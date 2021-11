Anh ấy/cô ấy là những người chồng, người vợ chu đáo, chung thủy, hôn nhân của họ êm ấm, thế nhưng cuối cùng họ vẫn sa chân vào việc ngoại tình. Dưới đây là những lý do không thể ngờ tới.

Sự ổn định

Một trong những điều đáng ngạc nhiên nhất dẫn đến ngoại tình là sự ổn định và êm ấm, theo Tiến sĩ tâm lý Claudia Luiz. "Trong quá trình trưởng thành, chúng ta luôn phải đối mặt với những thay đổi và bất ổn. Não quen dần với các hoạt động đó và sẽ thấy 'không bình thường' khi mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ", ông giải thích.

Tin tốt là, nhận ra bản thân đang cố tình phá hoại những điều hoàn hảo sẽ giúp bạn vượt qua quá trình này. "Hỏi bất cứ người ngoại tình nào rằng tại sao họ làm vậy nếu đang có hôn nhân hạnh phúc với bạn đời', họ đều đáp rằng 'tôi không biết'. Đó là bởi các hoạt động này diễn ra một cách vô thức trong quá trình chúng ta tìm kiếm những cuộc phiêu lưu, thách thức mới. Ý thức được mình đang ở tình trạng nguy hiểm sẽ giúp bạn hiểu bản thân và tránh mắc lỗi", nhà tâm lý nói.

Lý do có thể đẩy một người vào cuộc tình ngoài luồng có thể đến từ những điều không thể ngờ tới. Ảnh minh họa

Cảm thấy cuộc đời mình còn thiếu điều gì đó

- "Tôi thức dậy lúc 6h sáng, làm vệ sinh cá nhân, đi gọi các con dậy để chuẩn bị học hành rồi đi làm bữa sáng, chờ cả nhà ra ăn, chọn cà vạt cho chồng rồi cả nhà rời đi. 8h sáng tới cơ quan làm việc đến chiều. 5h chiều đón con rồi lại lặp lại vòng quay nấu nướng, dọn dẹp, tắm rửa và giặt giũ. Cuối ngày mệt mỏi thả lưng xuống giường là ngáy.

Tháng hoặc trong tuần sẽ có 1-2 buổi vợ chồng quan hệ với nhau. Quan hệ xong rồi lại đi ngủ. Ngẫm cuộc sống của mình cứ đều đặn một nhịp như vậy và có thể kéo dài đến hết cuộc đời. Có ai giống như tôi, thấy đời mình còn khuyết thiếu điều gì đó hay không?

Đôi khi tôi thấy tiếc chuỗi ngày son trẻ, những dự định dở dang không còn thực hiện được nữa kể từ khi lấy chồng. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng nếu chưa kết hôn, sinh con, cuộc sống của tôi có thể sẽ sôi động hơn với nhiều hoạt động ngoài kia đang chờ đón, đi nhiều nơi và gặp nhiều gương mặt mới, những anh chàng bảnh chọe và ngọt ngào vây quanh…

Khi đứa con bé được 5 tuổi tôi đột ngột yêu cầu chồng cho phép tôi được đi học 1 năm. Anh ấy tất nhiên là phải đối. Nhưng tôi vẫn làm, để không bỏ lỡ những dự định tôi đã muốn thực hiện, để khám phá nhiều hơn cuộc sống này.

Giai đoạn đó tôi đã có mối quan hệ đi xa hơn cả bạn bè với một bạn học. Chồng tôi không biết. Học xong tôi quay về, chuyến phiêu lưu kết thúc nhưng tôi cảm thấy được nạp năng lượng tràn trề hơn, biết trân quý hiện tại mà tôi đang có".

Để làm mới cuộc sống tình dục

Nghiên cứu của Omarazu cho thấy sự thiếu thỏa mãn về tình dục trong một mối quan hệ là lý do phổ biến nhất khiến các cặp đôi ngoại tình.

Trong một nghiên cứu của Tạp chí Nghiên cứu Giới tính, 495 thanh niên được hỏi về những lần ngoại tình của họ và dữ liệu cũng cho thấy mong muốn đạt được sự đa dạng về tình dục có thể khiến mọi người thiếu chung thủy với nhau.

