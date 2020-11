Qua lời kể của bà Nở - em gái cố nghệ sĩ Ánh Hoa, chân dung "bà mẹ khắc khổ phim Việt" hiện lên đầy xúc động.

Chiều 2/11, trong đám tang nghệ sĩ Ánh Hoa, bà Huỳnh Thị Nở - em gái và cũng là người chăm sóc cố nghệ sĩ khi đau bệnh lặng lẽ tiếp khách viếng. Tiếp chuyện VietNamNet, bà nói: "Mấy hôm nay tôi mệt nhưng cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho chị gái - diễn viên Ánh Hoa".

Bà Nở, em gái cố nghệ sĩ Ánh Hoa.

Sự ra đi đau xót

Bà Nở và chị gái Ánh Hoa thuê căn nhà trên đường Trần Xuân Soạn (Quận 7, TP.HCM) khoảng 4 tháng vì không nỡ thấy chị ở một mình trong nhà cũ ở chân cầu chữ Y (Quận 8, TP.HCM). Trong nhà, diễn viên Ánh Hoa ở riêng tầng 1 còn em gái cùng chồng, con trai, con dâu và cháu nội ở tầng trệt.

Cũng theo bà Nở, chị gái mình rất yêu nghề và thường xuyên đi quya ca nhạc, sân khấu. Một tối nọ, thấy ngứa tay nên diễn viên Ánh Hoa đi mua thuốc uống. Sau này, bà mới biết ngứa lòng bàn tay là triệu chứng của tai biến mạch máu não. Nghệ sĩ bình thường rất khỏe, đi lại không gặp vấn đề gì nhưng do uống thuốc Tây bị say nên bà trượt ngã giữa đường, về nhà ngã lần nữa trong nhà vệ sinh. Vậy mà, diễn viên Ánh Hoa không nói gì với em gái. Sau 2 ngày sinh hoạt bình thường, chân diễn viên Ánh Hoa sưng to, xoa bóp dầu không đỡ, đưa đi bó thuốc Bắc cũng không hết đau.

"Một đêm ngủ dậy, miệng chị cứng không nói năng gì. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tôi đứa chị vào bệnh viện Vạn Hạnh (Quận 10, TP.HCM) 1 tuần, tập vật lý trị liệu thì bắt đầu nói chuyện được vài câu. Tình hình của chị ngày càng nặng, tôi đề nghị thuê thêm người phụ trông coi ban đêm vì tôi già rồi, chỉ nuôi chị ban ngày chứ không lo hết nổi.

Lúc đó, chị thỉnh thoảng ho ra máu; những ngày cuối đời, số lần chị thổ huyết tăng nhiều hơn. Hôm đưa chị vào bệnh viện Tân Hưng (Quận 7, TP.HCM), bác sĩ bảo "không sao" nhưng thực chất là trả về. Ngày cuối cùng, chị ăn được nửa chén cháo rồi ngủ. Mọi người mừng quá vì chị có mấy khi ngủ ngon như vậy. Đến khi cháu rể vô tình mở cửa phòng mới thấy chị nằm sấp, máu thổ ra đầy sàn...", bà Nở chưa hết bần thần nhớ lại.

Bà Nở kể khi diễn viên Ánh Hoa đau bệnh, nhiều nghệ sĩ muốn tới thăm cho tiền nhưng cố nghệ sĩ dặn cả gia đình không nhận tiền của đồng nghiệp.

"Chị tôi là Phật tử nên sợ mắc nghiệp, mang nợ người ta. Trước khi chết, chị dặn gia đình đừng chấp điếu. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi khó khăn nên vẫn để cháu nội chấp điếu. Chúng tôi gom góp tiền làm đám tang cho chị nhưng vẫn thấy quá sức. Tiền mua quan tài 30 triệu đồng... chưa kể chi phí dựng rạp, thuê người làm việc. Chị là nghệ sĩ, làm sơ sài quá cũng kỳ, thôi thì tới đâu hay tới đó", em gái diễn viên Ánh Hoa nói.

Đám tang trong căn nhà nhỏ tại Quận 7, TP.HCM.

Người rất hiền nhưng đời quá khổ

Sinh thời, nghệ sĩ Ánh Hoa rất hồn nhiên, thích vui, 79 tuổi vẫn đi quay ca nhạc. Bà không nghĩ sẽ ra đi đột ngột nên không có di nguyện gì.

Bà Nở sống với Ánh Hoa từ nhỏ nên hiểu chị gái nhất. Bà không hiểu vì sao chị gái rất hiền nhưng đời khổ như vậy. Từ lúc trẻ lấy chồng, lúc mua nhà trả góp, hết thời đi bán cơm tấm... đều không êm đềm.

"Có ai ngờ bà bán cơm tấm khắc khổ, nghèo khó được mời sang Pháp đóng phim, trả cát-sê 50 triệu? Căn nhà lúc chị mới mua rất cũ và xấu. Chị lấy 50 triệu đó sửa sang lại nhà thì chồng mất. Chị tôi luôn ao ước có một căn nhà đẹp, sạch sẽ. Tính chị kỹ lưỡng vô cùng. Phòng chị sạch, không có hạt bụi. Mỗi sáng, chị dậy lúc 4h30 để quét nhà, thắp nhang rồi tụng kinh niệm Phật", bà Nở kể.

Bà Nở cho cháu nội chấp điếu vì kinh tế gia đình không kham nổi chi phí làm đám tang.

Có 2 điểm bà Nở ấn tượng ở chị gái Ánh Hoa: Một là, cả đời bà không to tiếng, gây lộn ai. Hai là, cả đời bà chưa từng than nghèo kể khổ. Cố nghệ sĩ kiếm bao nhiêu tiền đều tự lo thân, không cậy nhờ gia đình. Bà Nở nói, hôm rồi NSND Bạch Tuyết đến viếng, khóc và tâm sự rất nhiều. NSND rất thương và kính nể cố nghệ sĩ Ánh Hoa - người từng hát chung tuồng Thái hậu Dương Vân Nga với cô.

Nghệ sĩ Minh Chí mất 25 năm nhưng chưa giỗ nào Ánh Hoa quên làm. Mỗi năm, bà tự tay làm cơm chay tươm tất cúng 8 cái giỗ (chồng, 4 người con, ba mẹ và một người anh - PV).

Diễn viên Ánh Hoa chỉ có một cháu nội là con của người con thứ 3. Bà rất thương cháu, đổi lại các cháu cũng thương bà. Niềm an ủi tuổi già của nghệ sĩ là được các cháu ghé nhà dắt đi ăn, đi chơi.

Sự ra đi của diễn viên Ánh Hoa ngày 1/11 để lại nhiều tiếc thương cho các nghệ sĩ và khán giả. Sáng ngày 3/11, gia đình diễn viên Ánh Hoa sẽ hỏa táng cố nghệ sĩ và đưa bà về an nghỉ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Tân Phú, TP.HCM).

Cẩm Lan