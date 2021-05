Nhiều người tin rằng Hoài Linh sẽ không bán rẻ niềm tin của khán giả để đổi lấy những đồng tiền từ thiện.

Nghệ sĩ Hoài Linh chính thức lên tiếng giải thích về lý do không giải ngân hơn 13 tỷ đồng cứu trợ miền Trung. Lời giải thích của nam danh hài tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhiều người cho rằng Hoài Linh đang "tấu hài" với lý do dịch bệnh nên không thể đi "cứu trợ" ngay được. Trong khi đó, người ta vẫn thấy ông tham gia hai chuyến từ thiện của các đơn vị tài trợ. Điều này khiến cho nhiều khán giả cho rằng, Hoài Linh đang diễn hài ngay trong chính cuộc đời thực.



Có thể, lý do mà Hoài Linh đưa ra là chính đáng với bản thân ông. Một người tuổi đã cao cũng cần thận trọng và "chậm" hơn so với những người đang thời kỳ sung sức. Tuy nhiên, nếu Hoài Linh công khai ngay từ đầu chắc chắn sẽ nhiều người tin tưởng và ủng hộ ông.



Hoài Linh đã chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và khẳng định sẽ công khai, minh bạch toàn bộ số tiền ông nhận được từ người hâm mộ. Khán giả chờ đợi sự minh bạch ấy từ ông. Nhiều người tin rằng, Hoài Linh sẽ không thể "bán rẻ" niềm tin của khán giả để lấy số tiền hơn 13 tỷ đồng ấy.



Việc làm từ thiện, đi cứu trợ phải thực sự xuất phát từ tình yêu thương, từ cái tâm trong sáng, thánh thiện muốn giúp đỡ người khác vượt qua cơn hoạn nạn để ổn định cuộc sống. Khi nghệ sĩ làm từ thiện bằng tình yêu thương chân thành, không vụ lợi thì chắc chắn người hâm mộ sẽ luôn tin tưởng và yêu quý họ. Không phải ngẫu nhiên mà Thủy Tiên huy động được 200 tỷ, các nghệ sĩ khác như Hoài Linh, Trấn Thành,... cũng huy động được hàng chục tỷ của người hâm mộ chỉ trong một thời gian ngắn.



Khi gửi tiền cho nghệ sĩ làm từ thiện, những người hâm mộ đều hy vọng và mong muốn đồng tiền hỗ trợ của mình đến được tay người cần nó. Họ không chỉ trao gửi tiền mà còn trao gửi cả niềm tin cho nghệ sĩ. Họ tin nhân cách của người nghệ sĩ ấy. Kêu gọi người hâm mộ gửi tiền ủng hộ cũng có nghĩa là nghệ sĩ đã huy động cả niềm tin của khán giả dành cho mình.



Nếu nghệ sĩ không công khai, minh bạch số tiền từ thiện ấy, họ sẽ tự đánh mất hình ảnh của mình trong lòng khán giả. Tuy nhiên, nghệ sĩ Trấn Thành lại cho rằng, sự công khai đó là không cần thiết và là... xúc phạm nghệ sĩ: "Chúng tôi không phải cái gì giỏi giang hay làm chuyện to tát, ghê gớm gì nhưng chúng tôi làm bằng cả tấm lòng, có bao nhiêu giúp bấy nhiêu. Nhiều người cứ bắt nghệ sĩ chúng tôi phải giải trình số tiền từ thiện, nếu như thế có lẽ chúng tôi sẽ không làm nữa. Đây không phải nhiệm vụ chúng tôi sinh ra phải làm".



Thực ra, có làm từ thiện nữa hay không hoàn toàn nằm ở cái "tâm" của người nghệ sĩ. Chẳng ai bắt họ làm; cũng chẳng ai sinh ra để làm từ thiện cả. Nhưng khi đã làm thì đương nhiên cần phải thực sự rõ ràng và minh bạch.



Lời xin lỗi của Hoài Linh chỉ thực sự có giá trị khi ông thực hiện đúng những điều mình đã hứa. Với bản lĩnh và phẩm chất của một nghệ sĩ lớn, chúng ta tin rằng Hoài Linh sẽ không làm hàng triệu người hâm mộ thất vọng.

Độc giả Quốc Khánh (Hà Nội)



