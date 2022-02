Mặc dù phải cắt đi mái tóc đã được nuôi dưỡng từ lâu nhưng chị Thủy cảm thấy mình vừa làm một việc rất ý nghĩa.

Một ngày đầu tháng 2 năm nay, chị Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (SN 1992, ở Mê Linh, Hà Nội) ghé qua một salon tóc ở huyện Gia Lâm. Khác với những lần trước, lần này mục đích chính của chị Thuỷ không phải là làm đẹp. Chị Thuỷ muốn cắt ngắn mái tóc của mình để tặng cho bệnh nhân ung thư.

Từng có người nhà mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, phải xạ trị rụng hết tóc nên Thuỷ hiểu một bộ tóc giả có ý nghĩa như thế nào với tinh thần của người bệnh.

Tình cờ biết đến việc hiến tóc thông qua trang fanpage của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam, Thuỷ đã nhanh chóng tìm tới một địa chỉ nhận cắt tóc miễn phí cho những người muốn tặng mái tóc của mình cho các bệnh nhân.

Chị Thuỷ cắt tóc tại một salon nhận cắt tóc miễn phí để tặng tóc cho bệnh nhân ung thư.

Mặc dù mái tóc được cắt miễn phí nhưng các nhân viên của salon vẫn gội đầu, sấy và cắt theo đúng quy trình. Do tóc của chị Thuỷ đã sử dụng qua hoá chất nên chị được cắt đúng chiều dài 35cm theo quy định. Sau khi cắt xong, nhân viên chỉnh lại toàn bộ mái tóc của chị một cách cẩn thận, rồi cho chị viết lời nhắn gửi đến các bệnh nhân ung thư.

Đây là lần đầu tiên Thuỷ làm việc này và có lẽ là còn nhiều lần sau nữa. Chị chia sẻ: “Tôi muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt, không đủ khả năng kinh tế để mua một bộ tóc giả. Mặc dù phải cắt đi mái tóc đã nuôi dưỡng từ rất lâu nhưng tôi cảm thấy mình thực sự vừa làm một việc rất có ý nghĩa. Tôi muốn lan toả hành động này đến tất cả bạn bè, người thân, mong mọi người biết đến việc hiến tóc cho những bệnh nhân K và suy nghĩ về việc đó nếu có ý định cắt tóc”.

Phần tóc tặng bệnh nhân ung thư của chị Thuỷ

Chủ salon tóc mà Thuỷ nhắc đến và hết lời khen ngợi trong chia sẻ của mình là chị Đỗ Thị Mai Hương (SN 1987). Thời điểm khai trương salon tóc từ tháng 5/2021 đến nay cũng là khoảng thời gian chị Hương đăng ký trở thành một thành viên của Mạng lưới Salon tóc Hồng - một sáng kiến của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam.

Là một người từng học tập và sinh sống nhiều năm ở nước ngoài, chị Hương rất quan tâm tới các hoạt động cộng đồng. Chị cho rằng có nhiều việc mà mỗi người hoàn toàn có thể đóng góp công sức của mình để trở thành một phong trào có ích cho xã hội.

Đặc biệt, chị Hương cũng có một người em họ từng mắc bệnh ung thư. Trong thời điểm suy sụp tinh thần nhất, gia đình chị đã thấy bộ tóc giả như một “phép màu” mang lại sức sống và niềm lạc quan cho người thân của mình như thế nào. Người em họ đó sau này đã chiến thắng được căn bệnh ung thư và hiện có một gia đình hạnh phúc.

Đó là lý do chị tâm huyết phải làm bằng được việc này khi có ý định xây dựng một salon tóc.

Ngay từ trước khi khai trương salon, chị đã liên hệ để đăng ký làm thành viên và được hướng dẫn chi tiết. Từ đó đến nay, ngoài việc cắt tóc dịch vụ, salon của chị nhận cắt tóc miễn phí cho những người muốn tặng tóc cho bệnh nhân ung thư.

“Chúng tôi sẽ cắt ngắn miễn phí cho những khách này. Trừ khi khách muốn cắt kiểu thì chúng tôi mới thu thêm tiền. Cũng có những salon khác yêu cầu phải cắt kiểu hoặc làm hoá chất ở chỗ họ thì mới được cắt ngắn miễn phí. Nhưng ở tiệm chúng tôi, khách hàng hoàn toàn có thể chỉ cắt ngắn để hiến tặng, sau đó đi chỗ khác làm các dịch vụ khác, chúng tôi vẫn vui vẻ nhận làm”.

Theo chị Hương, đây là một việc làm hết sức nhân văn nhưng có vẻ như ở Việt Nam hiện nay, cộng đồng này vẫn còn rất nhỏ bé. Một phần do thông tin chưa được lan toả tới nhiều người, phần khác do mọi người vẫn còn những băn khoăn, nghi ngại. "Có người lo ngại rằng, nếu bệnh nhân mà họ tặng tóc sống khoẻ mạnh thì không sao, nhưng nếu sau đó họ không may qua đời thì phần tóc của họ hiến tặng sẽ như thế nào...".

Lời nhắn gửi tới bệnh nhân ung thư của một khách hàng 14 tuổi

Chị Hương cũng cho biết, salon của chị được xây dựng với ý tưởng khá mới mẻ ở Việt Nam, đó là một tiệm cắt tóc ưu tiên cho khách hàng trẻ em.

Là một bà mẹ nên chị hiểu việc đưa trẻ ra tiệm cắt tóc đôi khi là một công việc hết sức khó khăn của bố mẹ. Khi gia đình chị còn sống ở Philippines, chị thường đưa con gái tới những salon dành riêng cho trẻ em. Vì thế, khi về Việt Nam, bước chân vào một salon tóc thông thường, con gái chị đã thì thầm “đây không phải là tiệm của con”.

Xuất phát từ nhu cầu của chính con gái mình, chị Hương vô cùng tâm huyết với việc xây dựng một salon tóc thân thiện với trẻ em. Salon được thiết kế bắt mắt, với những không gian mà trẻ có thể vui chơi, nhân viên được đào tạo kỹ càng để có thể đủ kiên trì với mỗi đứa trẻ.

Cũng chính vì đối tượng khách hàng đặc biệt này mà việc tham gia Mạng lưới Salon tóc Hồng của chị lại càng thêm ý nghĩa. “Khi mỗi đứa trẻ đến đây, chúng được chứng kiến và biết đến hoạt động nhân văn này. Đó là một hạt giống tâm hồn đẹp đẽ gieo vào đầu mỗi đứa trẻ mà chúng tôi đang cố gắng làm”.

Bà chủ salon tóc trẻ em cũng chia sẻ rằng, chị cảm nhận được năng lượng tích cực từ những khách hàng đến hiến tặng tóc. “Họ thường là những người có cách nói chuyện và ứng xử rất nhẹ nhàng, vui vẻ. Có những lời nhắn gửi được khách viết lại cho các bệnh nhân khiến chúng tôi xúc động rơi nước mắt”.

Chị Hương cho biết, mặc dù mô hình salon tóc dành cho trẻ em của chị đang rất chật vật để tồn tại nhưng các thành viên của tiệm vẫn nỗ lực mỗi ngày vì ý nghĩa nhân văn mà chị đã ấp ủ bấy lâu trong đứa con tinh thần của mình.

Nguyễn Thảo