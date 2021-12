Chèo SUP trên sông Hoài, lướt ván diều biển Cửa Đại hay nhâm nhi cà phê trên đèo Hải Vân là những hoạt động thú vị, mới lạ, du khách có thể thử trải nghiệm khi đến du lịch Hội An vào kì nghỉ Tết Dương lịch 2022.

Hội An (Quảng Nam) là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong kì nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022. Từ tháng 11/2021, thành phố Hội An đã "mở cửa" ngành du lịch, đón khách nội địa và những đoàn khách quốc tế đầu tiên.

Theo chia sẻ của Youtuber du lịch Xuyên Vĩ - một bạn trẻ đang sống và làm việc tại Hội An trong nhiều tháng qua: "Thời điểm cuối tháng 12, Hội An đang "hồi sinh" trở lại, nhộn nhịp, huyên náo. Dòng người đi lại tấp nập, hàng quán mở cửa, trang hoàng đẹp đẽ. Hình ảnh này khiến mình xúc động sau rất nhiều tháng phố cổ vắng bóng du khách".

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Vĩ "mắc kẹt" tại Hội An từ tháng 9 tới nay. Nhưng thay vì buồn chán khi không thể quay lại TP.HCM làm việc, Vĩ tận dụng khoảng thời gian này để khám phá những hoạt động thú vị tại Hội An, tìm kiếm sự an yên, chậm rãi ở mảnh đất có đủ biển, núi, sông, hồ,...

"Hội An có nhiều điều thú vị hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình trước đây ", Xuyên Vĩ chia sẻ.

Trước kì nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022, Vĩ đã "mách" du khách 3 trải nghiệm thú vị nên thử khi đến Hội An du lịch ngoài những hoạt động quen thuộc như đi xích lô thăm phố cổ, xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống,...

Chèo SUP ngắm phố cổ từ sông Hoài

Sông Hoài là một nhánh của sông Thu Bồn chảy qua Hội An. Với người dân nơi đây nói riêng và du khách nói chung, con sông này như biểu tượng không thể tách rời của phố cổ. Dòng sông nhỏ hiền hòa cũng gắn liền với cuộc sống mưu sinh của dân cư phố Hội. Nhiều người dân nơi đây cuyên chèo thuyền, đưa khách du lịch tham quan.

Sông Hoài thơ mộng là một nét đặc trưng của phố Hội (Ảnh: Trần Minh Tú)

Việc đi thuyền ngắm cảnh sông Hoài và phố cổ Hội An đã quá quen thuộc với du khách. Nhưng thời gian gần đây, thay vì đi thuyền, nhiều bạn trẻ lại lựa chọn chèo SUP trên sông Hoài.

"Khi chậm rãi chèo SUP trên sông Hoài, mình cảm giác như đang ngắm Hội An trong một cuốn phim quay chậm. Ở đó có hình ảnh ngư dân bắt đầu ngày mới, người dân dạo quanh tập thể học, những nhóm học hát bài chòi...", Xuyên Vĩ chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của Vĩ, du khách nên hạn chế mang theo các thiết bị điện tử như điện thoại, ipad khi đi SUP. Nếu có mang, du khách nên bỏ vào túi chống thấm nước và đeo chắc chắn bên người.

"Hiện ở Hội An có một hội người chơi SUP chuyên nghiệp là SUP and Surf Hội An nên du khách có thể dễ dàng thuê SUP, thuê người hướng dẫn cách chèo SUP, cách đảm bảo an toàn, cách xử lý khi có sự cố... Thường thì khi du khách chèo SUP sẽ có 2 bạn chuyên viên chèo theo để hỗ trợ", Vĩ cho hay.

Chi phí thuê SUP tại phố cổ Hội An hiện tại là 300.000 đồng/du khách/nửa ngày. Du khách sẽ được cung cấp SUP, hướng dẫn cách sử dụng, có chuyên viên đi theo hỗ trợ đảm bảo an toàn và chụp ảnh.

