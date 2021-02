1. Màu đỏ

Ý nghĩa phổ biến nhất của màu đỏ là tình yêu, đam mê, và lửa, đặc biệt là đối với người dân các vùng Bắc Mỹ, Nam Mỹ, và Châu Âu. Ngày lễ tình yêu cũng được tôn vinh với hình ảnh trái tim màu đỏ, tượng trưng cho tình yêu.

Đối với phần phía đông của thế giới, như Trung Quốc và Việt Nam, ý nghĩa đầu tiên của màu đỏ là sự sinh sôi và may mắn. Năm mới ở Việt Nam và Trung Quốc, người già và trẻ nhỏ sẽ được nhận phong bao lì xì màu đỏ như lời chúc một năm mới tốt lành hơn.

Tại Ấn Độ, màu đỏ có liên quan đến hôn nhân. Nếu một phụ nữ Ấn có hình lá henna màu đỏ trên tay, tức là cô ấy đã lập gia đình. Ngoài ra, màu đỏ ở Ấn Độ còn tượng trưng cho sự giàu có, vẻ đẹp và sự thuần khiết.

2. Màu đen

Tại khắp nơi trên thế giới, trang phục màu đen có lẽ là trang phục phổ biến nhất. Nam hay nữ, già hay trẻ, dịp lễ hay không cần dịp nào, mọi người đều có thể mặc màu đen. Đó là biểu tượng của sự thanh lịch, sang trọng, tinh tế, nhưng cũng là điềm báo về sự đau buồn, ma thuật, và xui xẻo.

Tại rất nhiều nền văn hóa, một con mèo đen là dấu hiệu của điềm xui, nhất là khi nó đi cắt ngang đường của bạn. Người ta còn mặc đồ đen đến đám tang, biểu trưng cho cái chết. Tuy nhiên, người Châu Phi lại có suy nghĩ khác về màu sắc này. Màu đen là biểu hiện của sự nam tính, trưởng thành, và tuổi tác.

3. Màu xanh lá cây

Mỹ và Ireland coi màu xanh lá cây là màu của may mắn và thịnh vượng. Đặc biệt, xanh lá được coi là màu sắc biểu tượng của Ireland: vào ngày lễ thánh Patrick, đường phố tại quốc gia này được nhuộm đầy sắc xanh của các đoàn diễu hành lớn. Mexico lại ví màu xanh lá cây là màu của độc lập. Người Nhật Bản thì gắn màu xanh với sự vĩnh cửu và sức sống.

Trong văn hóa Hồi giáo, màu xanh là màu thiêng liêng, màu của nhà tiên tri Muhammad. Kinh Quran sử dụng màu xanh để mô tả thiên đường với những tấm đệm và thảm màu xanh tuyệt đẹp. Trong số nhiều nền văn hóa Trung Đông khác, màu xanh lá cây tượng trưng cho trí tuệ.

4. Màu xanh da trời

Màu của bầu trời được liên tưởng đến sự tự do, của quyền lực, trí tuệ, và hòa bình. Nhiều nền văn hóa cho rằng màu xanh da trời là màu của sự an toàn, tin tưởng, sạch sẽ. Ở các quốc gia như Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kì, người dân tin rằng màu xanh da trời có thể chống lại tội ác vì thế các món quà lưu niệm ở hai quốc gia này thường có sắc xanh thân thuộc kèm theo.

Trong văn hóa Ấn Độ giáo, màu xanh da trời là màu da của thần Krishna. Nhưng nổi tiếng nhất là người Mỹ khi họ gắn màu xanh da trời với sự cô đơn và buồn bã.

5. Màu vàng

Màu vàng được rất nhiều quốc gia coi như màu của mặt trời. Màu sắc này thường được liên tưởng đến với sự lạc quan, năng lượng tích cực, và sự vui vẻ. Nhưng nó cũng là màu của hoài nghi và khả năng xảy ra nguy hiểm.

Mỗi nền văn hóa lại có những quan niệm khác nhau về màu vàng. Người Đức cho rằng đây là màu của sự ghen tuông. Đó là lý do tại sao họ không thích tặng hoa màu vàng. Ai Cập cổ đại lại cho màu vàng là màu của thần tôn giáo.

Sang đến phương Đông, lại có các cách giải thích khác hẳn. Người Nhật tin rằng màu vàng là biểu trưng của sự dũng cảm và can đảm, là màu sắc dành cho những người quả cảm, không hề biết sợ. Người Thái coi màu vàng là màu sắc của hoàng gia. Vào tuần đầu của tháng 12, rất nhiều người dân Thái mặc đồ màu vàng để chúc mừng ngày sinh nhật của vua Thái Lan.

6. Màu tím

Tại nhiều quốc gia, màu tím tượng trưng cho hoàng gia, sự giàu có, tâm linh, và quý tộc. Theo lịch sử Nhật Bản, chỉ những nhà sư ở tầng lớp trên mới được phép mặc đồ màu tím.

Trong văn hóa người Công giáo, màu tím được sử dụng theo nhiều nghĩa khác nhau. Nó là biểu tượng của đức tin và sự sám hối. Trước ngày Chúa Nhật Phục Sinh, vào thứ Sáu tuần thánh, các linh mục phải mặc áo choàng tím trong thánh lễ để tượng trưng cho sự thương tiếc về cái chết của chúa Kito.

Văn hóa Mỹ lại coi màu tím là màu của lòng dũng cảm và sức mạnh. Họ thường sử dụng màu này cho một trong những giải thưởng quân sự cao quý nhất và lâu đời nhất.

7. Màu da cam

Màu da cam, đặc biệt là sắc cam của nghệ tây, là màu may mắn của người Ấn Độ. Người Ấn coi đó là màu sắc của sự linh thiêng. Màu da cam tượng trưng cho Agni - là thần lửa và thần trí tuệ trong văn hóa Hindo.

Agni còn là người làm chứng trong các đám cưới của người Hindu. Đó là lý do tại sao màu da cam và màu nghệ tây xuất hiện rất nhiều trong các ngày lễ của người Ấn Độ.

