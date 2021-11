Mỗi đêm, đợi chồng con ngủ, chị Thi lại bí mật ra vườn nhổ cỏ, xới đất... Sau ít năm, chị có khu vườn xum xuê cây trái khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Khu vườn phía trước nhà chị Thi bây giờ ngập tràn sắc hoa hồng.

Giấu chồng xới đất, cuốc sỏi làm vườn

Một buổi sáng dịu mát, pha tách trà nóng, chị Lê Thi (SN 1983, Melbourne, Úc) ra ngồi trước hiên nhà ngắm những đóa hồng bung nở trong vườn. Chị hít thật sâu hương hoa thơm ngát đang hòa trong tiết trời xuân trong lành.

Từ khu vườn ngập tràn sắc hoa, chị lắng nghe tiếng chim hót véo von như một cách tận hưởng thành quả sau lần giấu chồng “bới đá, cuốc sỏi, phá xi măng” làm vườn. Chị Thi thích trồng hoa từ nhỏ và luôn ấp ủ giấc mơ được sống trong ngôi nhà nhỏ có vườn hoa, cây trái xum xuê.

Cách đây 3 năm, nơi đây chỉ là khu đất trơ sỏi đá, cỏ dại.

Thế nhưng, sinh ra và lớn lên nơi thành thị, đất chật người đông, chị không có đủ không gian để thực hiện ước mơ cho đến khi gặp người chồng ngoại quốc. Năm 2018, chị theo chồng rời Việt Nam sang Úc định cư.

Ở xứ người, nơi vợ chồng chị sinh sống đất còn rộng người cũng thưa. May mắn hơn, nhà chồng chị có 2 mảnh vườn ở trước và sau nhà.

Chị Thi đã “lén” chồng tự tay cải tạo khu đất này.

Trước khi cưới, chồng chị Thi sống độc thân nên nhà cửa, vườn tược xơ xác. Hai khu vườn lúc ấy gần như không có gì ngoài cỏ dại và sỏi đá. Mới đến xứ người, chị Thi không có bạn bè và cũng không quen biết ai nên rất buồn.

Chị kể: “Thời điểm ấy, chồng tôi đi làm suốt ngày. Tôi ở nhà chăm con. Một nách hai đứa sinh đôi mới 7 tháng tuổi nên rất căng thẳng, mệt mỏi. Suốt ngày tôi quanh quẩn trong 4 bức tường, chán lại ra vườn chơi. Nhưng khổ nỗi, lúc ấy ra vườn còn chán hơn vì chẳng có gì ngoài cỏ dại”.

Sau khi cải tạo đất, chị trồng hoa hồng ở vườn trước.

“Thế là tôi quyết định sẽ cải tạo, biến mảnh đất sỏi đá, cỏ hoang thành khu vườn mà mình hằng mơ ước. Hỏi ý kiến chồng, tôi bị anh ấy từ chối vì vườn trước nhà toàn cỏ dại với đất sét khô cứng, vườn sau đã trải sỏi, xi măng”, chị nói thêm.

Dẫu vậy, những chướng ngại ấy không đẩy lui được tình yêu hoa cỏ trong chị. Chị quyết định giấu chồng cải tạo đất, phá xi măng để trồng hoa, cây trái. Mỗi ngày, đợi con ngủ trưa, chị lặng lẽ lấy búa ra vườn sau nhà phá lớp xi măng rồi gom lại một góc.

Ngoài hoa hồng, chị còn trồng các loại cúc…

Đến khuya, khi chồng và 2 con say giấc, chị lại bí mật thức dậy, ra vườn trước nhổ cỏ, xới đất. Cứ như thế, mỗi ngày, chị Thi làm một chút.

Đến khi hai mảnh vườn được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, chồng chị mới nhận ra sự thay đổi. Anh ngỡ ngàng trước sự đổi thay của khu vườn.

Trọn niềm vui sống

Cải tạo đất xong, chị Thi bắt đầu trồng cây. Chị dành phần đất trước hiên nhà để trồng các loại hoa hồng và cúc.

