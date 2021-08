Đến năm 2013, chúng mình tự do bay xa. Hai đứa cùng lên kế hoạch cho những chuyến đi xa hơn, thoả ước mơ được khám phá tình yêu, được cởi bỏ sự ràng buộc của gia đình, tự do khám phá cuộc sống. Đặc biệt là khám phá về nhau, những điều hay và cả những thói hư tật xấu. Có những giận hờn, nước mắt nhưng chúng mình luôn tâm niệm là phải cùng nhau thay đổi, hoà hợp nên chưa bao giờ để to tiếng với nhau. Và Đà Lạt là chuyến đi xa đầu tiên của hai đứa.