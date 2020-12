Trong không gian lộng lẫy, rộn ràng và hấp dẫn, hàng trăm nhà đầu tư và người dân thị trấn An Thới đã cùng tận hưởng đại tiệc Giáng sinh hoành tráng với chủ đề Nam Phú Quốc “Welcome Christmas - Welcome Home” do Sun Group tổ chức.

An Thới bừng sáng đón Giáng sinh

Chuỗi sự kiện tri ân khách hàng với chủ đề Nam Phú Quốc “Welcome Christmas - Welcome Home” do Sun Group tổ chức, đã diễn ra từ ngày 18 - 20/12/2020. Điểm nhấn của chương trình là lễ hội đón Noel sớm tại quảng trường âm nhạc rộng 8.500m2 - trái tim của quần thể Bãi Kem, nơi kết nối giữa khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort (tên trước đây là Sun Premier Village Kem Beach Resort) và khu phố thương mại shophouse Melodia.

Các vũ công khuấy động sân khấu chính bằng những phần trình diễn sôi động

Ngay từ 6h tối, khi chương trình chưa diễn ra, nhiều người dân đã có mặt ở khu vực trang trí đại cảnh với điểm nhấn là cây thông Noel cao 10m cùng bức tranh “thế giới đại dương trên cạn” khiến các em nhỏ thích thú. Khi chương trình bắt đầu cũng là lúc “thết đãi” hàng trăm vị khách và người dân An Thới bữa tiệc của âm thanh, ánh sáng sôi động.

Khu sân khấu quảng trường đông kín trẻ em reo hò, người lớn hân hoan, phấn chấn, lắc lư theo điệu nhạc. Chủ đầu tư Sun Group đã kỳ công đưa các nghệ sĩ quốc tế từ Sun World Ba Na Hills đến Nam Phú Quốc biểu diễn. Các tiết mục Bà Nà dance, nhân tượng đi cà kheo và biểu diễn tung hứng, ảo thuật… đã đem đến không khí lễ hội đẳng cấp. Bên cạnh đó, không thể thiếu là màn tặng quà của ông già Noel, khiến cả người lớn và con trẻ đều phấn khích.

“Sống ở An Thới mấy chục năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia lễ hội Giáng sinh lớn như vậy. Con tôi đã được nhìn thấy ông già Noel, cây thông Noel ngoài đời thực chứ không chỉ thấy trên TV nữa”, bà Phạm Thị Thành - cư dân An Thới nói.

Người dân An Thới hòa mình vào không khí lễ hội cuối năm

Không chỉ riêng cư dân, mà các nhà đầu tư cũng chung niềm vui với người dân An Thới. Ông Tấn Hòa (TP.HCM) chia sẻ: “Sau 5 năm quay trở lại, tôi rất ấn tượng vì Nam Phú Quốc được đầu tư bài bản. Ví dụ như sự kiện này đặc biệt ấn tượng với những đứa trẻ địa phương. 10 - 15 năm nữa, chúng sẽ nói là ở nơi đó lần đầu tiên được chứng kiến ngày hội đón Noel hoành tráng như vậy. Đó là điều tôi rất xúc động”.

Đại cảnh Noel ở quảng trường Bãi Kem sẽ mở cửa tự do đến hết ngày 31/12/2020, không chỉ góp phần tăng thêm không khí rạo rực đón Giáng sinh bên bờ đảo Ngọc, mà còn là một trong những nỗ lực của Sun Group đang từng ngày góp phần giúp Nam đảo thành điểm đến du lịch hấp dẫn, sôi động suốt 24/7.

Tới đây, sẽ còn nhiều lễ hội hấp dẫn nữa được Sun Group tổ chức, gần nhất là sự kiện đón năm mới New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc diễn ra vào đêm Giao thừa ngay trung tâm An Thới.

