Khi cảnh sát tìm thấy, người phụ nữ đang ở trong hang. Suốt 12 năm qua, cô chỉ được tắm 3 lần, đến Tết mới được miếng thịt. Tuy nhiên, nhiều người nói, đó là cái giá phải trả cho tội ác cô gây ra thời trẻ.

Băng nhóm buôn người bị tiêu diệt, truy tìm con cá lọt lưới

Tháng 8 năm 1992, cảnh sát huyện Vinh Xương, Trùng Khánh (Trung Quốc) đã phá một vụ án lớn, lật tẩy băng nhóm buôn người độc ác và khét tiếng ở địa phương, bắt giữ 44 người.

Theo lời khai, băng nhóm đã bắt cóc và buôn bán 85 người. Trong đó có 5 phụ nữ và 80 trẻ em. Hơn một chục trẻ em đã chết do chăm sóc không đúng cách trong quá trình buôn bán.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên những kẻ cầm đầu băng nhóm đã bị xử tử hình. Tuy vậy, cảnh sát biết rằng, vụ án này vẫn chưa kết thúc. Bởi một trong những tên tội phạm quan trọng là Peng hongjiu - người trực tiếp bắt cóc 17 trẻ em đã trốn thoát.

Peng Hongjiu là người địa phương, lấy chồng khi còn trẻ và sinh được 3 người con. Vì gánh nặng gia đình, hai vợ chồng Peng Hongju quyết định tham gia cùng một băng nhóm trong làng. Nhóm này chuyên bắt cóc và buôn bán trẻ em. Sau một thời gian, hai vợ chồng phát triển thành những người trụ cột của băng nhóm.

Có một luật bất thành văn trong băng nhóm của họ là không bắt cóc trẻ em trong làng. Nhưng sau đó, vì bị đồng tiền làm mờ mắt, chồng của Peng Hongjiu đã ra tay với người ở địa phương. Cuối cùng, chính vì sơ hở của anh mà cảnh sát mới tóm được cả đội.

Peng Hongjiu may mắn trốn thoát do thời điểm đó đang làm ăn ở nơi khác. Nhưng chồng của cô thì không gặp may như vậy. Anh đã bị bắt và bị kết tội tử hình.

Cái giá phải trả

Sau khi biết tin cả đội đã bị bắt gần hết, Peng Hongjiu trốn về hướng bắc, đến Bao Đầu, Nội Mông Cổ. Tại Bao Đầu, Peng tìm được một khu lò gạch đang cần người làm mà không phải trình chứng minh thư. Nơi này, chủ yếu là đàn ông làm việc. Phần nhiều trong số đó là những người từng bị bắt cóc.

Nhưng làm việc được một thời gian, Peng nhận ra nơi này không hề tốt đẹp. Ông chủ thường xuyên nợ lương và người làm không được ăn no. Peng quyết định lẻn ra ngoài trong khi người lính canh đang ngủ say.

Trên đường chạy trốn, Peng gặp một gã đồng bọn đến từ Tứ Xuyên nên trong lòng rất vui đồng thời buông lỏng cảnh giác.

Người đồng nghiệp nói với Peng Hongjiu rằng, anh ta mở nhà máy chế biến ở Sơn Tây và đang thiếu nhân lực, thấy Peng đang rơi vào cảnh khó khăn nên muốn giới thiệu cho cô làm việc ở đó.

Peng Hongjiu không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng lên đường đến Sơn Tây kiếm sống.

Sau khi đến huyện Hà Tuyền, tỉnh Sơn Tây, một người dân dẫn Peng đến vùng núi cao hẻo lánh và giao cô cho một ông già tên Zhao Rongxiu - người được giới thiệu là giám đốc nhà máy.

Nhìn người đàn ông ăn mặc tềnh toàng, Peng có chút nghi ngờ nhưng vì đã tiêu hết tiền nên cô chỉ có thể đi theo Zhao Rongxiu. Đến khi bị nhốt trong nhà của Zhao, cô mới biết rằng, bản thân đã bị bán làm vợ Zhao.

Peng Hongjiu lúc này không còn giận dữ được nữa. Cô nghĩ, bản thân đã bắt cóc rất nhiều người, không ngờ lại có ngày vấp phải vụ làm ăn này.

Thời gian đầu, Peng tìm mọi cách chạy trốn nhưng bất cứ khi nào cô chạy, dân làng lại cùng nhau bắt cô trở lại. Sau đó, Zhao lại đánh cô và cảnh cáo cô không được chạy nữa.

Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, Peng không còn dám bỏ trốn. Nhưng Zhao vẫn thường xuyên đấm đá cô vì nhiều lý do khác nhau và không cho cô ăn.

Sau đó, Peng Hongjiu bị huyết khối não và bị liệt nửa người, không thể làm việc bình thường được nữa. Điều này khiến Zhao càng thêm bức xúc. Ông ta đánh Peng nhiều hơn.

Những trận đòn liên tiếp giáng xuống người khiến Peng Hongjiu nghĩ rằng có thể cô sẽ bị giết một cách dã man nơi đất khách quê người. Peng rất đau buồn. Cô nhớ nhà và nhớ 3 đứa con của mình. Vì vậy, lợi dụng sự bất cẩn của Zhao, năm 2004, Peng đã bí mật viết một bức thư gửi về nhà. Nhưng không ngờ, gia đình không muốn liên quan đến cô.

Khi nhận được thư của Peng, các thành viên trong gia đình đã chuyển lá thư đến đồn cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy Peng khi cô đang nằm trong một hang động ở núi sâu.

Với tội ác mà bản thân đã gây ra, cuối cùng Peng cũng bị kết án tử hình theo quy định của pháp luật.

Linh Giang(Theo Sohu)