Những người hạnh phúc thực sự duy trì tư duy tích cực ngay cả khi nhìn nhận về những điều tiêu cực trong cuộc sống.

Điều khiến những người hạnh phúc luôn giữ được sự tích cực và tràn trề hạnh phúc chính nhờ họ không bận tâm đến một số điều nhất định. Dưới đây là 15 điều mà người thực sự hạnh phúc không bận tâm trong cuộc sống.

1. Họ không bận tâm đến việc tích lũy của cải vật chất

Sở hữu xe hơi, biệt thự sang trọng và nhiều tiền mặt ở ngân hàng là điều tốt nhưng những thứ này không đảm bảo cho hạnh phúc và thành công.

Những người hạnh phúc thực sự quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng các nguồn lực của họ để tạo ra giá trị cho cuộc sống của mọi người và sống một cuộc đời tử tế, khiêm nhường. Nếu không có tiền, họ vẫn hạnh phúc và hài lòng.

2. Họ không bận tâm đến việc nhận lại bất cứ thứ gì

Ai cũng thích một phần thưởng bất ngờ. Tuy nhiên, trong khi những người khác khao khát sự ca ngợi và đền ơn thì người hạnh phúc thực sự lại cống hiến và giúp đỡ người khác mà không mong đợi nhận lại bất cứ điều gì.

Với những người hạnh phúc thực sự, phần thưởng là họ đã tạo ra giá trị và cải thiện cuộc sống của người khác.

3. Họ không bận tâm đến việc đáp ứng những kỳ vọng của xã hội

Nhiều người luôn luôn bị áp lực với việc đáp ứng những kỳ vọng nặng nề và quá sức của xã hội. Những người mà bạn kết giao, làm việc cùng hay thậm chí kết hôn thường bị ảnh hưởng bởi những kỳ vọng của xã hội.

Người hạnh phúc thực sự không quan tâm đến việc đáp ứng những kỳ vọng và các tiêu chuẩn của xã hội. Họ đơn giản chỉ chú tâm vào bản thân và làm những gì con tim họ thấy đúng. Bằng cách lắng nghe trực giác và làm theo trái tim, họ thấy hài lòng và hạnh phúc.

4. Họ không bận tâm đến sự phán xét của người khác

Một số người nuôi dưỡng những quan điểm đầy thành kiến về văn hóa, xã hội và tôn giáo khác họ.

Người hạnh phúc thực sự không quan tâm đến những điều này. Họ đối xử với mọi người một cách công bằng mà không phân biệt đối xử dựa trên những quan điểm và định kiến sai lầm chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác hay địa vị kinh tế xã hội…

Người hạnh phúc thực sự đánh giá con người và khả năng của bạn chứ không phải xuất thân và màu da của bạn.

5. Họ không bận tâm đến sự tán thành và sự công nhận của người khác

Người hạnh phúc thực sự không bận tâm đến những gì người khác nghĩ về họ vì họ hiểu rõ giá trị của bản thân. Họ lắng nghe và cân nhắc những điều phải nói nhưng không tìm kiếm sự công nhận của bất cứ ai.

Họ hiểu rằng nếu sống vì sự tán thành của người khác thì bạn sẽ bị ảnh hưởng nhiều khi bị phản đối. Người hạnh phúc thực sự làm những điều nên làm và không bao giờ để những người phản đối cản trở họ.

6. Họ không bận tâm đến việc luôn luôn đúng

Đôi khi, người hạnh phúc thực sự không ngại mắc sai lầm. Không phải ai cũng biết mọi thứ và có mọi đáp án trong cuộc sống. Bằng cách nhận sai, bạn sẽ mở ra cơ hội học hỏi điều đúng đắn.

Người hạnh phúc thực sự lắng nghe và áp dụng những ý kiến hợp lý dù đôi khi trái ngược của cái tôi của họ. Điều này tạo điều kiện cho việc học hỏi, cho phép họ sống hòa hợp với người khác và cảm thấy hạnh phúc hơn.

7. Họ không bận tâm đến những môi trường không có ích

Người hạnh phúc thực sự không quan tâm đến những môi trường không có lợi cho sự tương tác tích cực. Họ hiểu những môi trường này đầy stress, làm giảm mức độ hạnh phúc và có thể gây hại trong đó có môi trường ồn ào, bẩn thỉu và ô nhiễm.

