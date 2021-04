Bạn có thắc mắc làm sao để có thể thu hút và khiến chàng ngay từ lần gặp đầu tiên? Dưới đây là 5 bí quyết giúp bạn thành công trong lần hẹn hò đầu tiên.

1. Ngoại hình chỉn chu

Cách ăn mặc trong lần gặp đầu tiên rất quan trọng. Bạn nên ăn mặc gọn gàng, thanh lịch, gọn gàng, tránh hở hang hoặc khoe cơ thể quá đà. Ngoài trang phục, bạn cũng cần chú ý đến làn da.

Một cô gái có làn da mịn màng, trang điểm nhẹ nhàng không lòe loẹt, sử dụng một loại nước hoa đặc trưng sẽ thể hiện cô gái ấy là người biết cách chăm sóc bản thân và có giáo dục tốt.

2. Nghe 80% và nói 20% khi trò chuyện

Trong buổi đầu hẹn đầu bạn hãy để cho chàng chủ động, tập trung lắng nghe nhiều hơn và cố gắng nói ít (khoảng 20%) trong cuộc nói chuyện. Bạn hãy để chàng chủ động tìm hiểu và tò mò về mình thay vì ngồi luyên thuyên hay thuyết trình về bản thân.

3. Tuyệt chiêu 45 phút

Theo tác giả cuốn The Rules of love (Những quy tắc tình yêu), khung thời gian khi hẹn hò nên dừng lại ở phút thứ 45. Cuộc nói chuyện dù đang diễn ra rất hay và hào hứng, bạn cũng cần để ý thời gian và lấy một lý do hợp lý để ra về. Kết thúc cuộc hẹn lúc không khí đang cao trào có thể khiến chàng mong muốn gặp bạn ở những lần sau nhiều hơn. Điều này sẽ gây tò mò cho các chàng trai.

4. Một chút yếu đuối

Đôi khi, sức mạnh của người phụ nữ lại nằm ở chính sự yếu đuối của họ. Bạn không cần phải tỏ ra quá độc lập trong buổi hẹn đầu tiên. Hãy để chàng thực hiện một vài hành động quan tâm như đẩy cửa, mở cửa xe, kéo ghế... trong buổi hẹn hò.

5. Dành lời khen tặng tới chàng

Hãy vận dụng lời khen đúng lúc và hợp lý. Bạn có thể khen chàng chu đáo, khen chàng vì sự đúng giờ... Hoặc chỉ đơn giản là cảm ơn chàng vì đã hẹn gặp cùng với bạn. Cảm ơn chàng vì đã tặng bạn một món quà hay bữa ăn ngon chẳng hạn. Hãy tặng chàng một câu khen bằng cả tâm ý của mình là được. Tình cảm chân thành luôn làm tiền đề tốt đẹp cho mối quan hệ về sau./.

Theo VOV