New York, Mỹ

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh so sánh giữa khung cảnh bên ngoài của một phòng khách sạn ở New York trong quảng cáo và thực tế 'bẽ bàng' đang được lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội.

Nữ du khách có tên Desiree Baker đã đặt một phòng hạng suite tại khách sạn Cassa Hotel trung tâm khu Midtown Manhattan, New York qua ứng dụng Airbnb hồi giữa tháng 12. Theo những gì được ghi trong quảng cáo, đây là một phòng có hai giường đơn và cửa sổ nhìn hướng ra thành phố.

Code video

Nhưng thực tế khi nhận phòng, Baker đã không khỏi choáng váng vì ngay khi mở rèm cửa sổ lên kiểm tra thì cô thấy hai vị khách đang ngồi ăn ngon lành bên trong một nhà hàng liền kề ở Quảng trường Thời đại.

Vì cửa sổ là kính gương, nên các vị khách phía bên kia nhà hàng chỉ thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó. Khoảng cách giữa Baker và họ gần tới mức khiến cô có cảm giác chỉ cần kéo cửa sổ lên là hai bên có thể bước qua chỗ nhau.

Hình ảnh quảng cáo và view phòng thực tế của Baker tại khách sạn Cassa ở New York

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, video của Baker đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem và rất nhiều bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên.

Chia sẻ với New York Post, cô cho biết đã phải liên hệ ngay với chủ khách sạn để phản ánh về sự việc này. Và rất may, phía khách sạn đã gửi thư xin lỗi và cho biết đặt phòng ban đầu của Baker bị hủy vì một số lý do khách quan nhưng chưa kịp thông báo tới khách hàng. Phía quản lý cũng Cassa Hotel sẽ hoàn tiền và tặng cho cô một voucher miễn phí cho lần lưu trú tiếp theo tại khách sạn.

Hiện tại, hạng phòng của Desiree Baker đã được xóa khỏi ứng dụng Airbnb nhưng các dãy phòng tương tự có giá niêm yết vào khoảng 153 USD/đêm (khoảng 3.5 triệu đồng).

Đỗ An (Tổng hợp)