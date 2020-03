Sự xuất hiện của người tình trẻ đã khiến cụ bà 83 tuổi như được trở lại thời thiếu nữ mà không hề biết rằng đằng sau tình yêu ngọt ngào ẩn chứa một âm mưu thâm độc.

Bà Ann Moore-Martin đã dành tặng toàn bộ tài sản cho người tình kém 55 tuổi.

Tình yêu chênh lệch

Khi bà Ann Moore-Martin (83 tuổi) nhìn thấy những lời có cánh mà tình trẻ Benjamin Field (28 tuổi) dành tặng cho mình, bà đã quyết định liên lạc với luật sư để sửa lại di chúc cho Benjamin là người thừa kế duy nhất số tài sản cả đời tích cóp.

Ann Moore-Martin từng là hiệu trưởng, khi về hưu sống một mình tại Maids Moreton, Buckinghamshire, Anh. Sự xuất hiện của Benjamin khiến bà lại một lần nữa cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu như thời thiếu nữ.

Để làm vui lòng tình trẻ, bà Ann Moore-Martin sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Benjamin như cho hơn 4000 bảng Anh để mua xe mới và 27.000 bảng Anh mà theo lời Benjamin là để chữa bệnh cho người em trai đang học đại học. Nhưng đến khi bà quyết định sửa lại di chúc, luật sư của bà là Diana Davies đã trở nên lo lắng khi nhận ra cụ ông Peter Farquhar (bạn của bà Martin) cũng đã làm điều tương tự ngay trước khi ông qua đời. Davies vội khuyên can bà Martin.

Và vài tháng sau sinh nhật lần thứ 84, khi bà Martin trút hơi thở cuối cùng vào ngày 12/5/2017, dù được xác định là chết vì nguyên nhân tự nhiên, Diana Davies cũng lập tức thông báo sự hoài nghi của mình cho cảnh sát.

Từ đây, những bí mật động trời đã được làm rõ. Qua điều tra, cảnh sát đã phát hiện có nhiều điều bất thường trong cái chết của ông Peter Farquhar (69 tuổi).

Ông Peter Farquhar chụp ảnh cùng Benjamin Field.​​​​​​

Tội ác của gã “phi công trẻ”

Giống như Ann Moore-Martin, ông Peter sống độc thân, không có con cái và là người đồng tính. Nhà Peter chỉ cách nhà Ann Moore-Martin vài chục mét, bà Martin quen biết Benjamin cũng do ông Peter giới thiệu.

Nhà chức trách được biết Peter và Benjamin từng đính hôn vào tháng 3/2014. Trong thời gian đính hôn, Peter đã sửa di chúc cho Benjamin thừa kế ngôi nhà. Tới tháng 10/2015, Peter đột ngột qua đời tại nhà riêng, bên cạnh thi thể ông còn có nửa chai whiskey. Ban đầu mọi người đều cho rằng Peter uống quá nhiều rượu, kết quả khám nghiệm cũng cho thấy ông chết vì ngộ độc cồn.

Cảnh sát xâu chuỗi sự việc, từ đó nghi ngờ Benjamin có liên quan tới cái chết của Peter. Qua khám nghiệm tử thi lần thứ hai, giám định viên pháp y xác định lượng cồn trong người Peter không đủ lớn để ngộ độc, hơn nữa trong người ông còn có dư lượng thuốc an thần.

Theo các bác sĩ pháp y, nguyên nhân tử vong của Peter thực tế là bị suy hô hấp do tác dụng của cồn và thuốc an thần, khả năng có người dùng gối làm Peter ngạt thở khi ông trong tình trạng yếu ớt và để lại một chai rượu uống dở trong phòng của ông để tạo hiện trường của một tai nạn hoặc tự tử do uống nhiều rượu.

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ vì nghi giết người, Benjamin khai nhận hành vi. Hắn khai thường lên mạng mua các loại thuốc gây ảo giác, cho vào đồ uống của Peter. Liều lượng mỗi lần rất ít, nhưng về lâu dài, Peter bắt đầu gặp ảo giác, có lúc còn mộng du.

Từ đó, cảnh sát còn phát hiện Benjamin đã lập danh sách hơn 100 người già neo đơn thiếu thốn tình cảm để lừa đảo.

Sau 10 tuần xét xử, tháng 8/2019, Benjamin bị buộc tội giết người, âm mưu giết người, trộm cắp, lừa đảo và bị kết án chung thân với thời gian tối thiểu 36 năm mới được xét ân xá.

