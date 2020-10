Công an TP Điện Biên Phủ phối hợp với Công an phường Mường Thanh đã tìm thấy Cà Thị Út khi cô gái này đang ở khu vực gần biên giới xã Thanh Luông (huyện Điện Biên).

Sáng ngày 2/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy Cà Thị Út (sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ) về cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc Út đặt 150 mâm cỗ cưới tại một nhà hàng trên địa bàn phường Mường Thanh rồi "bỏ bom".

Sau khi xảy ra sự việc, Cà Thị Út tắt điện thoại không liên lạc được, bỏ trốn khỏi địa bàn sinh sống nên cơ quan công an đã phải cử lực lượng tìm kiếm.

"Công an TP Điện Biên Phủ phối hợp với Công an phường Mường Thanh đã tìm thấy Cà Thị Út vào lúc 18h ngày hôm qua 1/10, tại khu vực gần biên giới ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. Ngay sau khi được tìm thấy, lực lượng chức năng đã bàn giao Út về Đội điều tra, Công an thành phố Điện Biên để lấy lời khai và làm rõ sự việc", vị lãnh đạo Công an phường Mường Thanh thông tin.

Hình ảnh Cà Thị Út trên Facebook cá nhân

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 30/9, Công an phường Mường Thanh có tiếp nhận đơn trình báo của ông Vũ Thế L. (sinh năm 1988, Chủ nhà hàng T.P., địa chỉ tại tổ 9, phường Mường Thanh) trình báo về vụ việc bị hủy hợp đồng đặt cỗ cưới không rõ lý do.

Theo đơn trình báo với cơ quan công an, vào tháng 9 vừa qua ông L. có giao kết hợp đồng bằng miệng với một khách nữ thường xuyên đến nhà hàng ăn uống, yêu cầu nhà hàng làm cỗ cho đám cưới của mình.

Theo đó vị khách nữ này đặt 150 mâm cỗ có giá tiền 1.350.000 đồng/mâm, hẹn tổ chức vào trưa ngày 30/9/2020. Tuy nhiên đến thời điểm tổ chức, không có bất cứ khách khứa nào đến dự tiệc, người đặt cỗ được cho là cô dâu sau đó không liên lạc được nên nhà hàng đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Theo Dân trí