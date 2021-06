Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, nhiều người phải làm việc, học tập… tại nhà. “Bỏ túi” nhiều kinh nghiệm từ năm ngoái, lần này cộng đồng mạng an tâm ở nhà chống dịch mà vẫn hứng khởi, tràn đầy năng lượng tích cực.

“Triệu hồi” những thú vui từ năm ngoái

Năm 2020, lần đầu tiên giãn cách toàn xã hội để chống dịch, cư dân mạng đã “lăng xê” nhiều trào lưu độc đáo, vừa khuấy động trong những ngày ở nhà, vừa gắn kết tinh thần mọi người.

Thời điểm đó, ca khúc “Ghen Cô Vy” cùng thử thách nhảy “Vũ điệu rửa tay” là một trong những xu hướng nổi bật nhất mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của quốc tế. Không những vậy, thời gian giãn cách còn khơi dậy tài năng nấu nướng của các “siêu đầu bếp” ẩn danh bấy lâu,

Lúc này, các nhóm “Yêu bếp”, “Nghiện nhà” trên Facebook đã thu hút hàng trăm ngàn thành viên tham gia, mỗi ngày đều rộn ràng chia sẻ bí quyết trang trí không gian sống, cùng những công thức món ăn độc, lạ, ngon miệng như: từ cà-phê bọt biển dalgona, làm bánh mì bơ tỏi phô mai, bánh mì, bánh bông lan bằng nồi chiên không dầu… Cư dân mạng đã chứng tỏ một điều: cơm nhà mùa dịch cũng có thể vô cùng sáng tạo và ai cũng có thể trở thành “masterchef” cừ khôi.

Trào lưu vừa làm việc ở nhà, vừa thử tài nghệ nấu ăn với nồi chiên không dầu được nhiều bạn trẻ yêu thích trong năm 2020

Bên cạnh đó, năm 2020 cũng chứng kiến rất nhiều xu hướng khác gây “sốt” trên mạng xã hội, mang lại niềm vui, sự đồng cảm giữa những người cùng sở thích như: vẽ tranh trị liệu tinh thần; thử thách dùng gối làm váy (pillow challenge); quay TikTok, Instagram stories cập nhật về chuỗi ngày trong khu cách ly; chia sẻ những câu chuyện xúc động về lòng tốt trong mùa dịch… Những hoạt động sáng tạo, bổ ích đó đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, lan truyền sự tích sự, lạc quan trong những ngày giãn cách xã hội.

“Năm Covid thứ 2”, thú vui nào sẽ lên ngôi?

Ngoài “triệu hồi” những niềm vui trong mùa dịch từ năm ngoái, năm nay vẫn có nhiều hoạt động mới mẻ để làm thú vị cuộc sống ở nhà.

Có thêm thời gian rảnh rỗi, nhiều bạn trẻ sành điệu đã tạo spa tại gia, chăm chút cho cơ thể với nhiều liệu pháp: tẩy da chết, ủ tóc, ngâm tắm với tinh dầu…

Dã ngoại tại nhà cũng là một xu hướng đáng chú ý. Chỉ cần một tấm thảm, các món ăn yêu thích và mở cửa sổ đón ánh nắng ấm áp cùng không khí trong lành, cuộc sống bỗng chốc thư thái và yên bình.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng tranh thủ kết nối với người thân, bạn bè bằng cách rủ nhau tham gia các hoạt động giải trí tuỳ theo sở thích. Đặc biệt, Chương trình giải trí vừa vui nhộn, vừa có nhiều phần quà thú vị - “Bừng giai điệu hứng khởi” diễn ra suốt 2 tháng qua đã khiến các bạn trẻ sẽ không khỏi háo hức, “đứng ngồi không yên”.

Là một chương trình khởi xướng bởi Coca-Cola, “Bừng giai điệu hứng khởi” có cách thức tham gia đơn giản với nhiều giải thưởng lớn. Theo đó, chỉ cần truy cập website của chương trình và nhập mã dự thưởng dưới lon hoặc chai Coca-Cola, người chơi 100% trúng quà. Bên cạnh những giải thưởng khiến các “tín đồ” âm nhạc mê mẩn như: ca khúc độc quyền Turn It Up của AMEE, mã code Zing MP3 VIP nghe nhạc không giới hạn (trong 2 tháng hoặc 1 tuần)… người chơi còn có thể nhận được những phần quà “xịn” như: loa di động Sony, áo thun in hình Coca-Cola, giải thưởng tiền mặt lên đến 1 tỷ đồng.

Cơ hội trúng 1 tỷ tiền mặt cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn trong chương trình “Bừng giai điệu hứng khởi”

Đại diện Coca-Cola bày tỏ: “Không phải cứ ở nhà là sẽ nhàm chán và buồn bã. Các bạn hãy tận dụng khoảng thời gian này để khám phá thêm nhiều niềm vui, mang lại những màu sắc mới cho cuộc sống thường nhật của mình, cũng như kết nối với mọi người qua những hoạt động sáng tạo, độc đáo nhé”.

Sau hơn 2 tháng diễn ra, fanpage chính thức của Coca-Cola đã công bố người chơi đầu tiên giành giải thưởng 1 tỷ đồng. Hiện chương trình vẫn còn 1 giải thưởng tiền mặt trị giá 1 tỷ đồng và nhiều phần quà hấp dẫn khác đang chờ người may mắn từ nay đến 6/6/2020. Website: https://cokeurl.com/khuyenmai

Ngọc Minh