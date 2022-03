Trong khi chiến sự ở Ukraine đang khiến cuộc sống của người dân trở nên hỗn loạn, nhiều người trên khắp thế giới lại ồ ạt đặt phòng trong các thành phố của nước này.

Những lệnh đặt phòng của nhà báo Trương Anh Ngọc ở Ukraine trên ứng dụng Airbnb

Từ tuần đầu tiên khi người dân Ukraine bắt đầu sống trong hỗn loạn vì nổ súng, nhà báo Trương Anh Ngọc đã đặt phòng trên ứng dụng Airbnb mà anh vẫn dùng để thuê căn hộ trong những chuyến đi khắp nơi trên thế giới.

Tính đến hiện tại, anh đã đặt 3 căn hộ: một ở Kiev - gần nơi anh và một vài đồng nghiệp từng thuê trong những ngày hè năm 2012, một căn hộ ở Kharkov - thành phố lớn thứ 2 của đất nước này và căn hộ thứ 3 ở Kherson. Căn hộ thứ 4 anh dự định đặt có thể là ở Lvov. Mỗi căn hộ, anh đặt 3-4 đêm với mức giá khoảng 100 USD.

Tất nhiên, anh không có ý định sẽ lưu trú ở những căn hộ này theo lịch đặt phòng. “Tôi muốn số tiền nhỏ ấy sẽ giúp ích phần nào cho chủ nhà trong những ngày tháng khó khăn vì chiến tranh. Họ có thể dùng số tiền ấy bất cứ lúc nào có thể, nếu họ còn sống”.

“Với tôi, số tiền 100 USD có thể không đáng là bao nhưng với họ, nó rất quý. Tuy nhiên, cả tôi và những người bạn tôi đã đặt phòng đều không nghĩ việc này là làm từ thiện. Đây chỉ là cách chúng tôi chia sẻ, gửi lời chúc bình an tới người dân Ukraine và hẹn một ngày không xa được gặp lại nhau trên đất nước yên bình”.

Lời cảm ơn từ người chủ nhà gửi lại nhà báo Trương Anh Ngọc

Cầu nguyện cho Ukraine

Ở thủ đô Kyiv của Ukraine, Volodymyr Bondarenko dành phần lớn thời gian trong ngày ở im trong căn hộ của mình.

Vừa nghe tiếng còi báo động về cuộc không kích, anh vừa vội vã nhắn tin cho gia đình để cập nhật tình hình. Trong lúc đó, anh cũng trao đổi tin nhắn với các khách hàng đặt phòng trên ứng dụng Airbnb. Vốn dĩ, Volodymyr từng cho thuê 1 phòng ngủ trong căn hộ của anh ở trung tâm thủ đô nước này.

Thỉnh thoảng, anh gửi đi một biểu tượng cảm xúc đang khóc. Lúc khác, anh lại gửi biểu tượng bàn tay đang cầu nguyện. Đó là cách anh cảm ơn những người đang đặt căn hộ của mình mà không có ý định đến ở.

Các chủ nhà có phòng cho thuê trên Airbnb ở Ukraine đang nhận được lượng đặt phòng đáng kể từ người dân ở khắp nơi trên thế giới. Đó là một phần của chiến dịch truyền thông xã hội đầy sáng tạo nhằm hỗ trợ người dân Ukraine đang bị bao vây, cần hỗ trợ tài chính khi quân đội Nga nổ súng và cắt đứt các dịch vụ của người dân.

Hình ảnh đổ nát tại một khu dân cư ở thị trấn Irpin, ngoại ô Kiev sau một trận pháo kích của Nga ngày 6/3. Ảnh: Reuters

Vào 2 ngày 2-3/3, khách lưu trú từ khắp nơi trên thế giới đã đặt hơn 61.000 đêm ở Ukraine, theo người phát ngôn của Airbnb. Người phát ngôn này cũng cho biết, hơn một nửa số đó được đặt bởi người Mỹ, Anh và Australia.

“Có hơn 10 đơn đặt phòng vào ngày hôm nay. Thật là đáng ngạc nhiên” - Bondarenko, 36 tuổi khoe với phóng viên CNN hôm 4/3. “Tôi đã nói với người thân và bạn bè rằng tôi sẽ dùng số tiền này để giúp những người cần nó ngay lúc này”.

Những kêu gọi ủng hộ người dân Ukraine bằng cách đặt phòng trên Airbnb bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội. Mọi người kêu gọi cộng đồng đặt phòng vào 1 ngày gần nhất để chủ nhà nhanh nhận được tiền thuê nhất có thể.

Sau khi đặt phòng, Daniel gửi cho chủ nhà một tin nhắn: “Tôi hi vọng bạn và căn hộ đáng yêu của bạn sẽ an toàn và cuộc chiến kinh hoàng này sẽ kết thúc… Ukraine sẽ được an toàn. Tôi sẽ đến và gặp bạn vào một ngày nào đó. Hãy tin vào điều đó. Cầu Chúa che chở và ở bên các bạn, ở bên thành phố và đất nước bạn”.

Ngay lập tức, chủ nhà của cô, Olga Zviryanskaya nhắn lại: “Chúng tôi sẽ rất vui nếu được gặp bạn trong một thành phố yên bình với một cái ôm”.

Một ông bố bế con tháo chạy khỏi Irpin, ngoại ô Kiev ngày 6/3. Ảnh: Reuters

Zviryanskaya và 3 đứa con sống ở thủ đô nhiều năm nay. Sau khi quân đội Nga khiến thành phố rơi vào tình trạng hỗn loạn, cô đã thu xếp đồ đạc để đưa các con lên xe, chạy đến một khu vực gần Cherkasy, một thành phố ở miền trung Ukraine. Chuyến đi 100 dặm kéo dài 9 giờ đồng hồ.

Bây giờ, Zviryanskaya đang cho những người không thể thoát khỏi thủ đô Kyiv ở trong căn hộ của cô. Những tin nhắn từ người lạ khắp nơi trên thế giới đã mang lại cho cô sự dễ chịu khi đang phải thích nghi với thực tế mới.

“Chúng tôi vẫn còn sống nhưng chúng tôi muốn sống như trước đây. Thật đáng sợ khi ở Kyiv. Mọi lời ủng hộ đều có giá trị, không nhất thiết phải là tiền”.

Một ngày nào đó khi xung đột kết thúc, Daniel hi vọng sẽ đặt lại một lần nữa căn hộ của Zviryanskaya. Lần này, cô dự định sẽ đến và nghỉ lại.

Đăng Dương(Theo CNN)