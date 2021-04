Nghệ sĩ Tuấn Anh nghẹn ngào khi có người đến thăm sau cơn bạo bệnh. Ông và vợ có tuổi già túng thiếu, phải bươn chải kiếm tiền với công việc bấp bênh.

Tập 6 chương trình Thương đời gạo chợ nước sông đến thăm nhà nghệ sĩ cải lương Tuấn Anh. Ông vừa trải qua cơn bạo bệnh vì xuất huyết não. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ xin xuất viện sớm vì lo sợ không đủ khả năng chi trả viện phí.

Nhóm nghệ sĩ đến thăm và trao tiền quyên góp cho gia đình nghệ sĩ Tuấn Anh.

Nhiều năm qua, Tuấn Anh và vợ - nghệ sĩ Mỹ Lợi sống nhờ trong đình Tân Đông (quận Thủ Đức). Cả hai cùng lao động bươn chải để trang trải cuộc sống hằng ngày. Trong khi nam nghệ sĩ chạy xe ôm, bà xã ông dọn vệ sinh cho chùa và nhận thêm vé số bán. Thỉnh thoảng nhận được lời mời biểu diễn, họ đèo nhau xe máy đi hát. Vợ chồng nghệ sĩ có một người con gái đã lập gia đình. Thế nhưng vì hoàn cảnh bấp bênh nên cô cũng không thể lo cho bố mẹ.

"Ông xã tôi chạy xe ôm truyền thống nên thu nhập chỉ tầm một trăm mấy, có ngày ế chỉ khoảng vài chục nghìn. Khi chồng bị đột quỵ cấp cứu, tôi trở thành trụ cột kinh tế chính của cả gia đình. Nhiều năm qua, chúng tôi không có giấy tờ nhà nên không được hưởng bảo hiểm, trợ cấp xã hội. Cuộc sống vì thế càng bấp bênh", nghệ sĩ Mỹ Lợi chia sẻ.

Nam nghệ sĩ nhập viện cấp cứu vì xuất huyết não. Do không đủ tiền điều trị, ông xin xuất viện sớm về nhà.

Do di chứng từ cơn xuất huyết não, nghệ sĩ Tuấn Anh hiện nằm một chỗ. Tay chân ông phù nề, nói chuyện khó khăn. Nam nghệ sĩ cũng thường xuyên than đau đầu, khó ngủ và mệt mỏi. Do chưa đủ kinh phí, ông không dám nhập viện tái khám theo yêu cầu bác sĩ.

Qua lời kêu gọi của nhóm Ngũ long du ký, nhiều bạn bè và các nghệ sĩ đã ủng hộ quyên góp được tổng số tiền 44 triệu trong đợt đầu tiên. Thông qua chương trình phát sóng, nhóm hy vọng nhận được sự lan tỏa yêu thương từ khán giả trong và ngoài nước để nghệ sĩ Tuấn Anh có thêm cơ hội được chữa trị bệnh tật.

Trước tình cảm của mọi người, nghệ sĩ Tuấn Anh xúc động nghẹn ngào. Dù chưa thể nói chuyện rõ, ông vẫn bập bẹ gửi lời cảm ơn với những tấm lòng hảo tâm dành cho mình.

Vợ chồng nghệ sĩ cải lương Tuấn Anh và Mỹ Lợi.

Nghệ sĩ Tuấn Anh (tên thật là Đặng Văn Tung) sinh năm 1957, tại tỉnh Bến Tre. Ông đi hát từ năm 18 tuổi cho đoàn cải lương Minh Tơ với các vai phụ. Cũng nhờ nghiệp ca hát, ông quen biết và bén duyên với nghệ sĩ Mỹ Lợi. Cả hai nên nghĩa vợ chồng và gắn bó đến nay đã 36 năm.

Ở tuổi xế chiều, đôi vợ chồng vẫn dành cho nhau tình cảm thắm thiết như những ngày đầu. Tuy vậy, nỗi lo cơm áo gạo tiền trở thành áp lực lớn trong đời sống của họ.

Clip nhóm nghệ sĩ đến thăm Tuấn Anh

Thúy Ngọc