Nhận được sự chú ý mạnh mẽ của công chúng sau cảnh nóng trong Nevertheless, ít ai biết rằng, nam diễn viên từng có khoảng thời gian dài lận đận vì vẫn chưa thể tỏa sáng trên con đường diễn xuất.

Song Kang là một nam diễn viên, người mẫu xứ Hàn có đời tư sạch sẽ và diễn xuất được đánh giá khá ổn. Anh ra mắt làng giải trí với vai trò diễn viên qua một số vai phụ và dần chứng minh thực lực bản thân qua các vai chính phim truyền hình lẫn phim điện ảnh.

Song Kang sinh năm 1994, lớn lên ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc, bắt đầu tham gia diễn xuất khá muộn so với nhiều diễn viên khác. Định hướng làm diễn viên của Song Kang được xác định khi nam diễn viên xem vai diễn Jack của Leonardo DiCaprio trong Titanic.

Suốt những năm đại học, Song Kang vẫn chưa tham gia diễn xuất, cho đến năm 2017 Song Kang mới góp mặt vào vai phụ trong bộ phim 'The liar and his lover'. Lối diễn duyên dáng cùng ngoại hình nổi bật giúp Song Kang đến gần hơn với khán giả, mở đường cho những sản phẩm đóng chính sau này.

Ý thức được chuyện gia nhập làng giải trí muộn, Song Kang chăm chỉ nhận nhiều kịch bản khác nhau. Khả năng diễn xuất dần được cải thiện qua từng vai diễn dù tác phẩm anh tham gia có thành công hay không.

Được đánh giá có tiềm năng trong diễn xuất, anh đã góp mặt trong một số tác phẩm nổi tiếng như Love alarm, Beautiful vampire, The liar and his lover, Sweet home,.. Gần đây nhất là Nevertheless - bộ phim đang gây sốt trong cộng đồng mạng vì có nhiều cảnh nóng của anh và nữ diễn viên Han So Hee.

Tuy nhiên, tình tiết trong phim khiến khán giả tranh luận, nhiều người phản ứng mạnh vì cho rằng giới trẻ không nên chạy theo dạng phim này. Trên các diễn đàn quốc tế, khán giả cũng bàn tán rầm rộ về những cảnh 19+ của Han So Hee và Song Kang và cho rằng bộ phim này quá táo bạo.

Song Kang đóng nam chính trong "Love alarm 2", "Navillera" và "Nevertheless". Các bộ phim đều ăn khách, để lại dấu ấn trong lòng khán giả quốc tế.

Bên cạnh diễn xuất, nam diễn viên còn xuất hiện trên các sàn diễn và trang bìa tạp chí, quảng cáo. Tham gia chương trình thực tế cùng MC quốc dân Yoo Jae Suk, Jennie (BLACKPINK),... anh khá nhút nhát, ngây ngô và dễ gần, khác hẳn trên phim.

Mặc dù tham gia diễn xuất khá muộn so với nhiều bạn diễn khác nhưng Song Kang đang dần xây dựng được hình tượng là một diễn viên thực lực trong lòng khán giả.

Năm 2021, Song Kang liên tục được mời tham gia nhiều dự án mới, trong đó có "Cruel story of office romance" cùng 'cô thư ký' Park Min Young. Với tần suất xuất hiện dày đặc, khán giả nhận định rằng nam diễn viên sẽ có chỗ đứng nhất đứng vững trong nền điện ảnh Hàn Quốc.

Bách Văn