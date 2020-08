Nhìn hình ảnh các y bác sĩ, lực lượng công an, bộ đội... ở Đà Nẵng ngày đêm chống dịch, Minh Anh phác họa để gửi lời cảm ơn và động viên họ.

Nguyễn Minh Anh, 21 tuổi, quê thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Hiện cô là sinh viên năm ba, khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Do dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, Minh Anh được nghỉ học.

Lo sợ mình từng tiếp xúc với nhiều người ở Đà Nẵng, Minh Anh không về quê ngay mà ở lại tự cách ly trong phòng trọ. "Em tự cách ly được 10 ngày rồi", Minh Anh nói. Cô cho biết, suốt 10 ngày qua, cô được bạn bè, người thân, nhà trường động viên tinh thần. Ngoài ra, cô và nhiều sinh viên khác còn nhận được đồ ăn, lương thực của các mạnh thường quân mang đến tặng hàng ngày.

"Em đã nhận được thông báo đón người Quảng Trị đang mắc kẹt ở tâm dịch về quê. Về sẽ phải đi cách ly tập trung nhưng em sẽ chấp hành tốt", Minh Anh chia sẻ.

Cô sinh viên Nguyễn Minh Anh.

Minh Anh cho biết, cô có năng khiếu về vẽ từ nhỏ. Trước đây, cô thường vẽ tranh bằng bút chì. Sau này, cô tự tập vẽ tranh bằng các ứng dụng trên điện thoại.

Tốt nghiệp cấp ba, cô muốn theo học ngành vẽ ở một trường đại học tại TP.HCM nhưng không được gia đình đồng ý. “Bố mẹ sợ em đi học xa vất vả”, nữ sinh viên nói.

Ngày 26/7, Minh Anh lên mạng đọc tin tức về tình hình dịch bệnh. Bức ảnh chụp các y bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy đến chung tay cùng Đà Nẵng chống dịch Covid-19 được nhiều người chia sẻ, đi kèm là những lời bình cảm động.

Ngay lúc đó, Minh Anh tải bức ảnh xuống, mở phần mềm vẽ tranh trên điện thoại, dùng bút cảm ứng phác họa lại. Bức tranh được cô phác họa trong vòng ba giờ.

Bức vẽ này ghi lại hình ảnh các y bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy sải bước trên hành lang Bệnh viện Đà Nẵng, chung tay cùng Đà Nẵng chống dịch Covid-19.

Từ đó, bắt gặp hình ảnh cảm động nào của lực lượng tham gia chống dịch tại Đà Nẵng, Minh Anh lại tải về, phác họa lại. Đến nay, cô đã phác họa được 12 bức tranh về chủ đề này.

“Thông qua những bức tranh này, em muốn gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ, các anh chiến sĩ công an, bộ đội, các tình nguyện viên… đang hi sinh chuyện gia đình, sự an toàn của bản thân để chống dịch. Em cũng hy vọng, khi nhìn được các bức tranh của em, các cô chú ấy sẽ vui, quên đi những mệt mỏi”, nữ sinh viên nhắn nhủ.

Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 qua nét vẽ của Minh Anh.

Anh chiến sĩ công an giúp vận chuyển hàng hóa tiếp tế vào các khu cách ly y tế.

Bức vẽ này ghi lại cảnh bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cắt tóc cho nhau để thuận lợi khi điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Lực lượng thanh niên tình nguyện đang hỗ trợ công tác phòng chống dịch ở các cửa ngõ ra vào TP Đà Nẵng.

Anh thanh niên hỗ trợ đo thân nhiệt cho người đi đường.

Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng ủng hộ những thùng mì gói đến sinh viên đang khó khăn giữa dịch bệnh.

Bức vẽ này ghi lại hình ảnh bác sĩ Lê Văn Đương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện C Đà Nẵng đến các phòng bệnh để động viên bệnh nhân và hát bài "Năm anh em trên một chiếc xe tăng".

Một bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ ngả lưng trên ghế đá.

Hình ảnh bác sĩ tranh thủ chợp mắt được Minh Anh khắc họa lại.

Hình ảnh bác sĩ Nguyễn Quý Thiện - khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện C Đà Nẵng đàn hát bài "Đà Nẵng ngày bão giông" trong thời gian nghỉ giải lao, được Minh Anh vẽ lại.

Bức vẽ này mô tả một bác sĩ tại Trung tâm 115 Đà Nẵng làm việc kiệt sức đang được hai đồng nghiệp chăm sóc.

Tú Anh

Ảnh: Minh Anh