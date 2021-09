Hơn một năm qua, vợ chồng trẻ Nguyễn Hà My (27 tuổi) và Doãn Nguyễn Duy Tân (28 tuổi) nổi tiếng khắp mạng xã hội với cuộc sống "du mục" trên chiếc ô tô hoán cải thành nhà di động.

Từ lúc 8 tháng tuổi, cậu bé Kin đã được theo bố mẹ rong ruổi khắp đất nước, trải nghiệm thiên nhiên ở nhiều vùng miền khác nhau.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã khiến cho cuộc sống của gia đình nhỏ vốn “nay đây mai đó” bỗng nhiên thay đổi: vợ chồng My về quê nhà làm “nông dân” - cuốc đất, trồng rau, bán nông sản; còn chiếc xe thì được “nghỉ xả hơi”.

Giờ đây, địa điểm du lịch của gia đình My lại chính là khu vườn sầu riêng lâu năm trĩu trịt quả của gia đình.

Gia đình nhỏ đam mê du lịch

Một năm chu du trên ngôi nhà di động

Trước đây, vợ chồng Hà My từng có công việc ổn định ở TP.HCM với tổng thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng. Nhưng cuộc sống bon chen, xô bồ thành thị khiến cho cặp đôi mệt mỏi, không thể thích nghi.

Năm 2019, một năm sau khi kết hôn, họ quyết định rời bỏ phố thị sầm uất, về quê xây nhà vườn, sống đơn giản, hài hòa với thiên nhiên.

Với 200 triệu đồng tích cóp được, hai vợ chồng Hà My về quê xây ngôi nhà nhỏ khoảng 30m2 trên mảnh đất của gia đình, với 1 bếp, 1 phòng tắm, 1 phòng ngủ với chi phí 100 triệu đồng.

Xung quanh nhà, họ thiết kế vườn rau trái trồng đủ loại, vừa thỏa mãn đam mê làm vườn, vừa cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình.

Vốn đam mê xê dịch nên vợ chồng Hà My cũng mua chiếc xe cũ, cải hoán thành ngôi nhà di động với đủ tiện ích phục vụ cho các chuyến dã ngoại dài ngày.

Đây vốn là chiếc xe 16 chỗ Ford Transit 2005 cũ được vợ chồng My mua lại với giá 120 triệu đồng, rồi làm thủ tục hoán cải thành xe 3 chỗ và đi đăng kiểm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Ngôi nhà di động của vợ chồng Hà My

Đằng sau khu vực ghế ngồi được thiết kế thành không gian sinh hoạt khoảng 7m2, với đầy đủ tiện nghi với giường, bếp, tủ lạnh, bàn làm việc, tủ đồ, máy lạnh, toilet...

Tất cả đồ điện tử được sử dụng bằng năng lượng mặt trời, tối đến dùng ắc quy.



My cho biết: hai vợ chồng tự lên mạng tham khảo mẫu thiết kế và cách thực hiện cải tạo xe.

Phần khó nhất là làm cách âm, cách nhiệt và dẫn điện vì nhiều nguyên liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài.

“Và vợ chồng mình cũng chưa có kinh nghiệm nên quá trình làm khá khó khăn, phải mất nhiều thời gian”, My chia sẻ.

Kinh phí có hạn nên hai vợ chồng làm chút một, hôm thì mua ván gỗ, hôm mua thảm trải... Sau một tháng vừa làm vừa sửa nhiều lần, "ngôi nhà thứ hai" của đôi vợ chồng đã được hoàn thiện.

Tổng chi phí sửa chữa, mua sắm đồ đạc, trang thiết bị cho xe ước tính khoảng 250 triệu đồng.

Khi con trai được 8 tháng tuổi, vợ chồng My bắt đầu kế hoạch du lịch khắp đất nước.

Ban đầu, họ đi tới những điểm gần nhà ở Đắk Lắk như Mũi Né, Phan Thiết... và lưu trú khoảng một tháng rồi sẽ trở về. Sau khi nghỉ ngơi 1-2 tuần, gia đình sẽ tiếp tục đến địa điểm khác.

