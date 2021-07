Mấy hôm trước tôi gặp lại một người bạn cũ. Hai người nói chuyện rất vui, nhưng khi nhắc đến chuyện gia đình, cậu ấy lại ủ rũ. Hóa ra vợ chồng cậu ấy bất ổn, vì "hình như" vợ cậu ấy ngoại tình.

Nói "hình như" là vì cậu ấy chưa có bằng chứng rõ ràng, chỉ là thấy vợ cậu ấy có vẻ như đang có một tình cảm khác ngoài chồng ngoài vợ.

Tôi hỏi:

- Cậu nói không có bằng chứng, sao lại nghĩ vợ cậu ngoại tình?

- Vì mình thấy cô ấy khác trước đây. Vợ mình rất hiền, cũng rất chịu khó. Cô ấy làm tốt việc công ty, đảm đang cả việc nhà. Mình không động tay động chân việc gì thì cô ấy cũng tự mình làm được hết. Trước đây cô ấy cũng thỉnh thoảng than phiền, nhưng gần đây thì không. Cô ấy mua nhiều quần áo hơn, chăm chút vẻ bề ngoài hơn. Đôi lúc mình thấy cô ấy vừa bấm điện thoại vừa tủm tỉm cười, nhưng mình lại gần thì lại vội tắt màn hình đi để chuyển sang nội dung khác.

Một lần mình nửa đùa nửa thật với cô ấy: "Dạo này anh cảm thấy đầu hơi đau đau, hình như là có cái sừng đang nhú lên thì phải". Cậu biết vợ mình nói gì không? Cô ấy nói là: "Nếu có thật là vậy thì lỗi do anh thôi". Có phải vợ mình đã thừa nhận không? Sao vợ mình lại nói như thế?

- Thế cậu không biết vì sao vợ cậu lại nói thế?

- Mình thừa nhận mình không phải là một người chồng tốt hẳn. Tính mình hơi vô tâm, ham vui, ham bạn bè. Nhưng mình không vũ phu, không nghiện ngập hay gái gú. Nếu so với nhiều đàn ông khác, mình tự thấy mình không đến nỗi nào. Ít nhất không tệ đến mức để vợ phải tìm vui bên một người đàn ông khác.

Bạn tôi, thực ra giống rất nhiều đàn ông khác khi cho rằng chỉ cần mình không bê tha rượu chè, không cờ bạc, không gái gú, không đánh đập vợ là đã tốt lắm rồi. Chẳng phải tham lam, nhưng một người vợ cần nhiều hơn thế ở một người chồng.

Tôi có nhiều bạn, một số bạn cả trai lẫn gái có vấn đề trong hôn nhân. Tôi cũng quen biết nhiều người hạnh phúc không trọn vẹn. Đa số những người đàn ông mà tôi biết, khi họ ngoại tình, họ đều không nói là do vợ. Họ nói do họ yếu lòng, do họ ham vui, do họ nhất thời không biết trân trọng những gì mình đang có. Và đa số họ đều hối hận vì đã làm tổn thương người phụ nữ của đời mình.

Nhưng những người phụ nữ mà tôi biết, họ hầu hết đều không phải ngoại tình vì những lí do như đàn ông nêu trên, mà vì họ thất vọng về chồng, họ không được thấu hiểu, không được quan tâm. Họ ngoại tình và xác định được hậu quả, xác định sẵn sàng ra đi.

Có chị từng nói với tôi: "Không phải ông chồng nào ngoại tình cũng do vợ, nhưng 99% phụ nữ ngoại tình là do chồng". Tôi không biết suy nghĩ này đúng hay sai, có lẽ không hoàn toàn đúng, cũng không hoàn sai. Nhưng tôi thấy rõ rằng rất nhiều đàn ông có vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc vẫn léng phéng ăn vụng khi có cơ hội. Nhưng rất ít phụ nữ yêu chồng, yêu con, gia đình viên mãn mà lại đi ngoại tình.

Vậy nên tôi nói với bạn tôi: Điều phụ nữ sợ nhất đôi khi không phải là chồng nghiện ngập, hay vũ phu đâu. Điều các bà vợ sợ nhất đôi khi chính là sự vô tâm của chồng, khi cậu không quan tâm vợ cần gì nghĩ gì, khi cậu phó mặc tất cả mọi việc lớn nhỏ lên đôi vai vợ chỉ vì cô ấy tự mình làm được hết, khi cậu luôn đặt bạn bè lên trên hết, còn vợ chỉ là thứ yếu, khi cậu quan tâm đến bạn bè, cậu tốt với cả thiên hạ, trừ vợ mình.

Sự vô tâm của cậu có thể sẽ không làm cô ấy uất hận như khi cậu gái gú bên ngoài, không làm cô ấy đau da thịt như khi bị đánh. Nhưng nó sẽ từ từ cho cô ấy cảm giác: Có cũng được mà không có cũng được. Thì có nghĩa là cậu đã đánh mất luôn vị trí của mình trong lòng cô ấy. Nỗi tổn thương trong lòng đã trở thành mãn tính, đến nỗi cô ấy còn chẳng thèm cáu bẳn, trách móc hay than phiền. Rồi một người đàn ông xuất hiện, cho cô ấy cảm giác được chăm chút, quan tâm. Cậu biết sau đó là gì rồi đấy…

Thật ra, tôi không phải là một nhà tâm lý. Vả lại lý do ngoại tình cũng chẳng ai giống ai. Cũng hoàn cảnh đó, nhưng mỗi người sẽ có cách ứng xử khác nhau, và lời khuyên nào cũng không thể đúng cho mọi trường hợp. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy thay vì tìm bằng chứng để kết tội vợ, chi bằng hãy tự thay đổi mình trước xem sao. Cặp vợ chồng nào trước khi nguội lạnh cũng từng nồng cháy yêu nhau. Vậy mình hiện tại với mình của thời yêu nhau có phải đã có quá nhiều thay đổi?

Ai đó đã từng nói: Đàn ông ngoại tình rồi mới thấy trong lòng đổ vỡ, còn phụ nữ đổ vỡ trong lòng rồi mới đi ngoại tình. Có lẽ vì thế mà phụ nữ ngoại tình, hậu quả li tán thường cao hơn đàn ông. Không hẳn vì đàn ông thường không bao dung với lỗi lầm của vợ mà vì phụ nữ một khi đã ngoại tình là lòng họ thực sự đã muốn buông không níu giữ.

Theo Dân Trí