Thay vào đó, những người hạnh phúc thực sự coi trọng, bảo vệ những môi trường tạo ra những hoạt động tích cực và lựa chọn những nơi thoải mái, dễ chịu, yên bình như công viên.

8. Họ không bận tâm đến sự so sánh của xã hội

Người hạnh phúc thực sự không so sánh bản thân với người khác. Họ có thể cố gắng học hỏi những điều người khác đang làm tốt hơn để họ có thể có được thành công tương tự nhưng họ luôn muốn tập trung vào sự tiến bộ của bản thân và ca ngợi sự tiến bộ của người khác.

Điều này khiến họ hạnh phúc hơn và giúp họ không tránh cảm thấy ghen tị, oán giận và có cảm giác hơn người.

9. Họ không bận tâm đến việc can dự vào chuyện của người khác

Người hạnh phúc thực sự không thích xen vào việc của người khác. Họ chắc chắn sẽ giúp đỡ nếu bạn đề nghị và cố gắng can thiệp khi bạn đi sai hướng.

Tuy nhiên, họ chủ yếu tập trung giải quyết vấn đề của bản thân trước khi cố gắng giúp đỡ người khác. Điều này đảm bảo họ tập trung hơn và tránh gây ra mâu thuẫn với người muốn ở một mình.

10. Họ không bận tâm đến tin đồn

Người hạnh phúc thực sự không quan tâm đến tin đồn và sự lan truyền tin đồn. Họ hài lòng với cuộc sống của chính mình và không có mong muốn can thiệp vào những gì xảy ra trong cuộc sống của người khác.

Những người quan tâm đến tin đồn thường là người hời hợt và cuộc sống của họ không được viên mãn.

11. Họ không bận tâm đến các mối quan hệ độc hại

Các mối quan hệ độc hại không chỉ kéo theo những thói quen xấu xí như bạo hành về thể chất và nhục mạ mà còn bao gồm cả những việc khó nhận biết như liên tục phàn nàn và tâm trạng thất thường khiến bạn bị chán nản.

Người hạnh phúc thực sự không bận tâm đến những mối quan hệ độc hại chỉ mang lại những hệ quả độc hại. Họ ở bên những người lạc quan muốn sống hết mình và xây dựng những mối quan hệ lành mạnh mang lại nhiều niềm vui.

12. Họ không bận tâm tới việc giữ sự hận thù

Chúng ta dễ bị tổn thương bởi những hành động và lời nói của người ở một vài thời điểm nào đó. Níu giữ sự thù hận và căm ghét với người gây tổn thương thì dễ nhưng người hạnh phúc hiểu được điều này không phải là lựa chọn tốt nhất.

Họ hiểu rằng giữ sự hận thù chắc chắn sẽ đầu độc suy nghĩ và có thể là cả hành động. Người hạnh phúc thực sự biết tha thứ và bước tiếp. Điều này đồng nghĩa với họ biết vượt qua những rắc rối và giải phóng bản thân khỏi sự hận thù.

13. Họ không bận tâm đến những lời nói dối

Có thể nói, chúng ta đều thấy tội lỗi khi nói dối tại một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, một số người có xu hướng nói dối dễ dàng hơn người khác. Người hạnh phúc thực sự không bận tâm đến những người nói dối và lời nói dối của họ.

Cuộc sống sẽ trở nên tồi tệ khi toàn sự dối trá và lừa gạt. Người hạnh phúc thực sự hiểu thực tế này và biết tốt hơn là không giải thích thay vì nói sai sự thật hoặc giải thích sai.

14. Họ không bận tâm đến việc than phiền

Những lời than phiền là hệ quả của cuộc sống không hài lòng. Người hạnh phúc thực sự không quan tâm đến những người liên tục than phiền vì họ hài lòng với cuộc sống của chính mình. Những người than vãn chỉ khiến tâm trạng họ bực bội.

Người hạnh phúc thực sự biết ơn những gì họ có và hy vọng vào những điều sẽ đến ngay cả khi có mọi thứ không diễn ra theo cách của họ.

15. Họ không bận tâm đến việc trả thù

Nếu thực sự muốn có một cuộc đời hạnh phúc, bạn không thể chủ động tìm cách trả thù người khác. Người hạnh phúc thực sự ngừng việc trả thù. Họ hòa giải vấn đề và chủ động tìm cách biến những năng lượng tiêu cực thành tích cực.

Theo VOV