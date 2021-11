'Ẩn hiện' là thế giới của màu sắc và sự sáng tạo bứt phá của các họa sĩ, từ hiện thực tới trừu tượng, từ biểu hiện tới siêu thực.

5 họa sĩ Đậu Quang Toàn, Trương Trọng Quyền, Thái Văn An, Đào Nguyên Nhất và Đậu Quang Anh vừa tổ chức triển lãm chung mang tên Ẩn hiện tại không gian nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Triển lãm mở cửa từ 22/11-1/12/2021.

Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm của 5 hoạ sĩ.

50 tác phẩm đa dạng trong thủ pháp, kỹ thuật và chất liệu đã đem đến cho người xem những cảm xúc tươi mới về vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và cuộc sống, từ cội nguồn đến hiện tại. Mỗi tác phẩm là những xúc cảm ngẫu hứng của các tác giả, Ẩn - Hiện trong đó là khát vọng, là tình yêu với quê hương, đất nước.

Tại triển lãm, hoạ sĩ Ngô Thành Nhân nhận định: "Nếu như Đậu Quang Toàn là một tay chơi màu trầm ấm, mạch lạc trong bút pháp thì Trương Trọng Quyền lại đắm say trong chất liệu sơn mài với bút pháp mạnh mẽ, là những rung động bất chợt trong khoảnh khắc giao mùa, bâng khuâng nỗi nhớ....

Nếu như Thái Văn An tìm tòi một hướng riêng trong đề tài muôn thủa là phong cảnh, khoáng đạt trong tư duy, bộc lộ một sự suy tưởng về cách nhìn nhân sinh quan trong thời đại mới thì Đào Nguyên Nhất lại đắm mình trong phố và làng quê, bút pháp hòa lẫn sắc màu tạo nên những tác phẩm tràn đầy ước vọng. Để rồi với cách nhìn ẩn dụ, vững vàng trong tay nghề hoạ sĩ Đậu Quang Anh cũng góp nhiều tác phẩm ấn tượng, tạo nên sự phong phú, hấp dẫn cho triển lãm".

Họa sĩ Trương Trọng Quyền chia sẻ: "Khoảnh khắc giao mùa chính là nguồn cảm hứng chủ đạo cho các tác phẩm tôi muốn ra mắt lần này. Với việc sử dụng chất liệu sơn mài và các kỹ thuật của riêng mình, tôi muốn đưa đến người xem một cái nhìn lãng mạn về thiên nhiên, cảnh vật mà tôi cảm nhận được khi sáng tác. Cùng với những thủ pháp trong quá trình lao động nghệ thuật, tôi cũng muốn đưa chút ngẫu hứng về màu sắc của chính mình trong giây phút hiện tại để tạo nên các tác phẩm phóng khoáng và bay bổng hơn".

Hoạ sĩ Vũ An Chương - nguyên Giám đốc Tổng biên tập NXB Văn hoá Thông tin chia sẻ: "Triển lãm của nhóm 5 họa sĩ thực sự góp thêm một phòng tranh đẹp, tràn đầy năng lượng và ước vọng về một cuộc sống bình an, hạnh phúc, nhất là trong thời điểm có dịch bệnh Covid-19. Ở đó có tình người, có tấm lòng yêu thương, tha thiết với quê hương, đất nước. Đâu đây, các mảng màu, khối màu hay chỉ đơn giản là các nét vẽ hi vọng sẽ mang đến cho người xem chút lãng mạn, bâng khuâng, để sự giao thoa giữa hiện tại và tương lai đầy ước vọng sẽ là nhịp điệu lan tỏa trong nghệ thuật và cảm xúc.

Hoạ sĩ Họa Kiều Hải cảm nhận: "Ẩn hiện là thế giới của màu sắc và sự sáng tạo bứt phá của các họa sĩ. Từ hiện thực tới trừu tượng, từ biểu hiện tới siêu thực, các họa sĩ đã khéo léo sử dụng các chất liệu, chắt lọc cái tinh túy của tạo hóa, thiên nhiên, của cuộc sống để tạo ra một không gian nghệ thuật huyền ảo, dẫn dụ người xem đến cõi thiền để cùng nhau chiêm ngưỡng, thưởng niệm và hướng tới những điều chân thiện mỹ".

