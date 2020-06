Mỗi năm đều có 3 tháng an cư dành cho tăng ni, tính từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 (Âm lịch).

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội vừa tổ chức lễ khai pháp khóa an cư kiết hạ PL. 2564 – DL. 2020. Khóa an cư kết hạ năm nay, Học viện có gần 600 hành giả an cư.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ: "Mỗi năm đều có 3 tháng an cư dành cho tăng ni, tính từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 (Âm lịch). Vào tháng tư âm lịch là đầu mùa mưa ở Việt Nam. Hồi xưa thời đức Phật còn tại thế, bình thường chư tăng ni đi giáo hóa nơi này nơi nọ, ít ở một chỗ cùng nương nhờ chư thượng tọa, đại đức có giới hạnh cao thâm nhắc nhở chỉ dạy tu hành.

Đến mùa mưa nước nổi các loài trùng kiến bò ra đường rất nhiều. Chư tăng, ni hay đi nơi này nơi kia sẽ giẫm đạp chúng. Vì vậy, Phật chế ra 3 tháng an cư ở yên một chỗ để tránh sát hại côn trùng. Mùa an cư kiết hạ có hai ý nghĩa: Thể hiện lòng từ bi không nỡ làm tổn hại chúng sinh, đồng thời tập trung việc hướng dẫn dạy dỗ tu học cho tăng ni. Nhờ các vị đạo cao đức trọng chỉ dạy trong ba tháng ròng rã, chư tăng, chư ni tu hành được tinh tấn và kết quả tốt".

Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Trưởng Ban Bảo trợ học đường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội lên nhận số tiền cúng dường.

Nhân dịp này, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cũng tiếp nhận công đức của phật tử cả nước cúng dường chư tăng ni sinh để xây dựng và hoằng dương chính pháp với số tiền gần 2 tỷ đồng từ: Chùa Long Tiên (TP. Hạ Long) 350 triệu, chùa Yên Tử (TP. Uông Bí) 200 triệu, chùa Xuân Lan (TP. Móng Cái) 100 triệu, chùa Trúc Lâm Cô Tô 80 triệu,...

Cúng dường tịnh tài, tịnh vật phần nào giúp tăng ni sinh đang tham gia tu học tại đây có điều kiện về cơ sở vật chất, về mặt sinh hoạt được đầy đủ để tăng ni sinh có thể an tâm, tập trung toàn bộ cho việc tu học, trở thành những vị tăng tài – đức cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp nối chư vị tiền bối trong công cuộc hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh.

Tình Lê

Ảnh: Anh Dũng