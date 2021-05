Sau đám cưới bạc tỷ, vợ chồng "streamer giàu nhất Việt Nam" được bố hứa tặng cơ ngơi "khủng" khi sinh con đầu lòng.

Xuất hiện tại Gõ cửa thăm nhà tập 59, đôi vợ chồng son đình đám trong làng streamer Việt Nam - Nghiêm Minh Hiếu (Xemesis) và Phạm Thuỳ Trang (Xoài Non) khiến MC Quốc Thuận và Ngọc Lan phải choáng ngợp trước cơ ngơi bạc tỷ và cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Sau khi Xoài Non vào làm dâu nhà hào môn, phần lớn cộng đồng mạng rất quan tâm mối quan hệ của cô và gia đình chồng. Tại Gõ cửa thăm nhà, Xoài Non chia sẻ rất nhanh chóng lấy được tình cảm từ gia đình chồng ngay từ những ngày đầu.

“Em là người phụ nữ đầu tiên anh Hiếu dẫn về mà cả dòng họ đều đồng ý. Khi về nhà chồng, em hợp với tất cả mọi người trong nhà. Bố chồng là người nghiêm nghị tới mức không ai dám nói chuyện. Từ lúc em về nhà chồng cũng hay chọc bố vui, kéo bố trở nên gần gũi hơn với các thành viên khác” - Xoài Non chia sẻ.

Đặc biệt, vợ "streamer giàu nhất Việt Nam" còn được bố chồng ưu ái “treo thưởng” hậu hĩnh nếu cô sớm sinh con đầu lòng. “Bố chồng bảo nếu em sinh con trai sẽ cho khách sạn, con gái thì cho căn nhà, sinh đôi thì cho cả hai. Vợ chồng em dự định nếu trong năm nay không đẻ tự nhiên được sẽ đi ghép trứng cả nam lẫn nữ. Em chỉ sinh một lần thôi chứ hai lần chắc em trầm cảm", Xoài Non chia sẻ.

Trong khoảng thời gian tìm hiểu và kết hôn với Xemesis, Xoài Non phải đối mặt với không ít điều tiếng cho rằng do cô bỏ học từ cấp 3 nên không cùng đẳng cấp với "streamer giàu nhất Việt Nam". Nhưng ít ai biết cô nàng đã trải qua tổn thương lớn như thế nào khi còn trên ghế nhà trường. Trong bữa cơm gia đình với sự xuất hiện của ba mẹ ruột và mẹ chồng, Xoài Non nghẹn ngào nhắc lại:

“Em đã trải qua thời điểm không nghĩ tới cảm xúc của bố mẹ, quậy tới mức bị nhốt trong phòng. Có một lần em cãi cô vì cô nói bố mẹ em chỉ biết kiếm tiền chứ không biết dạy em. Em đá bàn, bỏ ra khỏi lớp thì cô gọi điện cho bố mẹ em, nói em ‘mất dạy’. Về nhà, bố nói không muốn em thất học nên sau chuyện đó, em đi học tiếp. Nhưng tới năm cấp ba, em không học được nữa, bố em lên rút học bạ cho em mà khóc ngay trên trường vì đau lòng. Nước mắt của đàn ông rất là khó rơi, em lại làm bố phải khóc vì em.

Xoài Non tiếp tục chia sẻ: "Chính vì thấy bố mẹ đau khổ vì em quá nhiều nên em mới cố gắng bước tiếp, kiếm thật nhiều tiền để bản thân thành công hơn nữa. Em nhận ra một điều dù có bao nhiêu bạn bè nhưng khi vấp ngã cũng chỉ còn bố mẹ thôi. May mắn, em đã nhận ra điều này sớm chứ không phải đợi tới lúc 30 tuổi thì bố mẹ đã già, em hối hận cũng không kịp”.

Là cầu nối cho câu chuyện, MC Quốc Thuận và Ngọc Lan cũng nghẹn ngào, xúc động trước những khó khăn một cô gái mười mấy tuổi phải chịu đựng. Lắng nghe những tâm sự của con dâu, mẹ Xemesis cũng không cầm được nước mắt, chia sẻ: “Dù Trang còn nhỏ tuổi nhưng đã suy nghĩ rất chín chắn, hiểu biết. Hai mẹ con tâm sự với nhau rất nhiều, toàn tới 2-3 giờ sáng. Vậy nên, tôi không bao giờ để ý bất cứ cái gì vì hiểu được lòng của con dâu đối với tôi”.

Hai vợ chồng "streamer" trẻ Nghiêm Minh Hiếu (Xemesis) và Phạm Thuỳ Trang (Xoài Non)

Cũng tại Gõ cửa thăm nhà, "thiếu gia làng streamer" chia sẻ đã thay đổi ngoạn mục thế nào khi kết hôn với vợ trẻ kém 13 tuổi khiến hai MC bất ngờ. Trước khi trở về Việt Nam, Xemesis và gia đình có thời gian dài sống và lập nghiệp tại Anh.

“Mẹ em ngày đó không biết tiếng Anh, không có tiền, không có gì vẫn đưa hai anh em em qua Anh rồi cố làm việc nuôi con. Ngày nào, mẹ cũng đi làm từ sáng tới khuya, kéo bao quần áo lớn đứng đợi xe buýt dưới tuyết trắng. Mẹ đã hy sinh quá nhiều cho em” - Xemesis chia sẻ.

Nhắc lại thời điểm đó, Xemesis tự nhận là “đứa bé không ngoan”, quậy phá từ Anh về tới Việt Nam, vui chơi trong các cuộc tình chóng vánh, từng ăn cắp tiền của mẹ đổ vào những cuộc vui.

Xemesis chia sẻ từ ngày quen Xoài Non, cuộc sống của anh ở tuổi 28 bước sang trang hoàn toàn mới. “Từ ngày yêu Trang, em mới bắt đầu nhận ra nhiều thứ trong cuộc sống, hiểu rõ những gì mẹ đã hy sinh cho mình để có được tất cả những gì hôm nay”.

Với quá khứ “lẫy lừng” của con rể, ba Xoài Non hết lời bênh vực: “Tôi chỉ quan tâm hiện tại và tương lai, quá khứ như thế nào tôi không cần biết. Gia đình tôi đang sống rất là vui, Hiếu đối với con gái tôi rất tốt, vậy là được”.

Mối tình lãng mạn của Xoài Non và Xemesis đã chứng minh một điều không ai hoàn hảo, cho tới khi gặp đúng người làm ta phải tự giác thay đổi tốt hơn. Thay vì đặt tâm vào những lời bình phẩm bên ngoài, Xemesis và Xoài Non dùng cuộc sống viên mãn hiện tại.

MC Quốc Thuận và Ngọc Lan cũng đã được tham quan cơ ngơi của đôi vợ chồng son. Đặc biệt, dàn máy tính hơn trăm triệu đồng phục vụ công việc streamer của Xemesis khiến Quốc Thuận không ít lần trầm trồ. Cuối chương trình, Xoài Non dành cho bố mẹ hai bên những cái ôm thắm thiết, kết thúc một chuyến thăm đầy ý nghĩa.

Đăng Dương