Không có gì đáng ngạc nhiên rằng cơ hội ngoại tình tăng lên khi một cặp vợ chồng không quan hệ tình dục hoặc có vấn đề phòng the. Cuộc sống vợ chồng càng không thoải mái, tỉ lệ ngoại tình càng cao.

Không còn thấy bạn đời hấp dẫn

- "Tôi nghĩ về anh ấy trong cảm giác tội lỗi nhiều hơn. Anh ấy là một người chồng tốt, trên giường cũng không gây lộn xộn gì cả nhưng chỉ đơn giản là tôi không thích, không có cảm giác ham muốn với chồng trong khi trước người khác thì tôi lại hứng thú.

Tôi không thỏa mãn với chồng nhưng luôn phát điên với mọi cử chỉ, hành động, lời nói của người tình, tôi không thể giải thích tại sao", một người vợ thú nhận.

Chạm tới một mốc tuổi nào đó

"Khi chạm mốc sinh nhật tuổi nào đó, người ta dễ phản bội người mình đã gắn bó bao lâu", chuyên gia về mối quan hệ Holly Zink nói. Một nghiên cứu năm 2014 đăng trên Proceedings of the National Academy of Sciences cho thấy người ta dễ "say nắng" vào trước năm bước sang mốc tuổi mới (29, 39, 49...). Rõ ràng những năm chuyển tiếp này khiến nhiều người đặt câu hỏi về cuộc sống của mình và những gì sẽ xảy ra trong thập kỷ kế tiếp.

Để tránh sa vào quan hệ ngoài luồng trong giai đoạn này, điều quan trọng là hãy luôn giao tiếp, dành thời gian cho nhau và đừng để những việc quan trọng như một dịp kỷ niệm nào đó bị quên lãng vì những chuyện tủn mủn thường ngày.

Say rượu

Rượu không phải là lý do dẫn đến ngoại tình, nhưng nó có thể làm tăng nguy cơ ngoại tình.

Ngoại tình trong khi say rượu cũng có thể là một sai trái nghiêm trọng đối với một mối quan hệ.

Bác sĩ tâm thần Anjali Chhabria chia sẻ với tờ Thời báo Ấn Độ: "Rượu thường được các cá nhân sử dụng để giảm nỗi sợ hãi của mình, đối phó với những lo lắng và đối phó với những cảm xúc tiêu cực dẫn đến tình trạng hạnh phúc tạm thời. Nó thường làm giảm sự ức chế và đôi khi giúp thể hiện tình cảm người ta giấu từ lâu.

Ngay cả khi người ta chỉ sử dụng rượu như là một cái cớ để ngoại tình, thì chắc chắn có những vấn đề tiềm ẩn và mối lo ngại rằng việc ngoại tình sẽ dễ bị lộ ra cũng chính bởi rượu. Vì vậy, có thể không có một kết nối trực tiếp, nhưng có chắc chắn là một kết nối tâm lý giữa uống rượu và ngoại tình".

Luôn bị bạn đời nghi ngờ

Niềm tin rất quan trọng nếu bạn muốn giữ gìn gia đình. Nếu bạn từng ngoại tình, chẳng lạ khi bạn đời phải lo lắng về sự thiếu chung thủy của bạn trong mối quan hệ hiện tại. Nhưng chuyên gia về hôn nhân gia đình Davida Rappaport cho rằng, ngờ vực sẽ phản tác dụng.

Theo ông, nếu bạn bắt đầu đặt câu hỏi liệu vợ/chồng mình có đang ngoại tình, việc chất vấn bạn đời mà không có bằng chứng sẽ khiến người kia khó chịu và giữ thế phòng thủ. Thậm chí, cuối cùng họ có thể ngoại tình thật, đơn giản vì bạn đối xử với họ như kẻ phản bội. Hãy thành thật nói với bạn đời về cảm giác bất an của bạn và cả hai cùng cố gắng giải quyết để ngăn việc này trở thành vấn đề lớn.

Theo Gia đình & Xã hội