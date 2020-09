Nhiều phụ nữ tự tin vào sắc đẹp của mình sẽ giữ chồng không ngoại tình, đó là sai lầm quá lớn dẫn đến việc nhiều ông chồng đi “ăn vụng”. Dù vợ đẹp, con khôn đàn ông vẫn đi ngoại tình, vì sao?

Chán nhau lắm rồi

Anh Nguyễn Hoan (Hà Nội) chia sẻ: Vợ đẹp thì mỗi khi ra đường cùng chồng ai cũng phải trầm trồ nghe cũng sướng tai. Nhưng cái đẹp là vẻ ngoài, còn tâm hồn sáo rỗng thì rất chán.

Các cụ có câu "giàu vì bạn, sang vì vợ". Nếu đẹp và tính cách xấu, cau có, chanh chua thì không mê nổi, có cố ăn đời ở kiếp thì chồng cũng tổn thọ sớm, không biết "sang" ở cái gì, bởi vợ đẹp chỉ để trưng. Nếu cho làm lại anh sẵn sàng lấy cô vợ nhan sắc tầm trung, nhưng nết na tốt bụng tốt hơn.

Chị Thanh Hoa (Hà Nội) chia sẻ, 10 năm sau kết hôn vợ chồng chị đã là niềm mơ ước của nhiều người: Chồng là giám đốc Công ty, vợ là trưởng phòng một tổng công ty lớn, đủ cả nếp tẻ, kinh tế ổn định, có nhà, ô tô, và một căn hộ cho thuê. Vẻ ngoài chị vẫn xinh xắn, nhẹ nhàng và hấp dẫn, luôn tin tưởng chồng… Cho tới khi phát hiện anh yêu thương một nữ tạp vụ cùng công ty, hơn anh 4 tuổi, ngoại hình thua xa chị, gia cảnh nghèo khó, chồng chết sớm nên một mình nuôi hai con và đang thuê nhà ở.

Tất nhiên anh không thừa nhận chuyện phản bội chị, tới khi chị dọa sẽ mang con ra khỏi nhà anh mới van xin tha thứ. Anh thề thốt giữa họ chưa có gì vượt quá giới hạn, nhưng thế đã là nhát dao đâm vào tim gan khiến tình yêu và lòng kiêu hãnh của chị sụp đổ. Giá anh chọn cô nàng nào xinh đẹp, hấp dẫn hơn thì chị đỡ đau đớn... Đằng này anh lại yêu thương thật lòng với người đàn bà thua kém xa chị về mọi mặt.

Có nhiều lý do để đàn ông ngoại tình. Ảnh minh họa.

Những lý do đàn ông dễ ngoại tình

Anh Nguyễn Hoan chia sẻ việc vợ đẹp mà anh vẫn ngoại tình là bởi càng ở càng thấy tính nết vợ khó ưa, hay cau có, ca thán, quát tháo... khiến anh ở bên vợ mà không thấy vui vẻ, hạnh phúc. Đàn ông chán vợ vì cô gái đáng yêu ngày xưa giờ là người vợ đầy ức chế, dễ nóng nảy, hơi tí là khóc, nổi đoá... Các cụ xưa bảo "cái nết đánh chết cái đẹp" và tính nết của người phụ nữ mới quan trọng trong cuộc sống chứ không phải là sắc đẹp.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Diệp Chi cho rằng, ngoài lý do ngoại tình trên, thì còn có những lý sau:

1.

Vợ đẹp nhưng đỏng đảnh, khó chiều, "sáng nắng, chiều mưa, trưa áp thấp" thì chồng xoay như chong chóng cũng không đủ sức chịu đựng được cả cuộc đời. Nhiều nàng xinh đẹp mải mê lo chăm sóc, làm đẹp, yểu điệu… nhưng khi chồng động vào thì khó chịu, cáu gắt vì sợ chồng sẽ làm mình xấu đi...

Họ không hiểu rằng khi đã là vợ chồng thì đàn ông thích gần gũi mộc mạc, chứ không phải cứ dò ý vợ xem khi nào được chạm vào khi nào không, vì như thế sẽ không có niềm vui và hạnh phúc bên vợ. Nếu chỉ vì vẻ đẹp bề ngoài mà vợ quên đi cảm giác của chồng thì dù đẹp như hoa hậu cũng không giữ nổi chồng, và việc ngoại tình tìm người mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu chỉ còn là sớm hay muộn.

Phụ nữ cần hấp dẫn, quyến rũ, nhưng chớ coi nhẹ chuyện phòng the. Ảnh minh họa.

2.

Vợ ỉ đẹp mà không biết "yêu" chồng, coi nhẹ chuyện phòng the: Hòa hợp phòng the được coi là "then chốt" giúp cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu dài. Vợ xinh đẹp mà khô khan, không hấp dẫn quyến rũ trên giường thì rất đáng lo ngại. Sắc đẹp rồi sẽ phai, có tiền đi thẩm mỹ viện chỉ là cái đẹp không thật.

Nhưng sự hấp dẫn, quyến rũ nơi phòng the thì không phải phụ nữ nào cũng làm được. Vì thế đàn ông sa vào cạm bẫy ngoại tình vì không hòa hợp chuyện gối chăn cao hơn rất nhiều so với lý do chê vợ xấu.

3.

