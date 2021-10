Một người vợ đăng đàn tâm sự về cuộc hôn nhân đã kéo dài 2 năm tưởng rất bình dị, hạnh phúc nhưng lại đang rơi vào bế tắc vì lý do không ngờ: Chồng không quên được người yêu cũ.

Theo tâm sự của người vợ, vợ chồng cô yêu 3 năm rồi mới lấy nhau chứ không phải chỉ có vài ba tháng.

Hai năm hôn nhân, cô cảm nhận mình hạnh phúc mỗi ngày khi chồng tối tối vẫn dành thời gian cho vợ, hai vợ chồng chia nhau việc nhà. Anh cũng biết nấu nướng chứ không phải không. Đi làm về, tiện ai người ấy nấu cơm, người kia sẽ rửa bát.

Họ hỗ trợ nhau, chia sẻ mọi việc nhà, từ giặt giũ phơi phóng quần áo đến lau chùi dọn dẹp nhà cửa. Tiền chồng đi làm đưa cho vợ giữ hết, chỉ giữ lại một phần nhỏ tiêu vặt. Nhờ vợ khéo thu vén, hai vợ chồng có tiền tiết kiệm kha khá, cuối tuần rảnh rang đi cà phê, dạo phố, đi ăn nhà hàng, về quê thăm nội ngoại hai bên. Vợ chồng họ còn có nhà chung cư, có chiếc ô tô nhỏ xinh che mưa che nắng khi di chuyển.

Anh chồng tính khí rất hiền lành, không rượu chè trai gái, vợ mới làm căng một tí đã nhường: "Em giận thì anh không nói chuyện với em nữa, chứ anh càng nói em lại càng mắng anh thôi"...

Vậy nhưng một ngày, thấy chồng bỗng nhiên ngồi thẩn thơ, người vợ đến hỏi han thì nghe anh ấy nói: "Hay là mình ly dị đi em".

Người vợ rất sốc, nghĩ cuộc sống trước giờ như vậy thì có lý do gì mà phải ly dị. Lý do chồng đưa ra khiến cô thêm bất ngờ. Anh nói mình chưa quên được người cũ, cuộc sống vợ chồng như trước giờ là do anh cố gồng mình thôi, và anh đã cảm thấy mệt mỏi rồi.

Người vợ viết lại lời chồng:

"Anh xin lỗi, anh giờ mới dám nói ra… Anh không hiểu sao, anh vẫn nhớ về H. Anh (là người yêu cũ của chồng). Khi anh và em làm việc gì chung, ăn chung, ngủ chung, dọn dẹp chung hay đi chơi với nhau, anh đều nghĩ về người yêu cũ, cảm xúc của anh lúc nào cũng là "giá em là H. Anh thì tốt", nhưng anh lại phải giấu cảm xúc đó đi để diễn vai người chồng tốt, mẫu mực với em.

Em không thấy anh quá hoàn hảo à, anh chỉ diễn vậy thôi, chứ trong lòng anh thì vẫn nhớ về H. Anh, anh mong đó là H. Anh, chứ không phải em. Anh xin lỗi. Giờ anh không thể giấu em nữa rồi, anh mệt mỏi với vai diễn này".

Chồng mình nói như vậy đấy, chồng cũng nói đó là lý do chưa muốn có con vì chưa xác định được với mình có là tình cảm thật, tình cảm vợ chồng hay không…

Đây có phải là hậu quả mối tình 12 năm của anh ấy sau khi chia tay và mình là người đến sau không?

Mình không tin đây là sự thật. Nhưng chưa bao giờ mình thấy anh như vậy, mình phải làm sao? Hóa ra bao lâu nay anh chỉ cố gắng diễn vai người chồng mẫu mực hay sao? Tại sao lại có thứ tình yêu sâu đậm như vậy, đến khi lấy vợ rồi, sống chung với vợ mà vẫn nghĩ về người yêu cũ nhiều như vậy...

Tình huống người vợ đưa ra cũng khiến rất nhiều thành viên diễn đàn cảm thấy bất ngờ. Đa số cho rằng, yêu 3 năm, cưới được đến 2 năm, chung sống hạnh phúc như vậy sao có thể ly hôn mà lý do lại là chưa quên được người yêu cũ.

Các "thuyết âm mưu" thậm chí còn được đưa ra, rằng người chồng có lẽ đang lừa dối vợ, qua lại với người yêu cũ được một thời gian rồi, giờ anh ta muốn ly hôn để đến với người tình, hoặc nếu không cũng là anh ta "bóng tím" đang cố gồng chứ chẳng có người yêu cũ nào lởn vởn ở đây cả.

Dù là lý do nào, cư dân mạng cũng cảm thấy thật khó chấp nhận việc người chồng đột ngột đòi ly hôn, và lên tiếng chỉ trích anh chồng: "Không quên được người yêu cũ mà vẫn cố lấy người ta. Kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người khác à? Đã thế còn yêu 3 năm thêm 2 năm cưới nữa chứ. Nhân phẩm thì có đấy nhưng không biết cách dùng", "Làm ơn. Nếu không quên được người yêu cũ thì đừng tiến tới với bất kỳ ai cả. Khổ người đến sau cực kỳ", "Yêu 3 năm rồi mới cưới mà ông làm như yêu 3 ngày rồi bị ép cưới vậy. Cho ra ban công ngủ 3 hôm xem còn nhớ người yêu cũ nữa không...".

Có ý kiến cho rằng: Phụ nữ sau khi chia tay người mà họ yêu nhất sẽ trở nên kén chọn, vì "dù ai cũng không tốt bằng anh". Đàn ông sau khi chia tay người họ yêu nhất, sẽ trở nên lựa chọn bừa bãi, vì "dù sao cũng không phải là em". Đó là lý giải có vẻ hợp lý cho trường hợp đòi chia tay phi lý này.

Song nhiều người cho rằng, với một người đàn ông như vậy, chưa biết chừng bỏ vợ để đến với người cũ được dăm bữa nửa tháng lại hối hận muốn quay về, nhận ra rằng chẳng ai tốt được bằng vợ cũ của cái thủa mọi việc vợ chồng đều làm cùng nhau, san sẻ mọi công việc gia đình, hòa thuận yêu thương và vun đắp cho tổ ấm.

Theo Dân trí