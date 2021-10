Sau khi mở cửa hoạt động du lịch đón khách nội tỉnh, một số tỉnh thành đã đồng ý cho doanh nghiệp đón khách ngoại tỉnh theo dạng tour khép kín. Quảng Bình chính thức đón đoàn khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/10 vừa qua.

Đoàn khách gồm có 06 thành viên, tham quan Quảng Bình theo chương trình tham quan trọn gói đã được UBND tỉnh Quảng Bình cho phép, với lộ trình 03 ngày 2 đêm lưu trú.Thông tin này được du khách khắp cả nước đặc biệt quan tâm.

Được biết, tới thời điểm này, rất đông khách du lịch tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã liên hệ đặt tour du lịch khép kín tại Quảng Bình.

Du khách đáp ứng điều kiện nào có thể du lịch Quảng Bình?

Từ ngày 12/10, UBND tỉnh Quảng Bình có văn bản đồng ý cho Sở Du lịch, Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis) tổ chức chương trình "Khám phá Quảng Bình trong điều kiện bình thường mới" theo quy trình khép kín. Thời gian thí điểm từ 12/10 đến 30/6/2022.

Trong đó, khách tham gia tour là người đang ở Việt Nam, đến từ các địa phương không áp dụng chỉ thị 16. Du khách cần chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 hoặc đã khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng (có giấy xác nhận). Khi đi tour khép kín, du khách thực hiện các quy định về an toàn phòng, chống dịch.

Đến nay, với các chính sách quy định cấp độ dịch và Công văn hướng dẫn tạm thời theo nghị quyết 128/NQ-CP của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ngày thì việc đi lại của du khách cũng dễ dàng hơn.

Theo đó, đối với tất cả cấp độ dịch, du khách đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh, chỉ phải xét nghiệm nCoV khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa phương cấp 3, cấp 4 hoặc vùng phong tỏa. Kết quả xét nghiệm nCoV (nếu cần) có giá trị trong vòng 72 giờ.

Ảnh:Oxalis

Tour du lịch khép kín tại Quảng Bình có đảm bảo an toàn?

Trao đổi với báo VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Quý - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết: "Điểm đầu, điểm cuối trong tour đều an toàn, những nơi du khách ghé thăm đều được kiểm soát dịch bệnh theo quy định của ngành y tế. Như vậy tour du lịch sẽ 'xanh' về mọi mặt và được giám sát chặt chẽ".

Ông Quý cho biết: các doanh nghiệp mở tour du lịch khép kín đón khách ngoại tỉnh đều phải đáp ứng tiêu chí và qua quá trình thẩm định chặt chẽ. Các doanh nghiệp có năng lực sẽ lên kế hoạch, gửi hồ sơ đăng kí tour khép kín đến sở Du lịch Quảng Bình; sở chịu trách nhiệm thẩm định, chú trọng nhất là yếu tố an toàn. Nếu doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí, sở sẽ trình lên UBND tỉnh để xem xét, cấp phép.

“Đến thời điểm hiện tại, tại Quảng Bình có doanh nghiệp duy nhất đã được cấp phép đón khách ngoại tỉnh theo tour khép kín, đó là công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis). Chúng tôi đang tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của nhiều công ty du lịch, lữ hành khác trong tỉnh. Sắp tới sẽ có nhiều công ty có thể triển khai các tour khép kín đón khách ngoại tỉnh”, ông Quý cho biết.

“Các loại sản phẩm của công ty là trải nghiệm thiên nhiên và đi theo nhóm nhỏ vào rừng khám phá hang động, cắm trại do đó việc tiếp xúc với cộng đồng dân cư là rất ít. Bản thân sản phẩm là rất phù hợp cho du khách vào thời điểm hậu Covid”, ông Nguyễn Châu Á - Giám đốc Công ty Oxalis Adventure khẳng định tính an toàn phòng chống dịch bệnh của tour khép kín.

Trước thắc mắc của nhiều du khách về tính gò bó, không thể trải nghiệm trọn vẹn khi đi du lịch theo tour khép kín, ông Quý cho hay: Dù gọi là tour khép kín nhưng các sản phẩm du lịch này đều hướng tới không gian mở và khám phá thiên nhiên như sông, rừng núi, hang động… Đây cũng là thế mạnh từ trước đến nay của ngành du lịch Quảng Bình.

