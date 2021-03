Ba mẹ qua đời, bản thân mang căn bệnh ung thư, chị Hoài An đã phải rất vất vả để vượt qua sự bi quan. Nhưng thời điểm đó, người bạn đời của chị lại chạy theo một bóng hồng khác.

Vợ chồng Hoài An (31 tuổi) kết hôn được 7 năm, có một con gái năm nay học lớp 2. Trước đây, Trường (34 tuổi) là tài xế của công ty gia đình chị.

Thấy chàng trai đồng hương, xuất thân cơ hàn nhưng thông minh, tháo vát, có chí cầu tiến, ba của Hoài An bắt gặp đâu đó hình ảnh của mình những ngày trẻ vào TP.HCM lập nghiệp.

Sự đồng cảm đó khiến ông có cảm tình đặc biệt với Trường và hết lòng nâng đỡ anh. Sau vài năm, Trường từ vị trí lái xe trở thành cánh tay phải đắc lực của ông trong công ty.

Ông còn đồng ý gả cô con gái duy nhất mà ông rất mực yêu thương cho Trường. Sau khi kết hôn, vợ chồng Trường chung sống hạnh phúc trong căn biệt thự ở khu vực nam Sài Gòn do ba mẹ vợ tặng.

Cách đây hơn hai năm, ba mẹ Hoài An không may qua đời trong một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng. Cùng lúc đột ngột mất đi hai người thân nhất, chị không chịu đựng nổi cú sốc nên bị sang chấn tâm lý.

Hoài An phải chuyển giao quyền điều hành công ty cho chồng để có thể tập trung vào việc tĩnh dưỡng, chữa bệnh. Trường ủng hộ quyết định này. "Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của vợ", anh nói.

Hoài An nghẹn ngào kể lại câu chuyện với chuyên gia tâm lý: "Thời gian đầu, anh Trường hết lòng quan tâm, chăm sóc em. Ba em mất, công ty rơi vào tình trạng "nồi da xáo thịt", cũng may có anh ra sức chèo chống đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo.

Lúc đó e tự nhủ, mình thật may mắn có được một người chồng tài giỏi, lại hết lòng yêu thương vợ con như vậy. Nhưng ngày tháng vui vẻ qua nhanh. Về sau, anh lấy lý do bận việc thường xuyên đi sớm về muộn, ngay cả đưa đón con đi học anh cũng giao cho người giúp việc. Vợ chồng ít chuyện trò, chia sẻ, chuyện chăn gối cũng nguội lạnh...".

Một ngày, Trường để quên điện thoại ở nhà. Nhờ vậy, Hoài An tình cờ phát hiện ra người chồng mà bao lâu nay chị hết lòng yêu thương, tin tưởng đã phản bội mình, ngoại tình với một cô ca sĩ phòng trà xinh đẹp.

Khi sự việc vỡ lở, Trường không ăn năn hối lỗi mà ngang nhiên công khai qua lại với người tình. Anh ráo hoảnh nói đã hết tình cảm với vợ, tuyên bố muốn ly hôn.

Bi kịch thay, ngay lúc đó, Hoài An bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Nhưng tất cả điều này vẫn không thể níu kéo trái tim của gã đàn ông bạc tình.

Nói đến đây, Hoài An khóc nghẹn. Chị thậm chí từng có suy nghĩ muốn tự vẫn để được giải thoát. Nhiều năm công tác trong ngành tâm lý, đây là một trong những trường hợp bi kịch, đau lòng nhất mà chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân (Hà Nội) nhận tư vấn.

Bà nói: "Có lẽ đau lớn nhất là cảm giác bất lực của bản thân khi nhìn mọi thứ mình từng có, những người ta từng yêu, những tình cảm ta từng hết lòng vun đắp, trân quý bỗng chốc hoá cát bụi, dần tuột khỏi tầm tay mình mà không thể làm được gì...".

Quay lại trường hợp của Hoài An, chuyên gia tâm lý khuyên chị chấp nhận yêu cầu ly hôn. "Đừng cố gắng tìm cách đi ngược nắng, ngược gió, cũng đừng tìm cách níu kéo một người đã một mực muốn buông.

Hãy chia một nửa tài sản cho Trường để đổi lấy sự bình an cho em và quyền nuôi dưỡng con là xứng đáng, quay về thu xếp sống một cuộc sống mà em có thể quản lý được, tạo điều kiện tốt nhất cho việc trị liệu tâm lý và bệnh ung thư. Chỉ như vậy thì quá trình chuyển hoá phiền não mới có thể diễn ra...", chuyên gia nói.

Vị chuyên gia cũng cho rằng: "Sống, không quan trọng là dài hay ngắn, quan trọng là sống như thế nào. Tôi mong em trân trọng thời gian còn lại ở bên cạnh con gái và những người thân yêu. Đừng quên chỉ dạy cho con các kiến thức, kỹ năng cần thiết chăm sóc, bảo vệ bản thân. Nếu một lúc nào đó hai mẹ con phải nói lời tạm biệt, em có thể yên tâm rằng con gái sẽ tiếp tục sống tốt.

Hãy đi du lịch nếu đó là đam mê của em, bước ra ngoài nhìn ngắm thế giới khi em vẫn còn có thể cùng con tận hưởng và sống trong khoảnh khắc đẹp...".

Ba tuần sau cuộc tư vấn với chuyên gia tâm lý, Hoài An làm thủ tục uỷ quyền cho luật sư thu xếp ly hôn. Sau đó chị và con gái sang Pháp để điều trị căn bệnh ung thư.

Đón hai mẹ con ở sân bay là một người bạn gái thân đang định cư tại đây. Với sự giúp đỡ tận tình của bạn, cuộc sống của mẹ con Hoài An ở nơi mới nhanh chóng được ổn định.

Ngoài những lúc phải nhập viện, Hoài An dành thời gian bên con gái nhỏ. Chị tự lái xe đưa đón con đi học. Cuối tuần, hai mẹ con lại tíu tít trong bếp cùng nhau học nấu ăn và chăm sóc cho vườn hoa hồng xinh đẹp trước nhà. Chị cũng tập thiền và tiếp tục trị liệu tâm lý để chữa lành những tổn thương tâm hồn.

Sau ly hôn, Trường bận tận hưởng hạnh phúc mới, không thèm đoái hoài gì đến con gái. Về sau, qua người quen, Hoài An biết được Trường đang gặp khó khăn trong kinh doanh, khó có thể duy trì. Nguyên do là hầu hết đối tác làm ăn đều có mối quan hệ thâm tình với ba của Hoài An trước đây. Khi biết chuyện xảy ra, họ lần lượt quay lưng từ chối hợp tác với anh ta.

Tuy nhiên Hoài An không quá bận tâm về những điều này. Chị không còn oán hận hay đổ lỗi cho Trường đã gây ra nỗi khổ, niềm đau cho mình.

Trong email mới nhất, chia sẻ cùng chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân, chị viết: "Nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta nhận ra mỗi người xuất hiện trong cuộc sống đều có nguyên do.

Cảm ơn người đã ở bên cạnh trong những lúc thăng trầm khiến ta cảm nhận được sự ấm áp, biết thế nào là yêu thương và quan tâm đến người khác. Cảm ơn người đã lừa dối, phản bội ta vì đã giúp ta nhận ra bài học về bản chất vô thường, khổ và vô ngã của đời sống…".

May mắn nhờ đáp ứng tốt phác đồ điều trị ung thư, sức khỏe của Hoài An có sự chuyển biến tích cực. Hiện tại, chị có cuộc sống bình an bên cạnh con gái tại nước Pháp.

Linh Giang