Nhiều người chuyển giới vin vào cớ bị xã hội kỳ thị, cơ thể yếu ớt nên không thể kiếm được việc làm để bán dâm, bất chấp vô số tai họa rình rập.

"Bán dâm vì không tìm được việc làm"

Việc một bộ phận không nhỏ shemale, transgirl… lập hội, nhóm trên mạng xã hội, web đen để bán dâm đã phơi bày những mặt tối của thế giới người chuyển giới.

Họ vô tư trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công việc không được xã hội chấp nhận trên một cách thoải mái và tự nhiên. Bởi, đa số thành viên đều cho rằng đây là việc làm dễ kiếm được tiền, cho phép họ sống xa hoa.

Hai trong số nhiều nhóm, hội kín trên mạng xã hội Facebook của những người chuyển giới.

Xiao Mie (người chuyển giới chưa hoàn thiện, thành viên của nhóm kín bán dâm trên Facebook) cho biết, khách hàng của mình và “các bạn cùng nghề” rất đa dạng. “Ai tụi em cũng phục vụ được hết, miễn là có tiền. Nói chung, khách hàng tìm đến người như tụi em chủ yếu là muốn tìm cảm giác lạ”, Xiao Mie chia sẻ.

Cô gái cũng cho biết, những người “cùng nghề” tự lập nhóm trên Facebook tìm, nhận khách để bán dâm chứ không có ai chăn dắt. Và, chỉ có những người đủ tiêu chuẩn "đã chuyển giới một phần hoặc 100%, có ngoại hình…", mới được tham gia nhóm.

Xiao Mie tâm sự: “Những người chưa chuyển giới thì thường phải đi hát lô tô, hay phụ bán cà phê, có bạn còn phải đứng đường nữa”. Trong khi đó, những người như Mie luôn đăng ảnh sống trong các căn hộ, khách sạn sang trọng. Và, thành viên của nhóm bán dâm được quyền “hét giá” với khách.

Xiao Mie đến công việc này bởi không tìm được việc làm do giới tính không rõ ràng của mình. “Nhiều nơi không muốn nhận em vào làm vì không thích giới tính thật của em. Do đó, đa số các bạn đã làm được ngực hoặc muốn kiếm tiền nhanh thì chọn đi khách…”.

Xiao Mie cũng thẳng thắn chia sẻ, chỉ có đi khách, những người như cô mới có đủ tiền để tân trang, tôn tạo nhan sắc và cuộc sống xa hoa của mình. Cô tiết lộ: “Ngoài chi phí làm đẹp, sử dụng các loại hoóc-môn, nhiều bạn còn phải ở trong các căn hộ, khách sạn VIP. Bởi, chỉ có ở những chỗ như vậy, mình mới đẳng cấp, mới có thể nâng giá đi khách được”.

Những người chuyển giới bán dâm thường phải đối mặt với nhiều nguy hiểm.

“Giá của một người nhìn sạch sẽ, thân hình chuẩn con gái, xài đồ hiệu, ở trong khách sạn, căn hộ cao cấp sẽ cao hơn một bạn đứng đường chứ. Thế nên, trong các nhóm, hội như thế này, các bạn chủ yếu tham gia để đi khách chứ không có tìm bạn, tìm người yêu đâu”, Xiao Mie thành thực.

Bất chấp tai họa rình rập

Viện cớ không còn lựa chọn nào khác, nhiều người chuyển giới bất chấp tai họa rình rập để bán dâm. Sau khi đã tạo được mối quan hệ tốt, cô gái đã chuyển giới hoàn toàn có tên An An không ngại chia sẻ kỷ niệm cay đắng trong những đi khách của mình.

An An nói, cô rất lo lắng bị lây nhiễm các loại bệnh lây qua đường tình dục. Ngoài ra, An cũng khẳng định, cô nhiều lần bị khách quỵt tiền, thậm chí hành hung sau khi đã thỏa mãn dục vọng.

“Một lần, em gặp khách ngáo đá. Nhiều bạn "chơi" đá chung với khách nhưng em không thuộc dạng này mà vẫn gặp họa. Lần đó, khách ngáo xong cầm dao đâm sượt vào vai em mấy nhát. May mà vết thương không trúng chỗ hiểm. Sau lần đó, mỗi khi đi khách em đều lựa kỹ và cẩn thận phòng thân hơn”, An An kể thêm.

Cô cũng cho biết, người chuyển giới thường đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn so với các cô gái bán dâm thông thường. Bởi, khách hàng của những người như An An đều có những lệch lạc nhất định về tình dục, thậm chí biến thái.

Hơn thế, những người như An An đều ý thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật nên không dám đến cơ quan chức năng tố cáo mỗi khi bị khách hành hung, quỵt tiền.

An An cho biết, sau những lần gặp nguy hiểm, cô buộc phải tự bảo vệ mình bằng cách lựa chọn khách, thủ sẵn vũ khí.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn luật sư TP.HCM phân tích, việc người chuyển giới thành lập các hội, nhóm kín trên mạng xã hội không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những nhóm, hội kín có nội dung lành mạnh còn xuất hiện các nhóm mang nội dung đồi trụy, cổ súy mua bán, sử dụng ma túy, bán dâm….

Luật sư Tuấn cho biết: “Quy định của pháp luật không cấm việc tự đăng tải hình ảnh bản thân lên trang cá nhân. Tuy nhiên, việc dùng hình ảnh đó để môi giới mại dâm, mua bán dâm… là hành vi vi phạm pháp luật”.

“Xét theo điểm này, những người chuyển giới trong các hội, nhóm kín đăng tải hình ảnh với mục đích bán dâm là vi phạm pháp luật. Tùy theo từng hành vi cụ thể, người tham gia, người làm chủ trang mạng xã hội, nhóm điều hành, tạo ra diễn đàn đó có thể bị xử xử lý theo quy định của pháp luật", luật sư Tuấn nói thêm.

Nguyễn Sơn