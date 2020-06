Bão ngầm là tiểu thuyết của Trung tá, nhà văn Đào Trung Hiếu (Báo CAND). Tác phẩm phản ánh thực tế khốc liệt của cuộc đấu tranh bài trừ ma túy và tội phạm hình sự của lực lượng CAND, từng đạt giải cao nhất trong cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức, giai đoạn 2012-2015. Tiểu thuyết đã được tác giả chuyển thể thành kịch bản phim Cảnh sát hình sự cùng tên, gồm 45 tập với hơn 2.000 trang viết. Phim đã được khởi quay năm 2019.