Lướt ván diều ở biển Cửa Đại

Ngoài chèo SUP sông Hoài, Youtuber Xuyên Vĩ gợi ý cho các du khách trẻ về trải nghiệm lướt ván diều ở biển Cửa Đại (Hội An) - nơi cách trung tâm phố cổ khoảng 8km.

Biển Cửa Đại lâu nay vốn nổi tiếng với bãi cát trắng mịn trải dài, làn nước trong xanh, mang nét hoang sơ, mộc mạc. Thay vì tắm biển, chụp ảnh, hoạt động lướt ván diều có thể mang tới cho du khách những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ.

Lướt ván diều du nhập vào Việt Nam khoảng 15 năm. Đây là môn thể thao mạo hiểm và đòi hỏi thể lực tốt. Giống như môn lướt sóng và thêm chiếc diều, khách du lịch sẽ vận dụng sức gió để lướt trên những con sóng hoặc bay lên khỏi mặt nước, nhào lộn trên không…Bộ môn này cần người quan sát và giúp sức khi tung dù, để bảo đảm an toàn cho người chơi.

"Các thành phần chủ yếu của môn này gồm Diều (Kite), thanh điều khiển (Bar Control), đai (Harness) và Ván (Board). Mình sẽ đứng trên ván, điều khiển ván, tận dụng sức gió từ diều để kéo ván đi. Cảm giác rất ấn tượng. Mình chơi thử và "nghiện" ngay lập tức", Xuyên Vĩ chia sẻ.

Môn lướt ván diều đòi hỏi khách du lịch vừa phải có thể lực, vừa nắm được kỹ thuật nếu không muốn "dính" chấn thương. Sức gió rất mạnh khi cánh dù được căng trên bầu trời, khách du lịch phải nắm chắc dây, căng mình níu và điều khiển dù lượn phía trên cùng ván trượt phía dưới chân.

Theo chia sẻ của Vĩ, hiện tại giá chơi lướt ván dù ở biển Cửa Đại là khoảng 900.000 đồng/giờ hoặc 1,4 triệu/nửa ngày (với người đã biết chơi). Du khách lưu trú ở Hội An lâu dài cũng có thể tham gia khóa học chơi lướt ván dù 5 - 7 buổi với chi phí khoảng 10 triệu đồng.

Uống cà phê trên đèo Hải Vân

Từ khi chuyển về Hội An sinh sống, Xuyên Vĩ thường xuyên đi dã ngoại xung quanh thành phố để thư giãn, tìm kiếm nguồn năng lượng mới cho bản thân.

"Hồi ở Sài Gòn, nếu ai nói mình đi từ quận 7 sang quận 1 uống cà phê thì mình lăn tăn lắm vì ngại kẹt xe. Nhưng ở Hội An, mình thường xuyên chạy 50 - 60km để lên đèo Hải Vân ngắm cảnh hoàng hôn, bình minh...", Vĩ chia sẻ.

Vĩ thường chuẩn bị theo lều, trại, một chút đồ ăn nhẹ và cà phê để thưởng thức ngay trên đèo Hải Vân. "Mình và bạn bè thường tới đây vừa ngắm cảnh, vừa chia sẻ với nhau vui buồn trong cuộc sống. Dù phải đi xa nhưng mình có những trải nghiệm tuyệt vời, khác xa với việc vùi mặt với máy tính, điện thoại, mạng xã hội, quay cuồng trong công việc", Vĩ chia sẻ.

Vĩ thích cảm giác vừa ngắm cảnh từ đèo Hải Vân vừa thưởng thức ly cà phê nóng hổi

Vĩ cùng bạn bè thường xuyên tổ chức dã ngoại tại đèo Hải Vân

Những du khách có dự định tới Hội An du lịch, khám phá trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022 có thể tham khảo hoạt động thú vị mà Youtuber Xuyên Vĩ gợi ý.

Linh Trang (Nguồn ảnh/Video: 3D - Đi Đâu Đây)