"Con đếm hết các ngón tay, ngón chân từ lâu rồi mà mẹ chưa về nữa", đó là một câu trong bức thư của cậu bé 7 tuổi khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền bức thư tay do bé trai 7 tuổi viết gửi bố mẹ đi chống dịch lâu ngày không về khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động. Những dòng chữ, câu từ non nớt nhưng chứa đựng đầy tình cảm khiến ai cũng phải xót xa khi đọc bức thư do cậu bé này viết.

Bức thư tay do bé Bin viết gửi ba mẹ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Cụ thể, nội dung bức thư được chia sẻ như sau: "Mẹ ơi, mẹ bảo mẹ với em Bơ đi vào cơ quan mẹ 10 ngày thôi rồi mẹ về với con, mà con đếm hết các ngón tay, ngón chân từ lâu rồi mà mẹ cũng chưa về nữa.

Ba cũng đi bắt "con" Covid không về chơi với con. Ở nhà với bà ngoại con nhớ ba mẹ và em Bơ nhiều lắm. Mẹ gọi cho ba bắt "con" Covid nhanh lên rồi về với con, cả nhà mình đi chơi ở Nguyên Ân nha mẹ. Con yêu ba mẹ và em Bơ nhiều lắm".

Người đăng tải bức thư này lên mạng xã hội là chị Nguyễn Bảo Vy, bác họ của bé Gia Phúc - tên gọi ở nhà là Bin - năm nay mới tròn 7 tuổi. Chị Vy cho biết, hiện nay gia đình bé Bin sinh sống tại Bình Phước, vì để phòng chống dịch bệnh cả ba và mẹ của bé Bin đều phải đi làm nhiệm vụ không thể về nhà cả tháng nay.

Hai anh em bé Bin và bé Bơ những ngày được đến trường đi học (Ảnh: Gia đình cung cấp).

"Theo Chỉ thị 16 nên mẹ bé Bin phải đem theo bé Bơ mới 2 tuổi ở lại cơ quan cách nhà 10km. Vì sự an toàn của cơ quan nên không thể đi đi về về trong tình hình hiện tại.

Ba của bé Bin là Đại úy Tống Văn Minh, Đội trưởng đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Hớn Quản cũng đang tham gia công tác phòng chống dịch bệnh nên không thể về nhà bên vợ con", chị Vy cho biết.

Chị Vy chia sẻ thêm, dù mới chỉ 7 tuổi nhưng Bin là một cậu bé rất hiểu chuyện, sống tự lập, tình cảm và quan tâm đến mọi người xung quanh. Khi có bé Bơ, hai anh em luôn quấn quýt và yêu thương nhau. Vì hoàn cảnh dịch bệnh cả tháng nay bé Bơ đã ở lại cơ quan cùng mẹ nên Bin rất nhớ em.

Vì xa ba mẹ quá lâu nên Bin khóc rất nhiều. Thấy vậy, bà ngoại em bảo Bin hãy viết một bức thư cho ba mẹ để ba mẹ sớm về nhà. Sau khi bức thư được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động. Bố mẹ bé Bin cũng không kìm được cảm xúc khi đọc những dòng thư tay do con trai viết gửi.

Đại úy Tống Văn Minh khi làm nhiệm vụ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chia sẻ với PV Dân Trí, Đại úy Tống Văn Minh, ba bé Bin cho biết: "Hiện nay tôi đang làm nhiệm vụ truy vết, phải tiếp xúc gần với các F1,F0 nên ăn ở tập trung tại cơ quan chứ không thể về nhà. Hiện nay tình hình dịch bệnh tại Bình Phước vẫn đang được kiểm soát nhưng do địa bàn giáp ranh với Bình Dương nên phải tăng cường kiểm soát, bảo vệ vùng xanh.

Mỗi lần gọi điện qua Zalo, Bin đều hỏi khi nào ba về. Tôi chỉ có thể động viên con rằng, con trai ba mạnh mẽ lên, như em Bơ mỗi khi nói chuyện với ba vậy. Ba hứa khi nào xong nhiệm vụ, cuộc sống trở lại bình thường, con được đi học ba sẽ về đưa rước hai anh em", anh Minh nghẹn ngào nói.

Sau khi đọc xong bức thư con trai viết, mẹ bé Bin cũng ngân ngấn nước mắt, chị nói: "Mỗi lần tôi xa nhà dài ngày đều nhận được thư tay của con, đó là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. Chỉ muốn nói với con rằng mẹ yêu con và thương con rất nhiều!".

Dưới hình ảnh bức thư được chia sẻ nhiều cộng đồng mạng đã để lại dòng bình luận:

"Thương quá, đếm hết ngón tay ngón chân mà ba mẹ chưa về", tài khoản Huyen Thu Nguyen viết.

"Đọc mà rơm rớm nước mắt, cầu mong Covid qua nhanh để Bin được sum vầy cùng ba mẹ và em Bơ nhé", chị Thủy Lê chia sẻ.

Theo Dân Trí