Nam đảo sẵn sàng bứt phá

Bên cạnh lễ hội Noel, chuỗi sự kiện tri ân còn đem đến cho các nhà đầu tư nhiều cung bậc cảm xúc với các chương trình đặc sắc như gala dinner, tiệc trà chiều tại khu Central Village, trung tâm dự án Sun Premier Village Primavera. Các nhà đầu tư đã tận mắt chứng kiến một Nam đảo Ngọc sầm uất với những công trình trong hệ sinh thái đẳng cấp “kiềng 3 chân”: du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - BĐS cao cấp của Sun Group.

Các nhà đầu tư trải nghiệm cảm giác ngắm hoàng hôn tại bến cảng phồn hoa Sun Premier Village Primavera

Dù đã sớm chọn Nam đảo để đầu tư, song nhiều người vẫn bất ngờ sau một thời gian trở lại An Thới.

“Tôi đã đầu tư căn shophouse tại Sun Premier Village Primavera cách đây hơn 1 năm. Tôi mua lúc dự án mới xây dựng, vì rất tin tưởng Sun Group đã làm chắc chắn sẽ đẳng cấp. Hôm nay quay lại đây khi dự án cơ bản hoàn thiện, thực sự ngỡ ngàng vì quá đẹp, đẹp một cách đầy nghệ thuật và sinh động, như thị trấn Amalfi thực thụ hiện diện ở Nam Phú Quốc”, anh Thanh Tùng (Hà Nội) chia sẻ.

Hành trình khám phá An Thới lần này không chỉ đem đến cho nhà đầu tư cảm xúc về một “An Thới mới”, mà còn cho thấy tiềm năng trở thành trung tâm mới của TP Phú Quốc của nơi này. Phú Quốc lên thành phố, An Thới lên phường và được định hướng trở thành tâm điểm du lịch, thương mại của đảo Ngọc.

“Trước đây khi đầu tư không nghĩ tới Phú Quốc sẽ trở thành thành phố. Mình rất hy vọng sau một thời gian nữa sẽ được trở thành công dân đảo Ngọc. Đây là một thành phố đặc biệt, đáng sống”, anh Quang Huy (Vĩnh Long) cho hay.

Gala dinner đậm không khí Giáng sinh với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng

Triển vọng của An Thới khi Phú Quốc lên thành phố, các cơ hội kinh doanh, an cư ở đô thị Nam đảo đã được chia sẻ trong tọa đàm Trải nghiệm Nam Phú Quốc “360 độ trải nghiệm - 360 độ cảm xúc” diễn ra tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay.

Sau 15 năm phát triển, Phú Quốc đã bước lên bản đồ du lịch hạng sang thế giới với điểm nhấn gần 50 công trình đẳng cấp ở Nam đảo. Du lịch Phú Quốc đã cho thấy đà tăng trưởng vững chắc, bứt phá. Từ 148 nghìn lượt khách năm 2005, Phú Quốc đã vươn lên đón hơn 5 triệu lượt khách năm 2019. Như vậy, hiện Phú Quốc chỉ mất khoảng 10 ngày để đón lượng khách bằng cả 1 năm của thời điểm 15 năm trước.

Chuỗi sự kiện chào đón năm mới New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc Mở màn là Tiệc mừng năm mới dành cho khách hàng VVIP và đối tác quan trọng của Tập đoàn Sun Group, được tổ chức tại khu vực bể bơi Central Village - Sun Premier Village Primavera từ 18h30 - 20h30 ngày 31/12. Sau đó, Đại nhạc hội “Đại tiệc của thần Ánh sáng” quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu showbiz như Thu Phương, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu, Văn Mai Hương… diễn ra tại sân khấu quảng trường Địa Trung Hải từ 21h30 ngày 31/12/2020 đến 1h00 ngày 1/1/2021. Được mong chờ nhất là chương trình Countdown và bắn pháo hoa trong thời khắc chuyển giao năm mới, ngoài việc trực tiếp tham dự sự kiện, người xem có thể theo dõi qua các kênh livestream.

Doãn Phong