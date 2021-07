Ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cặp vợ chồng trẻ đã tạm đóng quầy, nghỉ bán hàng nhưng vẫn vẫn thu gom, tặng 500 suất rau, củ cho công nhân khu cách ly.

Những ngày này, TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội. Các chợ đầu mối và chợ cóc tạm ngưng hoạt động gây nhiều khó khăn trong khâu vận chuyển và cung cấp thực phẩm cho người dân.

Vợ chồng chị Ngô Thị Kim Đào (28 tuổi, quê Bình Dương) và anh Nguyễn Thanh Tuấn (30 tuổi, quê Long An) kinh doanh trái cây ở chợ Tân Mỹ, Quận 7, TP.HCM 15 năm nay. Nhưng 1 tháng trở lại đây, họ đã phải đóng cửa hàng vì dịch bệnh Covid-19.

Gia đình chị Ngô Thị Kim Đào.

“Từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để an toàn cho gia đình và mọi người xung quanh, vợ chồng tôi đã đóng cửa tiệm, nghỉ bán hàng. Chúng tôi chính thức thất nghiệp, cả hai vợ chồng vẫn đang phải thuê nhà, thuê cửa tiệm. Dù sốt ruột do không kiếm được tiền nhưng tôi thấy vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác”, chị Đào tâm sự.

Theo chị Đào, 15 năm nay, nhờ bán trái cây giá hợp lý, kinh doanh trung thực nên tiệm trái cây nhà chị rất đông khách.

“Hàng ngày, vợ chồng tôi bán cho khách quen. Ngoài ra, chúng tôi còn giao trái cây cho quán nước, quán cafe để họ làm nước ép hoa quả, sinh tố. Thu nhập không quá cao, sau khi trừ chi phí thuê nhà, thuê cửa tiệm và chi phí sinh hoạt, chúng tôi cũng chỉ đủ chi tiêu và nuôi con nhỏ”, chị Đào khẳng định.

Những túi chanh dành tặng người dân.

Một phần rau củ của vợ chồng chị Đào trao cho công nhân gồm khoai lang tím, chanh và các loại rau...

Mấy hôm trước đọc báo, anh chị thấy nhiều người dân, nhất là bà con công nhân khu chế xuất Tân Phú bị cách ly sống rất vất vả. Họ phải mua rau, củ giá cao bởi mặt hàng này khan hiếm. Hai vợ chồng bàn nhau đi thu gom rau, củ ở các đầu mối để mang về tặng bà con.

“Ý tưởng này của vợ chồng tôi được nhiều người ủng hộ. Chúng tôi cũng tìm được mối rau, củ giá rẻ về tặng 500 phần rau, củ cho công nhân khu cách ly”, tiểu thương này kể lại.

Cụ thể, một phần rau củ của vợ chồng chị Đào trao cho mỗi công nhân khu cách ly Tân Phú gồm có: 2kg khoai lang tím, 1kg chanh, 1 bó sả cùng ít rau lang, muống, bồ ngót, mùng tơi, cải canh, cải ngọt, rau má...

“Tuy đây chỉ là những quà tặng hết sức nhỏ bé nhưng vợ chồng tôi cũng thấy vui vì trong lúc dịch bệnh vẫn cố gắng hỗ trợ được một chút cho người khó khăn hơn mình”, chị Đào vui vẻ kể.

Hiện vợ chồng tiểu thương trẻ này vừa đặt thêm 200kg sả để tặng mọi người nấu nước uống nhằm có thêm sức đề kháng chống dịch. Vài ngày nữa, họ cũng sẽ đặt mua thêm chuyến rau lang, rau muống tặng bà con.

Thảo Nguyên