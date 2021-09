Ba năm trước, Mộc An quyết định rời bỏ thành phố cô đang sinh sống, làm việc để đến Đà Lạt, thực hiện ước mơ xây căn nhà gỗ dưới vòm tre, trồng vườn rau, sống an nhiên với cỏ cây.

Mộc An là một cô gái miền Tây. Trước đây, An từng sống và làm việc ở nhiều vùng đất khác nhau. Sau những chuyến du lịch tới Đà Lạt, An “phải lòng” mảnh đất mờ sương với khí hậu mát mẻ, trong lành, con người thân thiện. Đà Lạt khiến cô nhớ, thương, lưu luyến.

“Đã nhiều năm rồi nhưng mình vẫn nhớ như in những chuyến đi tới Đà Lạt trước đây. 5h sáng bước xuống bến xe, sương rơi lộp độp. Mình choàng vội khăn, khoác chiếc áo dạo quanh mặt hồ bốc hơi sương, ghé quầy sữa đậu nành gọi một ly nóng hổi, hít thật sâu đầy lồng ngực cái không khí mát lành. Đà Lạt yên bình đến nao lòng”, An chia sẻ.

Và thế là, sau những chuyến ghé thăm vội vã, An quyết định rời bỏ công việc làm studio ảnh cưới tại Phú Quốc để tới Đà Lạt gắn bó lâu dài.

Mộc An đến Đà Lạt sinh sống và làm việc đã 3 năm

Khi mới lên Đà Lạt, An làm quản lý cho một vài homestay để vừa trải nghiệm cuộc sống vừa học cách làm du lịch.

Hơn một năm sau, An thuê mảnh đất, làm căn nhà nhỏ, bao quanh bởi những vườn hoa lá và mở homestay của chính mình.

Khác với những homestay khác, ở căn nhà của An, du khách sẽ tự nấu ăn, pha cà phê, hái rau, củ trong vườn; trải nghiệm cuộc sống giản dị, bình yên bên thiên nhiên Đà Lạt, gác lại những lo âu thành thị.

“Lợi nhuận” của An không chỉ là khoản thu nhập từ việc kinh doanh homestay mà còn là niềm vui, nụ cười của du khách.

Nhiều vị khách trước khi rời đi đã gửi những lời cảm ơn xúc động tới An. Họ cảm ơn vì cuộc sống bình yên, giản dị ở căn nhà của An làm họ vơi đi lo âu, buông bỏ gánh nặng 'nhà lầu, xe hơi' đeo đuổi lâu nay.

Nhiều người sau chuyến đi đã ấp ủ hy vọng được về quê, sống thuận thiên nhiên, nuôi con gà, trồng luống rau...

“Những lời chia sẻ đó khiến mình ấm áp và hạnh phúc lắm!”, An tâm sự.

Căn homestay nhỏ bình yên của An trước đây

Đầu năm 2021, An phải tạm dừng kinh doanh homestay do gặp khó khăn về việc thuê đất, cộng thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách tới Đà Lạt giảm hơn trước.

An tìm một mảnh đất ven thành phố, làm ngôi nhà gỗ dưới vòm tre, trồng vườn rau, làm bánh.

“Mình sẽ tiếp tục làm homestay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Còn hiện giờ, mình làm bánh để bán online, làm thêm kênh Youtube chia sẻ về cuộc sống hàng ngày và những chiêm nghiệm của bản thân”, An chia sẻ.

An chọn một mảnh đất 150m2 nằm ở thung lũng ven trung tâm thành phố, thuận tiện đi lại nhưng bình yên.

Cô thuê thợ dựng căn nhà nhỏ đơn sơ với một phòng ngủ, phòng khách, bếp và nhà vệ sinh. Khuôn viên quanh nhà, An tự lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện.

Sân trước, An cải tạo đất, trồng vườn rau xanh đủ loại. Cô gái trẻ tự xếp gạch làm lối đi quanh vườn, đóng giàn gỗ trồng cây dây leo.

Bên hiên nhà, cô gái dựng căn bếp đơn sơ, trồng thêm bụi chuối, bụi sả. Căn bếp nhìn thẳng ra khu vườn xinh xắn, quanh năm ngát hương hoa.

