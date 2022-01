Tết đoàn viên không thể thiếu vắng hình ảnh mọi người quây quần bên mâm cơm ngày đầu năm, càng ý nghĩa hơn nếu đó là bữa tiệc được trang hoàng và sắp xếp thật đẹp mắt.

Bữa cơm gia đình là nhân tố quan trọng mang ý nghĩa gắn kết các thành viên trong nhà vào mỗi dịp đầu năm. Để dịp này trở nên đặc biệt và đáng nhớ hơn, ngoài những món ăn ngon, việc trang hoàng chuẩn bị cho bàn tiệc cũng được nhiều người chú trọng nhằm tăng thêm không khí tưng bừng của mùa Tết mới, đồng thời gợi lên hy vọng về sự no ấm, đủ đầy và thịnh vượng trong tương lai.

Tham khảo ngay danh sách bên dưới để biết bạn nên chuẩn bị gì nhằm giúp bữa ăn sum họp đầu năm thêm trọn vẹn và nhiều may mắn nhé!

Bộ chén dĩa và đũa muỗng

Dù chuẩn bị nhiều thứ đến đâu đi chăng nữa thì bộ chén dĩa, đũa muỗng phục vụ bữa ăn vẫn luôn là những vật dụng được các bà nội trợ quan tâm và chú trọng, giúp bữa ăn thêm ngon mắt và tròn vị. Quan trọng hơn, việc thay thế bộ dụng cụ ăn uống mới trong dịp Tết còn mang ý nghĩa đón chào những điều tích cực và xua đi những gì không may mắn của năm cũ. Đây cũng là lý do khiến việc sử dụng chén, dĩa sứt hoặc đũa so le trở thành điều tối kỵ trong văn hóa đón năm mới của người Việt.

Gác đũa làm bằng tre

Theo thói quen, nhiều người Việt vẫn thường đặt ngang đũa trên bát ăn khi ngừng giữa bữa hoặc khi kết thúc bữa ăn. Trong văn hóa Á đông, điều này ngụ ý cho thấy bạn có tỏ ý chê món ăn và là hành động bất lịch sự. Để hạn chế tình huống khó xử này trong dịp Tết, bạn nên tinh ý chuẩn bị dụng cụ gác đũa ở mỗi vị trí ngồi như một cách nhắc nhở người tham gia bữa ăn về quy tắc dùng bữa.

Bộ ấm chén uống trà

Cũng giống như “miếng trầu là đầu câu chuyện”, việc quây quần uống trà cũng là cách hay để mọi người ngồi lại và tâm sự cùng nhau về những gì đã làm được hay chưa làm được trong năm cũ. Đây là hoạt động gắn kết gia đình ý nghĩa sau khi kết thúc bữa ăn và tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình hiểu hơn về nhau.

Khăn trải bàn họa tiết

Thay vì đầu tư nhiều tiền cho đồ nội thất mới, gia chủ vừa có thể “khoác áo mới” cho đồ đạc trong nhà bằng các loại khăn trải bàn, bọc sofa, thảm mới… vừa đảm bảo tiết kiệm. Đơn cử như việc chuẩn bị thêm một chiếc khăn trải bàn ăn với họa tiết sang trọng đã đủ để thay đổi không khí của phòng ăn. Tuy nhiên, bạn nên ưu tiên lựa chọn các loại khăn trải bàn ăn có màu sắc và họa tiết trung tính bởi nếu quá sặc sỡ, chính chiếc khăn trải bản này sẽ “nuốt” hết màu sắc của các loại thức ăn được bày ra trên đó, làm giảm đáng kể tính thẩm mỹ.

Doãn Phong