Các tour khám phá thiên nhiên, không gian mở luôn là thế mạnh của du lịch Quảng Bình (Ảnh: Oxalis)

Du khách được trải nghiệm gì trong tour khép kín?

Tọa lạc ở Phong Nha, tỉnh Quảng Bình, Oxalis là đơn vị duy nhất được cấp phép khai thác các hang động như: Hệ Thống Hang Động Tú Làn, Hang Tiên, Hang Va, Hang Én và đặc biệt hệ thống hang động lớn nhất thế giới - Sơn Đoòng. Các hành trình đến khám phá những hang động này được chia theo từng cấp độ từ dễ đến khó và có thời lượng từ 1 - 4 ngày để phù hợp với mong muốn và lịch trình của nhiều đối tượng du khách.

Hiện tại, du khách sẽ chủ động di chuyển đến Đồng Hới, Quảng Bình. Từ đây, công ty du lịch Oxalis sẽ đón và đưa du khách bắt đầu hành trình du lịch khép kín. Để bảo đảm an toàn trong khâu tổ chức, Oxalis nhận tour theo nhóm riêng từ 2/10-15/11/2021. Sau thời gian này thì các tour ghép và lộ trình sẽ vận hành lại bình thường.

Do Quảng Bình đang trong mùa mưa nên đơn vị này tạm dừng khai thác khá nhiều tour như Sơn Đoòng, Hang Én, Hang Va để bảo đảm an toàn. Hiện, các tour an toàn đang khai thác đón khách bao gồm tour khám phá Tú Làn (1,2 hoặc 3 ngày), khám phá Hang Tiên (1 hoặc 2 ngày).

Đặc biệt, khi tham gia tour vào thời điểm này du khách sẽ được trải nghiệm cắm trại bên trong hang động, chiêm ngưỡng những thác nước, hồ nước tuyệt đẹp chỉ xuất hiện vào mùa mưa. Quãng đường trekking cũng mát mẻ hơn so với các thời điểm khác trong năm.

Khung cảnh Hang Tiên vào mùa mưa (Ảnh: Oxalis)

Chi phí tour khép kín có đắt?

Tỉnh Quảng Bình giảm một số loại phí tham quan và doanh nghiệp tự cắt giảm lợi nhuận giúp cho nhiều tour khép kín rẻ hơn 10-20% so với thông thường.

Tour Thám hiểm Sơn Đoòng giảm giá mạnh, giá được đưa về mức 58.200.000 (giảm hơn 11 triệu so với giá gốc). Tour Thám Hiểm Tú Làn 4 ngày và Thám Hiểm Hang Va 2 ngày được bổ sung thêm dịch vụ, các tour thám hiểm còn đều giảm giá lên đến 20%.

Trên một số diễn đàn du lịch, nhiều người cho rằng: những tour khép kín thám hiểm Sơn Đoòng có chi phí quá cao so với mặt bằng chung du khách, nhất là khi vừa trải qua đại dịch.

"Tôi cũng muốn đi du lịch Quảng Bình vì nơi đây có thiên nhiên vô cùng đẹp, ấn tượng. Nhưng chi phí gần 60 triệu là quá sức của tôi. Thật tiếc", chủ tài khoản T.V cho biết.

"Tour khép kín này chắc chỉ dành cho người giàu?", một chủ tài khoản khác ý kiến.

Phía Oxalis cho biết: Tính tới thời điểm hiện tại, mỗi ngày có hàng trăm khách hàng quan tâm và hỏi thông tin đặt tour mùa mưa cũng như các tháng sau đó. Hiện nay, đã có hơn 700 khách đặt tour thám hiểm Sơn Đoòng và chỉ còn hơn 200 chỗ trống cho năm 2022.

Thực chất, tùy theo chi phí, du khách có thể tham gia các tour trọn gói khác nhau phù hợp. Với các tour tham hiểm Tú Làn 1, 2 hoặc 3 ngày lần lượt có mức chi phí 1,6 triệu đồng/người, gần 5 triệu đồng/người và 7,2 triệu đồng/người. Tour khám phá Hang Tiên trong một ngày có giá 1,8 triệu/người còn tour khám phá Hang Tiên 2 ngày có giá kích cầu 5,8 triệu/ngày.

Linh Trang