối cùng bố cũng gặp được con...”, Peng Xinghui, 69 tuổi vừa khóc vừa ôm chặt con trai. Vậy là, giấc mơ đoàn tụ mà ông mong đợi suốt 30 năm cuối cùng cũng được hiện thực hóa.

Năm 1984, Peng Xinghui cùng vợ đến Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) sinh sống. Hai vợ chồng sinh được 3 người con, Peng Longhu là con út. Một ngày năm 1991, hai vợ chồng phải ra ngoài làm việc nên gửi 3 đứa con cho hàng xóm trông giúp.

Khoảng 2h chiều, vợ của Peng Xinghui trở về thì không thấy Peng Longhu nữa.

Có người nói, một đôi nam nữ đã đưa Peng Longhu đi. Vợ chồng Peng Xinghui đã báo cảnh sát. Phía cảnh sát cũng đã cố gắng tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Hai vợ chồng đi tìm kiếm khắp các tỉnh thành lân cận nhưng đều vô ích. Năm 2000, do quá buồn phiền vì không tìm thấy con, hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn rồi ly hôn.

Bức ảnh 4 bố con được ông Peng Xinghui giữ cẩn thận.

Ở Hà Bắc, Peng Longhu vẫn nhớ ngày mình bị bắt cóc: “Một cặp nam nữ đã đưa tôi đi nhiều nơi, cuộc sống vô cùng khó khăn. Cho đến khi gặp được bố mẹ nuôi, cuộc sống của tôi mới khá hơn”.

“Cha mẹ nuôi đối xử với tôi còn tốt hơn đối với con đẻ của họ. Tôi sợ làm tổn thương họ nên không dám nói đến chuyện tìm người thân", Peng Longhu tâm sự.

Năm 2020, sau một thời gian dài đấu tranh tư tưởng, Peng Longhu lặng lẽ để lại mẫu máu ở sở công an địa phương với hy vọng mong manh.

Không ngờ, việc tìm kiếm có kết quả nhanh chóng. Khi sở công an Tây An (Thiểm Tây) thông báo cho Peng Longhu rằng, người thân của anh đang ở thành phố Tây An, Peng Longhu đã bật khóc vì hạnh phúc.

“Trong lòng tôi như vừa gỡ được tảng đá nặng. Tôi hạnh phúc không nói nên lời”, Peng Longhu nói.

Ở thành phố Tây An, khi nhận được tin, Peng Xinghiu nhảy lên vì vui sướng. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt ông cũng nhòe đi. Nỗi đau dày vò ông suốt 30 năm cuối cùng đã được gỡ bỏ.

Ông vội điện thoại thông báo cho vợ cũ.

Peng Longhu gặp lại cha và anh cả sau 30 năm xa cách.

Ngày 11/9, từ Hà Bắc, Peng Longhu lái xe thẳng đến Tây An.

Vào lúc 10h sáng ngày 13/9, tại Văn phòng Lữ đoàn điều tra hình sự thuộc Sở Công an Tây An, Peng Longhu ôm chầm lấy cha và anh cả của mình. Những giọt nước mắt không ngừng rơi của 3 người đàn ông cùng chung máu mủ khiến những người chứng kiến xúc động.

Sau cuộc gặp gỡ ấy, 3 cha con cùng nhau trở lại căn nhà mà Peng đã bị bắt cóc nhưng nơi đó giờ đã bị phá dỡ. Peng Longhu lại cùng anh cả đến nhà của bố ở gần đó.

Ông Peng Xinghui nói, sở dĩ ông mua căn nhà ở gần nhà cũ vì muốn đợi con trai trở về.

Đối diện với căn nhà đổ nát, xung quanh là các tòa nhà cao tầng, Peng Longhu bỗng thấy xót xa. Anh cảm nhận 30 năm qua là khoảng thời gian không hề dễ dàng với cha của mình.

Anh dự định sẽ sớm đưa vợ con về nhận người thân và báo hiếu cho cha mẹ đẻ.

Linh Giang(Theo Sohu)