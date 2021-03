13 giờ 45 phút, vợ chồng anh Sơn đang ngủ thì nghe có tiếng động lớn ngoài cổng. Qua camera, anh thấy một cánh cổng đã đổ sập, một thanh niên đang tìm cách lấy trộm chiếc xe máy.

Những ngày qua, video ghi lại cảnh cặp vợ chồng tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, Bình Phước đuổi bắt kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy xe máy đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trao đổi với VietNamNet, ngày 19/3, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1994) cho biết, sự việc trên xảy ra tại nhà anh. Người phụ nữ đang mang bầu là vợ anh – chị Phạm Thị Quỳnh (SN 2000), đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ năm.

Một thanh niên đang tìm cách lấy chiếc xe máy của vợ chồng anh Sơn. Ảnh: cắt từ video.

Anh Sơn là một võ sư, đang dạy võ tại trường THCS ở xã Thanh Lương và kinh doanh tự do. 13 giờ 45 phút ngày 17/3, vợ chồng anh đang ngủ thì nghe tiếng động lớn ngoài cổng.

“Anh trai tôi chạy xe ba gác, thường ghé nhà tôi và mở cổng có tiếng động lớn. Ban đầu, tôi nghĩ là anh ấy đến nhà”, anh Sơn kể.

Sau đó, anh Sơn mở camera lên xem thì thấy một cánh cổng bị đổ sập xuống đất, một thanh niên mặc quần áo đen, đội mũ bảo hiểm màu trắng đang tìm cách lấy chiếc xe máy. “Lúc đó, tôi chủ quan nên tay không chạy ra đuổi bắt trộm”, anh Sơn kể.

Anh Sơn tay không ra bắt trộm. Ảnh: Cắt từ video.

Ra đến cổng, anh Sơn thấy nhóm trộm có 4 người, đi 2 xe máy và có hung khí. “Vừa cố gắng bắt đối tượng, tôi vừa hô “cướp…cướp””, anh Sơn nhớ lại. Do các đối tượng quá manh động, có dao, súng điện và dùng đá lớn ném vào chủ nhà nên anh Sơn không thể khống chế các đối tượng bằng tay không.

Dù đang mang bầu ở tháng thứ năm, chị Quỳnh cũng cầm cây rựa dài ra ứng cứu chồng. Nhìn vợ đang mang thai, chạy rất nhanh ra giúp chồng, anh Sơn vừa thương vừa lo lắng. May mắn khi chị vừa ra, 4 tên trộm đã bỏ chạy.

Chị Quỳnh ra ứng cứu cho chồng. Ảnh: Cắt từ video.

Chị Quỳnh cho biết: “Lúc đó, tôi không nghĩ được gì. Thấy anh Sơn tay không chạy bắt kẻ trộm, tôi chỉ biết tìm vật để mang ra cho anh ấy chống trả với trộm”.

Sau khi ổn định tâm lý, anh Sơn mang một số vật dụng như kìm, mở khóa vạn năng, súng điện, gậy… nhóm trộm bỏ lại, lên công an xã trình báo sự việc. Cùng với đó, anh đăng video lên trang cá nhân để cảnh báo mọi người.

“Tôi chỉ mong những kẻ phạm tội phải chịu hình phạt của pháp luật”, anh Sơn nói.

Người chồng quê Bình Phước cũng cho biết, anh đã đưa vợ đi khám và vui mừng khi nghe bác sĩ thông báo sức khỏe của chị Quỳnh và thai nhi đều ổn.

Anh Sơn và vợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trao đổi với VietNamNet, một phó công an xã Thanh Lương, cho biết đã nhận được trình báo của vợ chồng anh Sơn. “Chiều ngày 18/3, chúng tôi cùng công an thị xã Bình Long đến nhà anh Sơn làm việc. Hiện, chúng tôi tiếp tục điều tra và trình báo sự việc lên cấp trên”, vị phó công an xã Thanh Lương nói.

