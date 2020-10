Tham gia Ghép Đôi Thần Tốc tìm tình yêu đồng giới nhưng chàng trai Đức Bình vẫn đề cập muốn cưới vợ, sinh con khi có đủ điều kiện khiến bà mối Cát Tường hoang mang.

MC Cát Tường từng mai mối thành công cho nhiều cặp đôi thuộc cộng đồng LGBT trong các gameshow hẹn hò.

Trong các chương trình, bà mối Cát Tường luôn lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của họ và đưa ra lời khuyên chân tình.

Mới đây, tại game show "Ghép Đôi Thần Tốc", MC Cát Tường tiếp tục kết nối cho hai bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT là Nguyễn Đức Bình (27 tuổi) và Nguyễn Khánh Duy (23 tuổi).

Cát Tường kết đôi cho cặp đôi LGBT.

Đức Bình sinh sống và làm việc kinh doanh tự do tại Cần Thơ. Anh tham gia "Ghép Đôi Thần Tốc" vừa muốn tìm một nửa, vừa muốn "come out" (công khai giới tính) với gia đình.

Theo Đức Bình chia sẻ, anh là bisexual (người lưỡng tính) và đã trải qua 5 mối tình. Trong đó anh quen 2 bạn gái, 3 bạn trai.

Vì chưa bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm với gia đình nên anh muốn thông qua đây để gửi gắm những tâm sự của mình đến mẹ và mọi người bên ngoại.

Tuy nhiên, MC Cát Tường cũng khá bối rối khi Đức Bình chưa xác định rõ ràng cảm xúc. Anh bày tỏ muốn tìm bạn đồng giới nhưng cũng muốn lập gia đình và sinh con.

"Em cân bằng cảm xúc với cả nam và nữ, dù là giới tính nào thì cảm xúc của em cũng như nhau. Thời gian gần đây, em đang quen lần lượt 3 bạn nam, nhưng nếu có một bạn nữ nào khiến em rung động, em cũng có thể quen bạn đó", Đức Bình thổ lộ.

Trước lời nói của Đức Bình, bà mối hỏi: "Em có muốn lấy vợ, sinh con không?".

Lúc này chàng trai thẳng thắn chia sẻ "Cưới vợ, sinh con thì em muốn, nhưng hiện tại kinh tế chưa cho phép nên em tạm gác vấn đề đó qua một bên".

Chàng trai Đức Bình.

MC Cát Tường ngay lập tức "mắng" Đức Bình vì cho rằng anh không đàng hoàng trong tình yêu: "Vì kinh tế chưa cho phép, thì đi quen với người đồng giới. Khi nào kinh tế cho phép, thì đi quen với người khác giới để sinh con đẻ cái?

Bây giờ bạn cũng chỉ 50/50 chứ chưa có gì chắc chắn. Một ngày bạn quen với người đồng giới. Sau thời gian làm ăn ổn định hơn không lẽ bạn bỏ người ta đi lấy vợ sinh con?".

Đức Bình khẳng định khi trong mối quan hệ tình cảm với ai, anh sẽ chỉ tập trung vào người đó, không có ý “đứng núi này, trông núi nọ” làm tổn thương đối phương.

Chàng trai được mai mối cho Đức Bình là Khánh Duy (Đồng Tháp). Khánh Duy cho biết, anh cũng thấy bất ổn nếu Đức Bình không rõ ràng về mặt tình cảm như vậy.

MC Cát Tường quyết định dành cho cặp đôi chút ít thời gian để nói chuyện trực tiếp, tìm hiểu về quan điểm tình cảm của nhau nhiều hơn.

Sau những chia sẻ về sở thích, Khánh Duy đặt câu hỏi về chuyện tình cảm với Đức Bình.

Anh hỏi, nếu có cơ hội yêu nhau, Đức Bình có sẵn sàng tiến đến hôn nhân đồng giới hay đưa bạn trai ra mắt gia đình hay không?

Chương trình kết đôi cho Đức Bình chàng trai Khánh Duy đến từ Đồng Tháp.

Đức Bình đáp: "Anh từng nghĩ đến việc kết hôn với một bạn nam, nhưng sau 3 mối tình đồng giới không lâu dài thì suy nghĩ trong anh bớt dần.

Nếu yêu nhau, ban đầu anh sẽ chưa công khai nhưng nếu cảm thấy hai đứa có thể đi cùng nhau lâu dài, anh sẽ dẫn về ra mắt. Thời gian cũng phải tầm ba bốn tháng thì mới hiểu nhau".

MC Cát Tường nhắn gửi tới Đức Bình: “Mình tôn trọng giới tính Bisexual nhưng khi bạn chọn ai thì cố gắng hết mình vì người đó, đừng làm họ tổn thương. Khi bạn không chắc chắn về bản thân mình sẽ làm bạn mất đi nhiều cơ hội”.

Trước khi ra quyết định cuối cùng để kết thúc màn hẹn hò, bà mối nhắc nhở cả hai phải suy nghĩ thật kĩ.

Ở phần cuối của chương trình, Khánh Duy muốn cho cả hai một cơ hội nhưng Đức Bình lại từ chối hẹn hò, với lí do bản thân chưa thực sự phù hợp và chưa có nhiều cảm xúc với Khánh Duy.

Thái Minh