Sân khấu sự kiện thời trang Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, "lột xác" với những cách tân độc đáo và hoành tráng.

Sân khấu mang biểu tượng cầu Long Biên.

Tối nay, 03/12/2020, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - AVIFW 2020 với chủ đề “The Future Is Now” sẽ chính thức khai mạc.

10 mùa Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam đã qua, những người đến với sự kiện không chỉ thích thú với các bộ sưu tập thời trang mà còn ấn tượng bởi ý tưởng thiết kế sân khấu với những tầng nghĩa rất riêng. Ở đó có những biểu tượng đặc trưng của Việt Nam nhưng vẫn mang đậm nét nghệ thuật và tính thời trang như chiếc nón lá, lũy tre làng, hoa sen…

Hình ảnh chợ Đồng Xuân với nét cổ kính trong kí ức bao người.

Năm nay, sân khấu sẽ khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới, "lột xác" với những cách tân độc đáo và hoành tráng chưa từng có.

Hình ảnh những ô cửa được thể hiện bằng màn hình led là nơi truyền đạt thông điệp: cơ hội phát triển của thời trang Việt Nam đang ở ngay lúc này, đã đến lúc chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn và nắm lấy cơ hội để đạt được sự khởi sắc mạnh mẽ của thời trang Việt trong tương lai.

Thiết kế với cảm hứng tìm về cội nguồn.

Bà Trang Lê - Người sáng lập, Chủ tịch Tuần lễ thời trang kiêm Tổng đạo diễn phát triển ý tưởng sân khấu cho tất cả các mùa chia sẻ: “Chúng ta đã và đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19, thế nhưng nếu nhìn theo một khía cạnh khác thì trong “nguy” luôn có “cơ”. Và tôi đã nhìn thấy rất nhiều cơ hội đang mở ra cho thời trang Việt Nam. Đó chính là lý do tôi quyết định chọn chủ đề cho chương trình năm nay là The Future Is Now - Tương lai bắt đầu từ đây".

Bà Trang Lê (áo đỏ) - Người sáng lập, Chủ tịch Aquafina Vietnam International Fashion Week.

Dưới bàn tay sáng tạo của bà Trang Lê và đội ngũ thiết kế, sân khấu Tuần lễ thời trang năm nay hứa hẹn sẽ là sàn diễn đầy ánh sáng, ngập tràn màu sắc đến từ những “cánh cửa thời trang” mới, đánh dấu sự khởi sắc mạnh mẽ của thời trang Việt Nam.

