Quả chanh có mùi thơm dễ chịu có thể khiến khu vực quanh giường ngủ của bạn có mùi thơm nhẹ nhàng, thư giãn hơn.

Nhiều người không tin vào năng lượng tích cực hay tiêu cực và việc những năng lượng này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ như thế nào. Thực tế là năng lượng tiêu cực có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, mối quan hệ với người khác, đến sự thành công của bạn.

Vì vậy, một ngôi nhà có sinh khí hay nguồn năng lượng tốt thì người sống trong đó cảm thấy khỏe mạnh, bình an, ấm cúng và hanh thông mọi việc. Ngược lại, ngôi nhà thiếu nguồn năng lượng tích cực sẽ gây cảm giác bất an, căng thẳng, đau yếu do dễ gặp xui xẻo trong đời sống hàng ngày.

Từ lâu, quả chanh đã được biết đến với nhiều công dụng trong tẩy sạch vết bẩn, làm đẹp, chăm sóc cơ thể. Không những vậy, chanh còn có thể dùng để làm không khí trong lành, thanh khiết hơn vì thế nhiều người thường dùng chanh như 1 cách tẩy uế.

1. Làm sạch không khí

Chanh có mùi thơm dễ chịu có thể khiến khu vực quanh giường ngủ của bạn có mùi thơm nhẹ nhàng, thư giãn hơn. Axít citric được khuếch tán từ chanh có thể chống lại các chất độc hại trong không khí, mang lại hiệu quả làm sạch không khí, thanh lọc môi trường xung quanh.

2. Giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon

Khi chịu áp lực lâu dài, căng thẳng khiến cơ thể cạn kiệt serotonin vì nó là hormone giúp chúng ta vui vẻ, dễ chịu.

Nếu ngửi hương thơm của chanh vào ban đêm sẽ kích thích não bộ tiết ra serotonin giúp giảm căng thẳng, qua đó có thể khiến bạn tự nhiên rơi vào trạng thái thư giãn tốt hơn và nhanh chóng bước vào giấc ngủ ổn định.

3. Cải thiện trí nhớ

Nếu bạn ngửi thấy mùi hương chanh thường xuyên, trí nhớ của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều. Đặt hai trái chanh trên đầu giường để đảm bảo có được giấc ngủ ổn định.

Không những thế, việc này còn tạo cho bạn tràn đầy năng lượng và căng tràn cảm xúc vào ngày hôm sau. Bạn có thể có được sự minh mẫn, suy nghĩ rõ ràng và bộ nhớ được cải thiện một cách tự nhiên.

Với học sinh khi phải đối mặt với các kỳ thi căng thẳng, áp dụng phương pháp này sẽ mang lại những hiệu quả vô cùng bất ngờ.

4. Đuổi côn trùng

Các loại côn trùng, đặc biệt là kiến và muỗi, rất ghét mùi vỏ chanh và vỏ cam. Nếu bạn chà vỏ chanh lên da có thể sẽ mang lại tác dụng đuổi côn trùng như muỗi, kiến.

Hãy cắt một vài quả chanh đặt đầu giường để căn phòng thơm hương chanh, muỗi sẽ tự động bỏ đi.

Lưu ý, khi cắt, bạn bổ quả chanh từ trên xuống khoảng 3/4 trái chanh, chia làm 4 phần đều nhau rồi đặt đầu giường.

Hãy chọn trái tươi vì như vậy sẽ để được lâu hơn, hương thơm hơn, tinh dầu nhiều hơn và mang lại tác dụng tốt hơn nhé.

Làm sữa chua chanh dây dẻo như kem chỉ bằng mẹo nhỏ này Dưới đây là cách làm sữa chua chanh dây dẻo như kem, không bị dăm đá.

Theo Thời đại Plus