Vợ làm tổn thương lòng tự trọng của chồng: Việc so sánh chồng với người đàn ông khác (tối kị là so sánh về sức mạnh đàn ông, sức mạnh tài chính). Mỗi độ tuổi chồng có một mong muốn và nhu cầu khác nhau, và rất nhiều người vợ không biết cảm xúc của chồng muốn được vợ khen - như là cách được công nhận. Vì vậy các bà vợ cần tìm cách khen chồng khi chưa muộn.

4.

Đàn ông cũng không thể yêu nổi người vợ không tôn trọng gia đình họ. Bạn yêu bố mẹ và gia đình của bạn như thế nào thì đàn ông cũng yêu bố mẹ, gia đình họ như thế. Vợ xinh đẹp đến mấy mà bất hòa với gia đình chồng thì nguy cơ chồng chán nản đi ngoại tình để chia sẻ niềm đau, nỗi buồn rất dễ xảy ra.

5.

Đàn ông còn ngoại tình vì vợ thiếu lòng tin, nghi ngờ vô cớ, theo dõi kiểm soát chồng 24/7… khiến chồng có cảm giác như kẻ phạm tội, sống trong sự nghi ngờ rất mỏi mệt. Nhưng người vợ là mệt mỏi nhất, thiếu năng lượng sống tích cực khiến chồng chán nản mà đi tìm thú vui khác.

6.

Đòi hỏi chồng phải "tự đoán", "tự hiểu": Đây là cảm xúc rất trẻ con của phụ nữ nhưng rất nhiều cô vợ xinh đẹp mắc phải. Đàn ông thích nhanh gọn, dễ hiểu. Vì vậy phụ nữ muốn gì hãy nói ra. Không ông chồng nào đủ thời gian để dò hỏi xem vợ đẹp muốn gì, vì sao mà im lặng, giận dỗi, cấm vận… Các cô vợ xinh đẹp hãy học cách bày tỏ những cảm xúc nhẹ nhàng, trưởng thành, đừng giận dỗi vô cớ.

7.

Đừng biến mình nhàu nhĩ như bông hoa héo: Sau sinh nở các cô vợ xinh đẹp có thể xồ xề, già, xấu, yếu ớt nếu lười tập luyện, ăn uống điều độ. Để tránh xấu xí trong mắt chồng các cô vợ đừng mặc lâu một bộ quần áo cũ, đừng búi tóc thành một cục cho gọn, giày dép sứt sẹo, móng chân móng tay cáu bẩn...

Làm vợ thì xinh đẹp cũng phải bận rộn việc nhà, chăm sóc chồng con. Nhưng đừng vì thế mà ỉ lại, luộm thuộm, không thơm tho... bởi khi không biết yêu bản thân, không đẹp ngay cả khi bỉm sửa thì rất dễ mất chồng.

Các cô vợ xinh đẹp hãy rèn luyện để luôn xinh đẹp vì chính mình, chứ không phải vì chồng. Nhưng luôn nhớ là làm đẹp nhưng không được quên cảm xúc của chồng, bởi chỉ lo cho bản thân đẹp mà quên chăm sóc chồng… thì sẽ tới lúc phát hoảng vì vợ đẹp mà chồng vẫn ngoại tình.

Để chồng bớt tòm tem, vợ đẹp vẫn phải biết yêu bản thân mình. Ảnh minh họa.

Đàn ông có vợ đẹp nhưng ra đường thì vẫn thích liếc ngang liếc dọc, và không bà vợ đẹp nào đủ sức giữ được lòng chung thủy của chồng, bởi nhan sắc rồi cũng phai tàn - đó là lý do có vợ đẹp nhưng đàn ông vẫn ngoại tình.

Đàn ông nếu thấy vợ thiếu cái gì, không hiểu tâm ý, hay vợ chưa hoàn hảo thì hãy trở về chia sẻ cho vợ biết. Vợ là người con gái xinh đẹp, đáng yêu để anh chọn đi cùng qua bao khó khăn, là mẹ của các con mình, vì vậy hãy khiến cô ấy hạnh phúc và giữ sự tự hào cho các con.

Phụ nữ tự thấy mình thiếu sót điểm nào thì tự hoàn thiện bản thân hơn, để các con tự hào về mẹ, để gia đình hạnh phúc và là người vợ tuyệt vời trong mắt chồng. Và phụ nữ cũng cần biết là vợ đẹp thế nào thì cũng không thể đảm bảo chồng sẽ không ngoại tình. Không phải đàn ông nào cũng trăng hoa, nhưng họ có đủ mọi lý do để biện minh cho chuyện đó khi vợ không còn hấp dẫn nữa. Quan trọng là phát hiện chồng ngoại tình thì dù vợ xinh đẹp đến mấy cũng chớ làm loạn ầm ĩ, hay chỉ trích, ly hôn, mà bình tĩnh nhìn nhận lại mình để sửa lỗi đã.

Chuyên gia tâm lý Tuệ An cũng cho hay, trong hôn nhân vợ chồng có hiểu thì mới có thương, hiểu càng sâu, thương càng rộng, hiểu càng rộng thương càng sâu. Khi chồng không thương được vợ là vì chồng chưa đủ hiểu vợ. Hãy dành thời gian cho nhau để gieo thêm những hạt giống tốt nơi trái tim, để hiểu và thương thì cả hai mới hạnh phúc.

Tôi chua chát khi làm bồ nhí của giám đốc giàu có Tôi tin anh vô điều kiện, không chút hoài nghi về anh. Thậm chí, nhiều khi anh và vợ nhắn tin với nhau tôi cũng không xem vì tôi tin anh. Hóa ra, tôi bị lừa...

Theo Gia đình và Xã hội