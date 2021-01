Nghệ sĩ violin tài năng người Hàn Quốc Jmi Ko với độc tấu violin ca khúc 'Hello Việt Nam' sẽ tham gia trong chương trình 'Lễ hội Tết Việt'.

Với mong muốn có được lễ hội đậm màu sắc di sản văn hóa và nghệ thuật truyền thống, từ ngày 21- 24/1/2021 trên toàn bộ không gian của công viên Lê Văn Tám, Quận 1, TP.HCM sẽ diễn ra Lễ hội Tết Việt.

Lễ hội được khai thác sâu vào bốn thú vui ngày Tết của người Việt: ăn Tết, xem Tết, chơi Tết và sắm Tết. Toàn bộ không gian của công viên Lê Văn Tám được chia thành bốn khu vực theo chủ đề của Lễ hội. Sân khấu chính được thiết kế độc đáo ngay giữa trung tâm với hình ảnh chủ đạo là một mái đình cổ với chuỗi chương trình nghệ thuật và giao lưu diễn ra liên tục trong bốn ngày đêm diễn ra Lễ hội.

Các nghệ sĩ đang tập luyện chuẩn bị cho Lễ hội Tết Việt.

Theo tiết lộ của đạo diễn Lê Quý Dương đêm khai mạc 21/1/2021 với chủ đề Nét đẹp văn hóa Tết Hà Nội - Huế - TP.HCM là một bản giao hưởng thú vị kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh hoa di sản nghệ thuật ba miền với âm hưởng trẻ trung diện đại.

Ca sĩ trẻ Hà Myo đến từ Hà Nội với với ca khúc Xẩm xuân xanh vừa ra mắt sẽ là sự góp mặt độc đáo của nghệ thuật hát xẩm truyền thống với âm hưởng hiện đại của nhạc RAP và EDM. NSND Kiều Oanh và các nghệ sĩ diễn viên của Nhà hát Ca kịch Huế sẽ góp phần vào chương trình với những làn điệu ca Huế đằm thắm, mặn mà. NSƯT Hải Phượng và nhóm nghệ sĩ TP.HCM sẽ biểu diễn bản ca cổ Tình bông vạn thọ - một bản ca cổ độc đáo về bông cúc vạn thọ, loài hoa không thể thiếu được đối với người dân Nam Bộ mỗi dịp xuân về.

Các đêm tiếp theo được đạo diễn Lê Quý Dương khai thác sâu vào các chủ đề nghệ thuật truyền thống ba miền (22/1/2021), Tinh hoa ẩm thực Việt Nam (23/1/2021) và Tôn vinh giá trị Việt Nam (24/1/2021).

Ông Lê Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Giám đốc Sản xuất chương trình cho biết, BTC đã huy động một khối lượng khổng lồ tre, nứa và các nguyên vật liệu từ Hà Nội vào TP. HCM để kịp dựng nên hơn 200 gian hàng tiêu chuẩn, các điểm vui chơi giải trí, tạo nên một cảnh quan đậm đặc chất truyền thống văn hóa của dân tộc.

Với ba di sản nghệ thuật âm nhạc tạo nên kết cấu chính, chương trình khai mạc của Lễ hội sẽ được thăng hoa, sôi động với sự tham gia của các ngôi sao ca nhạc TP.HCM như ca sĩ Đông Quân, Hạnh Nguyên, Hà My (The Voice), Xuân Nghi (The Voice), Phương Anh, Trương Bảo Như, Duyên Quỳnh, nhóm Mây Trắng, Fly, APO, Nhật Nguyệt, cùng vũ đoàn Rex và hơn 30 người mẫu chuyên nghiệp.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ violin tài năng người Hàn Quốc Jmi Ko với độc tấu violin ca khúc Hello Việt Nam sẽ là một điểm nhấn thể hiện tình cảm của bạn bè và du khách quốc tế đối với Việt Nam.

Tình Lê