Với “ngôi nhà di động” này, cặp đôi không còn lo tìm khách sạn, nhà nghỉ mà có thể sinh hoạt thoải mái trên xe và chủ động ở lại nơi nào có cảnh đẹp như rừng, đồi hay vùng ven biển.

Gia đình nhỏ rong ruổi khắp các tỉnh thành Việt Nam

Gia đình nhỏ có thể thoải mái dừng lại ở những điểm đẹp mà không lo tìm kiếm nơi ăn nghỉ

Hà My chia sẻ, trong hành trình du lịch Bắc - Nam, gia đình My cũng từng gặp những sự cố "nhớ đời".

Tháng 5 vừa qua, vợ chồng My đậu xe qua đêm tại khu vực đồi cỏ hồng, Đà Lạt - một nơi cảnh đẹp, hoang sơ nhưng vắng vẻ.

Tại khu vực này đêm đó, ngoài gia đình My chỉ có một nhóm cắm trại ba người (họ cắm trại rất xa chiếc xe của hai vợ chồng) và hai người làm dịch vụ.

Buổi tối, chồng cô thường đi ngủ từ 10 giờ còn cô có thói quen xem phim và ngủ rất muộn. Nhưng tối đó, mới 8 giờ tối, anh Tân - chồng My đã buồn ngủ díu mắt lại.

"Mình chỉ nghĩ chồng mệt nên ngủ sớm. Mình ra khóa xe rồi vô giường nằm xem phim. Không ngờ mới xem được vài phút, mắt mình cũng mỏi nhừ rồi ngủ lúc nào không biết. Thậm chí, mình còn không kịp tắt tivi", My nhớ lại.

Mọi khi My thường có thói quen thức dậy giữa đêm để đắp chăn cho con nhưng đêm đó cô ngủ li bì.

Đến 8 giờ sáng, hai vợ chồng choàng tỉnh dậy mà vẫn thấy người mệt nhoài, thèm ngủ tiếp, trong khi hàng ngày, cô dậy từ 6 giờ sáng.

"Lúc này mình thấy có chút bất thường rồi vì hai vợ chồng đều mệt, lờ đờ. Một lúc sau thì thấy mọi người báo là nhóm cắm trại bị rạch lều, lấy mất 10 triệu đồng còn hai bạn làm dịch vụ thì mất chiếc máy ảnh", My kể.

"Có lẽ, đêm đó gia đình mình đã bị đánh thuốc mê. Thật may là mình chốt xe cẩn thận và có cả chó nên không mất tài sản gì. Nhưng sau sự việc này, vợ chồng mình cảnh giác hơn. Mình trang bị thêm khóa và dự định lắp hệ thống cảnh báo. Mình cũng tìm những nơi an ninh tốt hơn để ở lại qua đêm", Hà My chia sẻ.

Cậu bé Kin thích thú khám phá thiên nhiên cùng bố mẹ

“Một trong những lí do quan trọng khiến hai vợ chồng mình rong ruổi đến mọi vùng đất khác nhau là bởi, mình muốn con được trải nghiệm thế giới bên ngoài, học các kĩ năng sống và có một tuổi thơ đáng nhớ, trước khi đến tuổi đi học”, Hà My chia sẻ.

Và đúng như mong muốn của bố mẹ, sau những chuyến đi, cậu bé Kin khỏe mạnh, dạn dĩ, rất yêu thích khám phá.

Vợ chồng My vẫn duy trì công việc làm Youtube và bán hàng online để có chi phí xê dịch.

Từ khi chuyển lên ngôi nhà di động, My cũng thừa nhận, vợ chồng cô sống đơn giản hơn vừa để tiết kiệm vừa dễ dàng thích nghi với mọi môi trường sống. “Đôi khi mình còn thu hoạch sẵn nông sản vườn nhà để mang theo chế biến dọc đường”, My chia sẻ.

Những ngày “du lịch tại gia”...

