Tôi từng yêu một người đàn ông sâu đậm suốt 7 năm, từ cấp 3 đến hết thời sinh viên, có điều tôi học đại học nhưng bạn trai chỉ tốt nghiệp cao đẳng. Khi yêu tất cả đều thật đẹp, chúng tôi chẳng hề tính toán nhiều nhưng sau khi ra trường, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi tốt nghiệp bằng giỏi với rất nhiều cơ hội tốt nên muốn ở thành phố lập nghiệp, trong khi đó, bạn trai lại quyết định về tỉnh công tác theo sự sắp xếp của gia đình. Tôi biết anh có phần mặc cảm vì chênh lệch trình độ, anh thiếu tự tin trước tôi, cứ thế anh dần xa cách và chủ động nói lời chia tay làm tôi rất ấm ức.

Tôi thất vọng, chán nản suốt một thời gian dài và rồi khi gặp chồng, rất nhanh tôi đã nhận lời yêu. Chúng tôi kết hôn chỉ sau chưa đầy một năm hẹn hò. Có lẽ để trả thù, trước hôm đám cưới vài ngày tôi đã gửi thiệp mời cho bạn trai cũ và nhắn tin: “Cảm ơn anh, vì chia tay mà em gặp được người đàn ông tốt hơn, nếu không em sẽ không hạnh phúc như bây giờ...”.

Không ngờ người yêu cũ đã lập tức lên thành phố tìm gặp tôi, anh nói rất mừng vì thấy tôi vui, muốn cùng ăn bữa cơm cuối cùng tiễn tôi đi lấy chồng. Trong bữa ăn ấy, chúng tôi có uống rượu, khi ngà ngà say anh ấy giãi bày rằng không phải anh hết yêu tôi, chỉ là anh thấy mình không thấy xứng, anh muốn cho tôi cơ hội để thoải mái lựa chọn người tốt hơn.

Còn anh sẽ ở hậu phương dõi theo và chờ đợi tôi, anh sẽ cố gắng phấn đấu để có sự nghiệp thật tốt, xứng đáng với tôi và cho tôi được hạnh phúc. Khi ấy, nếu tôi chưa có ai, anh sẽ hỏi cưới tôi, nhưng không ngờ tôi lại sớm lấy chồng…

Nghe những lời nói đó, lòng tôi bỗng rung động, không ngờ anh vẫn luôn nghĩ cho tôi nhiều như thế. Tôi đã khóc rất nhiều, chúng tôi đã không kiềm chế được cảm xúc. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên chiếc giường xa lạ, bên cạnh là bạn trai cũ, anh xin lỗi vì cả 2 đều uống say nên thiếu kiểm soát…

Một tháng sau đám cưới, tôi có thai. Tôi vẫn luôn nghĩ đó là con của tôi và chồng, không ngờ khi sinh ra đứa trẻ lại giống người yêu cũ nhiều hơn, lúc đó tôi mới nhận ra mình đã mắc sai lầm không thể sửa chữa. Tuy nhà chồng không ai biết về người cũ của tôi nhưng nhìn con gái càng lớn càng không giống bố, mẹ chồng thường tỏ ra nghi ngờ. Nhiều người xung quanh thắc mắc khiến chồng tôi cũng có lúc lăn tăn.

May có bố chồng tôi gạt đi, ông bảo trẻ con còn thay đổi nhiều, có phải đứa nào cũng giống bố đâu, nó giống mẹ càng xinh đẹp chứ sao, nên mọi chuyện cũng tạm qua. Thế nhưng tâm can tôi từ đó luôn bất an lo lắng, bí mật này không biết có thể giấu đến bao giờ? Dù ngoài mặt chúng tôi là một gia đình hạnh phúc nhưng tâm hồn tôi chẳng thể yên ổn, tôi luôn thấy áy náy và có lỗi với chồng…

Rồi một ngày sau hơn 2 năm chung sống, cô bạn thân hồi cấp 3 bỗng dưng gọi điện, nó rào trước đón sau bảo tôi bình tĩnh rồi kể rằng đã nhìn thấy chồng tôi đi cùng một cô gái trẻ vào khách sạn và họ cư xử với nhau rất thân mật. Lúc đó, tôi không tin, thậm chí còn nói chắc cô bạn nhìn nhầm vì chồng tôi không nhiều tiền, cũng không đẹp trai, ai mà thèm cặp cơ chứ?

Hôm sau, tôi mang chăn ga và một số quần áo đi giặt khô, tình cờ lúc kiểm tra đồ trước khi nhận, bà chủ cửa hàng đã lấy ra một hóa đơn khách sạn trong túi quần chồng tôi. Điều không ngờ nhất là ngày giờ, địa điểm ghi trên đó lại chính xác như những gì mà cô bạn tôi đã nói. Tôi sốc vô cùng, nhưng để chắc chắn hơn, tôi vẫn im lặng như không có chuyện gì xảy ra và âm thầm kiểm tra, sự thật đúng là chồng tôi đã ngoại tình.

Đau khổ, hụt hẫng lắm nhưng rồi tôi quyết định không đối chất, cũng chẳng làm rùm beng lên vì bản thân tôi cũng đang che giấu một bí mật lớn, tôi cũng lừa dối chồng bấy lâu nay. Tôi muốn anh ấy tự biết sai mà trở về nhưng không được…

Cuối cùng, tôi thuê người theo dõi chồng, nhờ họ thông báo ngay nếu bắt gặp anh ấy vụng trộm. Kết quả có không lâu sau đó, khi được báo chính xác khách sạn và số phòng họ vào, tôi không chạy đến bắt quả tang hay đánh ghen ầm ĩ mà chỉ nhắn tin cho chồng: “Em biết anh và người tình đang ở phòng 218, khách sạn N. Em đã chờ đợi anh thay đổi, biết sai, biết sửa nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Chúng ta ly hôn đi!”.

Chồng tôi sau đó đã biện minh rất nhiều, thậm chí còn quỳ gối van xin tôi tha thứ, bố mẹ 2 bên cũng khuyên can đủ điều nhưng tôi nhất quyết ly hôn trong cay đắng. Một phần tôi thất vọng vì chồng phản bội, một phần tôi muốn che giấu mãi mãi bí mật của bản thân, cũng là bù đắp phần nào lỗi lầm năm xưa. Con gái còn nhỏ đương nhiên sẽ theo mẹ, chồng tôi không còn phải nuôi con của người khác và anh ấy rồi sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới…

Tôi dự định sẽ cùng con gái đến một nơi thật xa để sinh sống và làm lại từ đầu. Ngoài tôi ra sẽ không ai được biết sự thật oan trái này. Liệu tôi làm vậy có đúng không?

Độc giả giấu tên