Mỗi ngày, An đều cặm cụi chăm sóc cho khu vườn nhỏ trước nhà

Từ lâu vốn sống tự lập một mình nên An thành thục từ việc khâu vá, nhuộm vải, nấu ăn… tới dùng cuốc, xẻng, cưa, khoan…

Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, dáng người thanh mảnh vác tre, nứa về dựng chòi lá, cuốc đất trồng rau, trèo cây hái quả… khiến nhiều người ngạc nhiên.

"Mình sống một mình nên thường lên Youtube học làm mọi thứ, lâu dần cũng quen", An chia sẻ.

An dựng chòi lá bên vườn để làm nơi ngồi nhâm nhi chén trà hay đón bạn bè

Từ nhỏ, cha mẹ An có quán bán đồ chay nên cô đã quen chế biến và ăn món chay. Mùa nào thức ấy, An đi thu hoạch bắp cải, dâu tây, hoa atiso, trái bơ… ở những trang trại hàng xóm, người quen, khéo léo chế biến thành các món chay, món bánh khác nhau.

Mùa mưa, An thức dậy từ sớm tinh mơ, vào rừng thông hái nấm.

An kể, lần đầu cô đi hái nấm phải được người địa phương giàu kinh nghiệm chỉ đường và hướng dẫn cách phân biệt các loại nấm khác nhau, cách chọn nấm ngon và nhận diện nấm độc.

An thường hái nấm ở rừng thông Trại Mát, cách trung tâm thành phố khoảng 4 km. Nơi đây có nhiều nấm gan bò, nấm trứng gà, nấm kaki vàng, nấm san hô…

Mang nấm về, An khéo léo chế biến đủ món khác nhau: nấu canh, làm bánh xèo… có loại thì ăn sống, chấm muối mè.

An học người dân bản địa cách phân biệt các loại nấm rừng

Nấm rừng được An chế biến thành nhiều món ngon khác nhau

An thường ghé những khu vườn hàng xóm, khi thì hái chanh leo, khi thì hái bơ. Những người chủ vườn tận tình chỉ cho cô cách chọn quả ngon, chọn loại bơ phù hợp cho từng món.

Ví như bơ 034 thì “sinh ra” để làm kem, sinh tố, ăn chín sẽ ngon béo, bơ Pinkerton thì hợp chế biến món hầm, xào hay nướng mà không lo bị đắng.

Từ khi về Đà Lạt sinh sống, An được “bỏ túi” thêm nhiều bí kíp chọn nông sản - những đặc sản của vùng đất này.

“Bông atiso thì mình chọn bông nhỏ mà người địa phương hay gọi là bông đeo. Loại này có thể ăn được cả cánh hoa. Bông to hơn thì nhiều phần thịt sẽ bùi béo. Chế biến món ăn thì chọn bông atiso tròn, màu xanh hoàn toàn, cánh khum chụm vào nhau. Nếu làm trà thì dùng bông atiso Pháp, loại cánh hoa dài hơn, xòe ra, có màu tím xen lẫn”, An chia sẻ.

An thường đến các trang trại hữu cơ của hàng xóm, người quen để thu hái rau củ, trái cây

Những người nông dân Đà Lạt chân thành, thân thiện, yêu quý An như con cháu trong nhà

An thường chọn những rau, củ không quá đẹp, quá to, "xấu tí nhưng mùi vị đậm đà"

Nông sản đặc sản của xứ sở sương mù được An chế biến thành các món chay khác nhau

Cô gái xinh đẹp khéo léo nấu nướng

Mỗi ngày trôi qua, An lại biết thêm những điều nhỏ bé nhưng đầy thú vị về mảnh đất này. Dịch Covid-19 làm ảnh hưởng ít nhiều tới công việc kinh doanh du lịch của cô nhưng lại cho An khoảng thời gian sống chậm hơn, tận hưởng cuộc sống an yên.

Hình ảnh về cuộc sống mỗi ngày của An được ghi lại và chia sẻ trên kênh Youtube “Những mùa sương”.

“Kênh Youtube chưa mang lại cho mình thu nhập nhưng là nơi để mình chia sẻ những chiêm nghiệm sống của bản thân, chia sẻ hình ảnh bình dị, an yên của Đà Lạt tới du khách, bạn bè”, An chia sẻ.



Linh Trang (Ảnh: Youtube Những mùa sương)