Hà My chia sẻ, chuyến đi cuối cùng của gia đình My là tới Đà Lạt hồi tháng tư. Ban đầu, vợ chồng My định đi nghỉ vài ngày nhưng khí hậu mát mẻ, dễ chịu ở đây đã níu chân gia đình nhỏ.

Họ đậu xe lại một quả đồi xa trung tâm thành phố và sống ở đó tới cuối tháng 6. “Dịch Covid-19 thời điểm này bắt đầu diễn biến quá phức tạp nên vợ chồng mình quyết định rời Đà Lạt trở về quê nhà”, My chia sẻ.

Khung cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ của Đà Lạt đã níu chân gia đình nhỏ 2 tháng

Trở về quê nhà Đắk Lắk, ngày ngày hai vợ chồng My chăm thú cưng, làm vườn rau xanh, phụ cha mẹ thu hoạch nông sản như bơ, sầu riêng, măng cụt và duy trì công việc làm nội dung trên Youtube, bán hàng online.

Bất đắc dĩ phải gác lại những chuyến đi nhưng thay vì buồn chán, vợ chồng My lại cố gắng tìm ra niềm vui ngay tại nhà.

“Tụi mình vẫn thường xuyên dọn đồ ra xe để tổ chức tiệc nướng, ngủ nghỉ và chơi trên xe. Tụi mình không muốn để chiếc xe một mình”, My tâm sự.

Khu vực My đang sinh sống, dịch bệnh đang được kiểm soát nên thỉnh thoảng, hai vợ chồng lái xe, đưa con tới khu rừng vắng, ở một hai hôm thay đổi không khí.

Thỉnh thoảng, hai vợ chồng lái xe tới cánh rừng vắng để thay đổi không khí

Không thể đưa bé Kin đi chơi xa, Hà My tự chăm sóc khu vườn nhà thành góc khám phá thú vị cho con.

Khu vườn có đủ các loại rau ăn lá có dinh dưỡng cao như cải kale (kale xoăn, kale khủng long, kale khổng lồ…); các loại cây ăn trái ngắn ngày; rau gia vị…

Hàng ngày, My đưa con cùng chăm vườn, hái rau để con học về thiên nhiên. Cô không ngần ngại để bé Kin nghịch đất, bắt sâu.

Sau khi thu hoạch, hai mẹ con lại cùng làm nước ép, chế biến bữa ăn cho cả gia đình. Trước đây, khi vợ chồng My đi du lịch, bố mẹ sẽ hỗ trợ cô chăm nom vườn tược và thú cưng.

Cậu bé Kin thích thú làm vườn cùng mẹ

Cậu bé thích thú nghịch đất, cùng mẹ bắt sâu

Khu vườn xanh tốt bên nhà của My

Ngoài chăm vườn rau nhỏ, vợ chồng My cũng phụ ba má chăm sóc cho một hecta vườn trồng cây ăn quả lâu năm, với chủ yếu là bơ, măng cụt, sầu riêng.

My cho biết: nhờ đất đai màu mỡ, cây ăn quả vườn nhà cho năng suất cao. Sau 4 -5 năm, 300 cây sầu riêng của gia đình cô cho thu hoạch 20 - 30 tấn/năm.

Năm nay, do dịch bệnh, việc bán buôn cũng gặp chút khó khăn, nên My giúp bố mẹ đưa sầu riêng, măng cụt “lên sàn”, bán online qua mạng xã hội.

Vợ chồng Hà My phụ cha mẹ thu hoạch sầu riêng

Vườn sầu trĩu quả khiến ai xem ảnh cũng mê

Vợ chồng Hà My đang mong từng ngày dịch bệnh qua đi để gia đình nhỏ được tiếp tục hành trình du lịch.

“Mình hy vọng có thể ra kịp Tây Bắc mùa lúa chín tháng 10 để tận hưởng cảnh đẹp nơi đây. Năm ngoái mình ra đó vào tháng 12 nhưng phải quay về vì dịch bệnh”, My cho biết.

Linh Trang (Ảnh: NVCC)