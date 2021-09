Mới đây, tạp chí The Economist danh tiếng đã công bố danh sách những thành phố an toàn nhất thế giới. Theo đó, thủ đô Copenhagen của Đan Mạch ở vị trí dẫn đầu trong năm nay với 82.4 điểm.

An toàn từ lâu đã trở thành yếu tố then chốt và mối quan tâm hàng đầu của mọi du khách trước khi quyết định tham quan, khám phá một điểm đến nào.

Bảng xếp hạng những thành phố an toàn nhất thế giới năm 2021 theo The Economist

Khi thế giới đã và đang phải đối mặt với một trong những thách thức toàn cầu nghiêm trọng nhất là đại dịch Covid-19 thì những tiêu chuẩn đánh giá một điểm đến 'an toàn' đã có ít nhiều thay đổi.

Đây là yếu tố chính tác động tới Chỉ số đánh giá các thành phố an toàn (SCI) của Economist Intelligence Unit năm nay. 60 điểm đến từ khắp nơi trên thế giới được xem xét trên nhiều tiêu chí như an ninh an toàn kỹ thuật số, an toàn y tế, cơ sở hạ tầng, an toàn cá nhân cũng như an ninh môi trường, một danh mục đánh giá mới của năm nay.

Chỉ số đánh giá các thành phố an toàn (SCI) của Economist Intelligence Unit

Nếu như những năm trước, hàng loạt các thành phố châu Á như Tokyo, Singapore hay Osaka liên tục giữ vị trí đầu bảng thì năm nay, Copenhagen đã xuất sắc dẫn đầu với 82.4/100 điểm.

Thủ đô của Đan Mạch năm nay xếp ở vị trí đứng đầu

Thủ đô của Đan Mạch đã tăng 8 bậc so với năm 2019 nhờ hàng loạt các dự án môi trường mà thành phố đang triển khai cũng như an toàn cá nhân luôn ở mức cao.

Lars Weiss, thị trưởng Copenhagen cho biết 'một trong những yếu tố quan trọng giúp Copenhagen trở thành điểm đến an toàn đó là nhờ tỷ lệ tội phạm thấp và hiện đang ở mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua'.

Môi trường và sự gắn kết trong xã hội là những yếu tố được đánh giá cao ở Copenhagen

Ngoài ra, sự gắn kết xã hội cũng như việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo đã góp phần xây dựng nên tảng bền vững, đa văn hóa cho Copenhagen.

Toronto của Canada xếp ở vị trí thứ hai với 82.2 điểm tiếp sau một đại diện của Đông Nam Á là Singapore với 80.7 điểm. Mặc dù chỉ xếp ở vị trí thứ tư với 80.1 điểm nhưng thủ đô Sydney của Úc lại dẫn đầu trong danh mục an ninh kỹ thuật số vượt qua quán quân của năm ngoái là Tokyo.

Singapore là đại diện duy nhất của Đông Nam Á có tên trong danh sách

Báo cáo của The Economist đánh giá Toronto và Copenhagen năm nay đã trở thành những trụ cột về an ninh môi trường bền vững và vượt trội hơn hẳn vị trí dẫn đầu của những năm trước.

Toronto được đánh giá là một trụ cột về an ninh môi trường

Amsterdam của Hà Lan đứng thứ sáu với 79.3 điểm, trong khi Wellington của New Zealand đứng ở vị trí thứ bảy với 79.0 điểm và dẫn đầu tổng thể trong hạng mục an ninh môi trường.

Amsterdam của Hà Lan năm nay xếp ở vị trí thứ sáu

Một thành phố khác ở Châu Á Thái Bình Dương là Hong Kong cùng Melbourne đồng hạng tám sau khi được báo cáo đánh giả ở mức 78.6 điểm, trong khi thủ đô của Thụy Điển, Stockholm giữ vị trí cuối cùng trong top 10 với 78.0 điểm.

Đỗ An (theo The Economist, CNN)