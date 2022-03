Mới đây, trang Tin tức Stuttgart (Stuttgarter Nachrichten) của Đức đã nhận định Việt Nam là là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á.

Bài báo bắt đầu bằng việc thông báo từ giữa tháng 3 này, những du khách nước ngoài đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ hoặc đã khỏi bệnh sẽ được phép nhập cảnh Việt Nam mà không cần cách ly.

"Đây là lúc cần có thêm những thông tin về đất nước, con người và văn hóa của quốc gia xinh đẹp này", tờ Tin tức Stuttgart viết.

Tiếp đó là 5 lý do được nêu ra để khẳng định rằng Việt Nam hiện là một trong những điểm đến đáng thử nhất với du khách Đức trong thời gian tới.

1. Nền ẩm thực hấp dẫn

Bài viết đánh giá ẩm thực Việt Nam thuộc hàng ngon nhất thế giới, trong đó cá và thịt là hai nguyên liệu để chế biến nên nhiều món ăn chính xuất sắc. Những du khách ăn chay cũng có nhiều lựa chọn riêng tại các nhà hàng.

Đặc biệt những người thích ăn đồ nóng thì khi tới Việt Nam chắc chắn không thể bỏ qua "món ăn quốc dân" Phở với hương vị đặc biệt được chế biến từ nước hầm xương, bánh phở, thịt và hành. Bên cạnh đó, nem cuốn, nem rán, bánh mỳ... cũng là những món ăn "kinh điển" rất xuất sắc trong nền ẩm thực Việt.

2. Điểm đến đầy nắng với những bãi biển tuyệt đẹp

Nhờ có bờ biển dài, Việt Nam có rất nhiều bãi biển đẹp, trong đó phải kể đến Vịnh Hạ Long ở miền Bắc với những núi đá vôi và nước xanh như ngọc khiến Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận này, được ví như một "thỏi nam châm" ngày càng thu hút nhiều du khách tới tham quan.

Ngoài ra, du khách cũng có thể đi ca nô và khám phá vô số các hang động. Những hòn đảo nhỏ, còn hoang sơ cũng rất đáng để tới thăm, chẳng hạn như Phú Quốc với một nửa diện tích là vườn quốc gia và sở hữu những bãi biển cát trắng tuyệt vời.

3. Đồng bằng sông Cửu Long

Tờ Tin tức Stuttgart khuyên du khách nên dành ít nhất ba ngày để tới thăm khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi có dòng sông Mekong được coi là huyết mạch của Việt Nam chảy qua.

Đất đai màu mỡ cho phép người dân ở đây thu hoạch tới ba vụ lúa trong năm. Đó là lý do tại sao nơi đây có vô số cánh đồng bạt ngàn để du khách chiêm ngưỡng.

Ngoài ra, khu vực này còn có điểm nhấn là chợ nổi Cái Răng, nơi có hàng trăm ghe thuyền chất đầy xoài, mía và các loại thực phẩm khác, được các thương lái buôn bán ngay trên sông.

4. Những khu phố cổ

Điều thú vị thứ tư để khám phá Việt Nam là những khu phố cổ. Việt Nam là đất nước mà ở đâu du khách cũng có thể tìm được những con phố nhỏ hẹp, mang tính lịch sử và những đền chùa cổ kính.

Hội An được báo Đức gọi là "hòn ngọc" nằm giữa lòng Việt Nam, khi đây là một trong những khu phố cổ duy nhất không bị phá hủy hoàn toàn trong chiến tranh. Và đó là lý do đô thị cổ Hội An cũng được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng là một điểm đến không nên bỏ qua. Nơi đây du khách có thể thấy rõ cuộc sống đặc trưng của người Việt Nam như đạp xe hay tập thể dục dưỡng sinh ngay bên bờ Hồ.

5. Phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp

Việt Nam được ban tặng những phong cảnh thiên nhiên vô cùng đẹp, từ ruộng bậc thang xanh mướt đến những cồn cát trắng.

Nếu muốn hòa mình vào thiên nhiên, du khách nhất định không nên bỏ qua Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, một hệ thống hang động khổng lồ với những dòng sông ngầm.

Hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng nằm trong quần thể Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Vườn quốc gia Núi Chúa nằm ở bờ biển phía Đông Việt Nam cũng rất đẹp, nơi có trên 600 loài thực vật và hơn 200 loài động vật đang chờ được khám phá.

Đỗ An (Theo Stuttgarter Nachrichten)