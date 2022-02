Mới đây, hai nhiếp ảnh gia của Việt Nam đã được xướng tên trong danh sách những người chiến thắng cuộc thi Travel Photographer of the Year 2021 - TPOTY (Nhiếp ảnh gia du lịch của năm).

Theo đó, nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn (hiện làm việc tại báo Lao Động) đã vinh dự giành giải nhì ở mục ảnh chùm Con người và câu chuyện, giải ảnh nhất chụp bằng điện thoại Smartshot iTravelled với tác phẩm về một nghệ nhân làm giày da thủ công 90 tuổi ở Sài Gòn.

Nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn giành giải nhì ở mục ảnh chùm Con người và câu chuyện

và giải ảnh nhất chụp bằng điện thoại Smartshot iTravelled

Ban giám khảo cuộc thi đã rất ấn tượng với bố cục và màu sắc của bức ảnh. Theo chia sẻ của tác giả, nhân vật trong bức ảnh là cụ Trịnh Ngọc, một nghệ nhân từng có thời gian du học tại Paris (Pháp), sau đó gắn bó nhiều năm với nghề làm giày. Cụ Ngọc chính là người làm giày cho gia đình hoàng gia Campuchia, cũng như các danh ca nổi tiếng Việt Nam.

Bắt đầu chụp ảnh từ năm 1998, nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn đã có 10 triển lãm cá nhân cả ở trong và ngoài nước. Trước đó, anh cùng từng giành hơn 80 giải thưởng ảnh quốc tế, trong đó phải kể tới Giải thưởng thường niên Exposure lần thứ năm tại Louvre Bảo tàng, Paris (Pháp).

Bên cạnh nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn, tác giả Nguyễn Tấn Tuấn cũng vinh dự đoạt giải khuyến khích tại hạng mục ảnh đơn của cuộc thi Travel Photographer of the Year 2021.

Tác phẩm giành giải khuyến khích tại hạng mục ảnh đơn của tác giả Nguyễn Tấn Tuấn

Tác phẩm chụp lại cảnh những con trâu nước di chuyển theo đàn đi tìm nguồn cỏ mới trên hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) vào mùa nước cạn của tác giả Nguyễn Tấn Tuấn đã giành giải khuyến khích trong mục Ảnh đơn thuộc Portfolio.

Ngoài ra, người chiến thắng chung cuộc TPOTY 2021 là nhiếp ảnh gia người Ý, Fortunato Gatto, với loạt ảnh chụp thiên nhiên tại Scotland từ những năm 2007.

Gatto chia sẻ: "Tôi đã chụp bức ảnh này ngay trước khi một con gấu xám lớn bất ngờ xuất hiện. Sắc tuyết trắng bao phủ những ngọn núi đã tạo nên khung hình hoàn hảo cho cuộc gặp gỡ giữa hai mùa thu, đông".

Nói về bức ảnh ghi lại cảnh tượng ngoạn mục khác ở Công viên Quốc gia Denali, nhiếp ảnh gia Gatto nhớ lại: "Giữa lãnh nguyên đầy màu sắc và những ngọn núi phía xa là một dải sương mù dày đặc. Tôi đã cố gắng khắc họa phong cảnh tuyệt vời bằng ba tầng khác nhau. Tundra ở dưới, sương mù ở trung tâm và những ngọn núi ở phía trên cùng bức hình".

Cuộc thi Travel Photographer of the Year 2021 - TPOTY (Nhiếp ảnh gia du lịch của năm) vẫn thu hút nhiều tác giả và tác phẩm dự thi, bất chấp việc du lịch còn nhiều hạn chế do dịch bệnh. Từ 20.000 bức ảnh dự thi của các tác giả ở 151 quốc gia và vùng lãnh thổ, Ban giám khảo đã chọn ra những tác giả đoạt giải ở từng mục. Các tác phẩm đạt giải hiện đang trưng bày online trên website TPOTY, đồng thời triển lãm tại quảng trường Granary, gần ga King's Cross và St Pancras (London, Anh) vào tháng 4 và tháng 5 năm nay.

Một số tác phẩm đạt giải đáng chú ý khác

Tác phẩm của NAG Jose Fragozo (Bồ Đào Nha), nằm trong bộ ảnh đạt giải khuyến khích hạng mục Thế giới sống

Pally Learmond (Anh) đoạt giải nhất hạng mục ảnh đơn Phong cảnh và Phiêu lưu với tác phẩm chụp một vận động viên trượt tuyết mạo hiểm trên vách núi ở Kaines, Alaska (Mỹ). BGK nhận xét rằng "trong bức ảnh có cả khung cảnh thiên nhiên đẹp kỳ diệu và một kẻ phiêu lưu điên rồ rất bắt mắt"

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Zhiyue Shi (Trung Quốc), được Đề cử đặc biệt trong hạng mục Thế giới sống

Bức ảnh do nhiếp ảnh gia F Dilek Uyar (Thổ Nhĩ Kỳ), được BGK lựa chọn trong hạng mục Portfolio: Con người và câu chuyện

Đỗ An (Tổng hợp)