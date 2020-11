Sau hơn một năm điều trị ung thư, Thủy Tiên đã được xuất viện và tiếp tục hành trình truyền cảm hứng đến cộng đồng.

"Tốt nghiệp trường K"

Hơn một năm chiến đấu với căn bệnh ung thư, cô gái Đặng Trần Thủy Tiên (Hải Phòng) - nữ sinh Học viện Ngoại thương vui mừng thông báo mình đã được xuất viện.

Năm 2019 là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, khi cô dự thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2019 bằng chính bức ảnh cạo trọc tóc trong quá trình điều trị ung thư.

Hình ảnh Thủy Tiên khi đang điều trị bệnh.

Kết quả, nữ sinh Hải Phòng đã vào top 12 gương mặt nữ sinh xuất sắc và được trao giải thưởng “Hoa khôi truyền cảm hứng” trong vòng thi chung kết tối 15/12/2019.

Câu chuyện của Thủy Tiên đã truyền cảm hứng đến các bệnh nhân không may mắc ung thư cũng như lan tỏa đến giới trẻ những ý nghĩa sống tích cực.

Khi đó, hình ảnh nữ sinh với mái đầu trọc, kiêu hãnh bước trên sàn diễn đã gây xúc động cho biết bao người.

Trước đó, Thủy Tiên kể, trong một lần cô đi tắm tình cờ sờ ngực thấy có cục hạch cứng. Cô từng đọc một số thông tin về bệnh ung thư vú nhưng cho rằng, mình còn trẻ nên khả năng mắc bệnh rất thấp.

Sau đó một tuần, cô đến bệnh viện kiểm tra, kết quả xét nghiệm cho thấy Thủy Tiên mắc ung thư vú giai đoạn 2A. Gia đình đưa cô lên Bệnh viện K trên Hà Nội kiểm tra một lần nữa. Lần này, cô mới dám tin mình đã mắc bệnh nan y.

Thủy Tiên thực hiện phẫu thuật cắt nửa ngực bên trái. Quá trình mổ, bác sĩ phát hiện khối u di căn đến nách nên sau ca mổ, cô tiến hành hóa trị một năm và tái khám theo định kỳ.

Hàng tuần, Thủy Tiên cùng bố lên Hà Nội, điều trị 2 ngày rồi về. Thời gian đầu mới truyền, cô gặp tác dụng phụ, tóc rục hết, người nôn nao, da tái sạm, tụt cân nhanh chóng.

Để việc điều trị bệnh được thuận lợi, cô xin bảo lưu kết quả học. Quanh quẩn ở nhà, đôi lúc cô cảm thấy tiêu cực nhưng người thân và bạn bè đã bên cạnh, giúp Tiên lấy lại tinh thần.

Vượt qua đau đớn, cuối năm 2019 sức khỏe cô dần hồi phục. Gần đây, cô vui mừng thông báo trên trang cá nhân Facebook mình đã được cầm trên tay “bằng tốt nghiệp trường K” - (giấy xuất viện, Bệnh viện K).

“Đến tận giờ phút này, tôi vẫn không thể tin được mình đã được ra viện. Hơn một năm vừa qua quả thực là một hành trình dài đầy cảm xúc, từ cảm giác u uất, tuyệt vọng khi nhận kết quả mắc ung thư, đến hạnh phúc, bình yên thực sự trong tâm trí.

Tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu mũi hóa chất vào trong ven, bao lần suy nghĩ tiêu cực, nghĩ mình là gánh nặng cho gia đình,…

Nhưng sau tất cả, điều tôi ghi nhớ nhất, đáng giá nhất mà suốt cuộc đời này mãi khắc cốt ghi tâm đó là bài học về lòng tốt, sự tử tế và tình yêu thương”, Thủy Tiên viết.

Nữ sinh trường Ngoại thương trong ngày nhận giấy ra viện.

Qua bức thư này, cô cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, các y bác sĩ Bệnh viện K và bạn bè, thầy cô đã chăm sóc, động viên mình.

Quá trình điều trị, Tiên được Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều tài trợ chi phí truyền hóa chất.

Thủy Tiên đã quay trở lại trường học và tham gia các hoạt động cộng đồng. Hiện cô có hình ảnh mới, đầy cuốn hút với mái tóc đen nhánh.

Hàng ngày, cô gái trẻ vẫn duy trì thói quen sinh hoạt khoa học. Cô dậy từ 5h sáng tập thể dục, bữa ăn hạn chế đường và thịt đỏ, ăn nhiều rau xanh, trái cây. Buổi tối cô đi ngủ lúc 10h.

“Hành trình chiến thắng ung thư của tôi vẫn còn tiếp tục. Tôi sẽ phải theo dõi bệnh và các dấu hiệu trong vòng 4 năm nữa. Bởi vậy, ngoài điều trị theo phác đồ, tôi giữ nếp sinh hoạt khoa học, tránh để bản thân bị căng thẳng”, Tiên cho hay.

Đóa hoa Thủy Tiên kiên cường

Nữ sinh mắc ung thư xuất viện, tiếp nối hành trình truyền cảm hứng.

Với danh hiệu Hoa khôi truyền cảm hứng, Thủy Tiên năng nổ tham gia các chương trình thiện nguyện và giúp đỡ bệnh nhân ung thư, đặc biệt là các em nhỏ.

Vào các dịp 1/6 hay ngày lễ, Tiên cùng các bác sĩ Bệnh viện K đến từng giường bệnh trao quà cho các em nhỏ. Cô hi vọng, những gì mình làm có thể tạo cho các em niềm tin vào cuộc sống.

Gần đây, Thủy Tiên kêu gọi mọi người giúp đỡ cho trường hợp bệnh nhân 14 tuổi bị ung thư xương có tiền ghép xương, giữ lại được đôi chân.

Sau thời gian ngắn, cô bé đó đã được các mạnh thường quân ủng hộ và có tiền phẫu thuật. Nay, bệnh nhân này đã tập đi lại bằng nạng.

Ngoài việc tham gia các hoạt động thiện nguyện, Tiên thử sức làm mẫu ảnh, học đàn guitar.

Thủy Tiên cùng các thành viên trong câu lạc bộ Phòng chống ung thư vú.

Tiên kể, ngày Tiên ra đời, bố mẹ đặt cho cô cái tên Thủy Tiên với hi vọng con gái lớn lên sẽ xinh đẹp, may mắn và hạnh phúc như ý nghĩa của loài hoa này. Giờ đây, cô đã may mắn vượt qua bạo bệnh như một kỳ tích.

“Mặc dù tôi đã được ra viện, sức khỏe tương đối ổn nhưng bệnh có thể quay lại bất cứ lúc nào. Vì vậy, tôi giữ cho mình tinh thần lạc quan nhất có thể”, Thủy Tiên bộc bạch.

Song song với việc trở thành đại sứ cho các chương trình thiện nguyện, tư vấn cách phòng tránh và điều trị ung thư vú, Thủy Tiên còn xuất hiện tại nhiều buổi tọa đàm chăm sóc sức khỏe, các hoạt động tuyên truyền về ung thư…

"Đóa hoa" giàu lòng trắc ẩn.

Bên cạnh đó, Tiên còn tham gia vào một dự án hướng tới những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, giúp đỡ nhiều hơn cho cộng đồng.

“Tôi thấy mình khỏe hơn bao giờ hết. Tôi hi vọng mình có thể lan tỏa sự lạc quan và truyền năng lượng tích cực đến mọi người”.

Nụ cười tỏa nắng của cô gái tuổi 20.



