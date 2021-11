Không có một cách thức phù hợp nào để giải quyết tất cả các vấn đề trong hôn nhân, bởi lẽ, không phải tất cả các loại xung đột đều giống nhau.

Để xử lý hiệu quả những lần bất đồng này, chúng ta phải chia ra thành ba loại dựa trên nguyên nhân gốc rễ của chúng: vấn đề tính cách, vấn đề cá nhân và vấn đề từ mối quan hệ.

Các vấn đề về tính cách

Đôi khi lý do khiến chúng ta xung đột trong hôn nhân là do một người đang làm sai điều gì đó. Họ có thể đang lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế và kéo theo cả hai vợ chồng đi xuống. Họ có thể không kiềm chế được tính cách đào hoa và ngoại tình giấu giếm. Họ có thể lạm dụng về thể chất, tình cảm, tài chính hoặc tình dục ở người kia. Nói chung, đây là trường hợp khi nguyên nhân vấn đề từ bản chất tính cách của một người mà ra.

Để giải quyết loại xung đột này, các ranh giới phải được vạch ra để đối phương hiểu rằng họ cần trân trọng nhau, và điều này là không thể tha thứ. Họ sẽ không có được những lợi ích từ hôn nhân nếu họ đang phá hủy hôn nhân. Dù có là lý do gì đi chăng nữa, việc có những hành động và tư tưởng xấu, ảnh hưởng tới người bạn đời của mình nói riêng, và cuộc hôn nhân nói chung, đều không nên được bỏ qua. Tuy nhiên, nếu họ có những tính cách còn đang khó ưa, nhưng luôn nỗ lực để người kia không bị tổn thương, thì hai bạn nên cùng nhau ngồi lại và tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề này.

Các vấn đề cá nhân

Các vấn đề này thường bắt nguồn từ quá khứ. Tất cả chúng ta đều đã từng bị tổn thương, nhưng sự đổ vỡ này của một số người lại gây ra những ảnh hưởng lớn cho bản thân họ, và sau đó là cuộc hôn nhân họ ở trong.

Vấn đề này có thể phát triển và dần trở thành sự ích kỷ. Họ có thể lấy cái tổn thương của mình làm cớ để sống mà không quan tâm tới người khác. Họ có thể bỏ bê việc nhà, con cái và khiến cho đối phương cảm thấy không hài lòng. Không phải tất cả các hành vi tội lỗi đều do sự đổ vỡ từ quá khứ gây ra, nhưng một số thì có, và vì vậy việc gỡ rối tình trạng từ tâm lý này trở nên rất khó khăn.

Dù lí do là từ một cá nhân, nhưng trường hợp này khác so với tình huống đầu tiên, họ không nhận thức được vết thương từ trong quá khứ vẫn chưa lành. Chính vì vậy, người bạn đời còn lại cần hỗ trợ họ với hai thứ: kiên nhẫn và động viên. Hãy cho họ biết rằng họ an toàn khi có bạn ở bên, bạn quan tâm đến họ và bạn không muốn thấy họ bị mắc kẹt trong nỗi đau đó.

Bạn nên giữ một thái độ bình tĩnh, nếu cảm thấy những hành động của đối phương có những dấu hiệu bắt nguồn từ những tổn thương đó, hãy cùng nhau ngồi lại và thẳng thắn chia sẻ.

Các vấn đề về mối quan hệ

Cuối cùng, đây là trường hợp khi hai bạn có những sự khác biệt khó thể giải quyết - ngôn ngữ tình yêu khác nhau hoặc nhu cầu tình cảm khác nhau. Điều này khiến bạn cảm thấy đôi lúc người ấy không thực sự quan tâm và yêu thương bạn, vì những gì bạn kỳ vọng không giống như những gì người ấy nghĩ. Có thể các bạn có tính cách rất khác nhau, hoặc có thể bạn chỉ đơn giản là không đồng ý về một quyết định và dẫn đến ngõ cụt của vấn đề.

Khi đó, hai bạn nên tìm ra kiểu tính cách của bản thân để có thể hiểu nhau hơn và tạo điều kiện cho nhau được thể hiện và được yêu thương. Giao tiếp luôn là chìa khóa cho các cuộc xung đột đến từ lí do này. Hai bạn cần biết thêm về cách mà đối phương thích được chiều chuộng, và ngược lại. Chỉ cần bạn hiểu và tôn trọng sự khác biệt của nhau, cặp đôi nào cũng sẽ giải quyết được các vấn đề xung đột liên quan./.