Khu vườn sau nhà, chị trồng các loại hoa, rau củ quả của Việt Nam như: bầu, bí, mướp, khổ qua, cà chua, rau cải…

Vườn sau, chị dành hết đất để trồng các loại rau củ và hoa.

Trong khu vườn này, chị cũng cố gắng trồng thêm nhiều loại rau thơm để khi cần là có thể ra hái. Chị đặt mục tiêu khu vườn sẽ đem lại cho gia đình nguồn thực phẩm tươi ngon, đảm bảo vệ sinh mà không phải cất công ra chợ của người Việt mới mua được.

Tuy vậy, những ngày đầu “làm nông dân”, chưa có kinh nghiệm, chưa am hiểu thổ nhưỡng xứ người, chị liên tiếp gặp thất bại. Những cây trồng của chị đa số bị chết hoặc còi cọc, không cho hoa, trái…

Mỗi mùa trong năm, nhà chị Thi luôn ngập tràn sắc hoa.

Không nản chí, chị tiếp tục trồng để tích lũy thêm kinh nghiệm. Cuối cùng, chị cũng dần nắm bắt được đặc điểm khí hậu ở Úc. Chị quyết định mùa nào thì trồng thức ấy. Thế nên suốt 4 mùa, hai khu vườn của chị luôn đầy ắp hoa trái.

Sau 3 năm trồng, chăm vườn, ngôi nhà của vợ chồng chị Thi trở nên nổi bật, khác lạ so với những nhà hàng xóm. Khu vực chị Thi đang sinh sống chỉ có một mình chị là người Việt Nam. Do đó, cách trang trí nhà cửa của chị có phần khác biệt so với những người hàng xóm.

Ở tuổi 40, chị Thi chạm đến ước mơ có được căn nhà và khu vườn ngập tràn cây trái.

Những người hàng xóm của chị Thi chỉ trồng một loài hoa hoặc một màu hoa duy nhất. Trong khi đó, vườn nhà chị luôn là thảm xanh với nhiều màu hoa bung nở rực rỡ suốt 4 mùa.

Chị nói: “Tôi muốn trồng nhiều loại hoa với nhiều màu khác nhau để vườn tươi sáng hơn. Hơn thế, khi mùa của loài hoa này qua đi, mùa của hoa khác sẽ đến, hoa sẽ lại nở rộ trong vườn. Nhờ vậy, khu vườn của tôi quanh năm tràn ngập màu hoa”.

Khu vườn cũng là nơi chị Thi chơi đùa cùng với các con, giúp các con gần gũi thiên nhiên.

Áp dụng phương pháp này vào khu vườn phía sau nhà, chị Thi cũng đảm bảo mỗi mùa trong năm đều có rau, củ, trái cây tươi, sạch, an toàn để sử dụng.

Khu vườn xanh mướt mắt, ngập tràn sắc hoa, cây trái cũng mang lại cho chị và gia đình nhỏ của mình niềm vui sống. Hai con của chị Thi rất yêu vườn cây trái của mẹ. Mỗi ngày, các bé đều cùng mẹ ra vườn chơi đùa, tưới cây, chăm hoa, hái trái…

Công việc làm vườn, chăm cây giúp cho chị Thi tìm được niềm vui sống.

Chị chia sẻ: “Mỗi sáng thức giấc, mở cửa sổ ra và thấy cỏ cây hoa lá ngoài vườn là tôi vui cả ngày. Sáng nào tôi cũng pha ly trà, ra ngồi trước hiên nhà ngắm hoa, nghe chim hót, hít thở không khí trong lành”.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc vì sau những khó khăn đã tìm được niềm vui nơi xứ người. Hiện tại, tôi đã có một không gian sống như ý. Trong không gian ấy, tôi chơi đùa cùng các con, dạy cho các con hiểu niềm vui khi được tận hưởng thành quả lao động do chính tay mình làm ra”, chị nói thêm.

Bài:Nguyễn Sơn

Ảnh, clip: Nhân vật cung cấp