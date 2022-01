GiadinhNet - Nghệ sĩ Quốc Khánh nổi tiếng với vai Ngọc Hoàng trong series "Táo quân". Có một sự nghiệp thăng hoa nhưng nam nghệ sĩ tuổi Dần lại độc thân và quyết không kết hôn vì một lý do.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh có sự nghiệp lừng lẫy như thế nào?

Nghệ sĩ Quốc Khánh sinh năm 1962, là đàn anh lớn tuổi trong top danh hài phía Bắc. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam và làm việc ở đó đến tận bây giờ. Trong suốt mấy chục năm đóng góp cho cả hai mảng sân khấu và truyền hình, Quốc Khánh ghi dấu ấn trong lòng khán giả với không biết bao nhiêu vai diễn lớn nhỏ.

Nghệ sĩ Quốc Khánh gây ấn tượng trên phim với vóc dáng nhỏ thó và gầy gò.

Nhắc đến Quốc Khánh, người ta nhắc đến một nghệ sĩ tài hoa với nhiều vai diễn cả trên truyền hình lẫn sân khấu. Đặc biệt, vai diễn "Ngọc Hoàng" đã đi theo anh và tạo nên thương hiệu riêng của Quốc Khánh.

Ai nhìn Quốc Khánh cũng nghĩ anh là chàng trai có thân hình gầy gò, gương mặt toát lên vẻ khắc khổ, nhiều người nghĩ chắc anh phải là một chàng trai đến từ những miền quê nghèo, lam lũ, cực nhọc. Sự thật, anh là người Hà Nội gốc, nhà chỉ có 2 chị em, bố mẹ làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ 1978 đến 1982. Ngày ấy cùng học với anh có một số nghệ sĩ nay đã thành danh như: Trung Anh, Quế Hằng, Đỗ Kỷ...

Tuy đóng nhiều phim và quen mặt trên truyền hình nhưng với số đông công chúng, thì vai diễn Ngọc Hoàng của Quốc Khánh trong series Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm từ 2004 đến giờ là được biết đến nhiều nhất.

Với hình ảnh một Ngọc Hoàng lúc nào cũng trầm ngâm tư lự nhưng phát ngôn câu nào dí dỏm duyên dáng câu ấy, luôn khiến khán giả truyền hình phì cười mỗi lần xem anh diễn. Mùa Táo Quân năm nào cũng có vài câu nói của Quốc Khánh trong chương trình trở thành câu nói cửa miệng được lan truyền trong đời sống thực tế.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh: 60 tuổi vẫn độc thân

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh có hơn 30 năm sống bằng nghệ thuật, trải mình qua đủ vai diễn nhưng ngoài đời thực anh vẫn không làm "tròn vai". Dù là con trai duy nhất nhưng Quốc Khánh vẫn nợ mẹ một nàng dâu dù là con trai duy nhất. Như bao người mẹ khác, bà thường xuyên giục anh lấy vợ để yên lòng nhưng anh vẫn lần lữa.

"Ngọc Hoàng" ngoài đời vẫn cô đơn dù đã bước sang tuổi 60.

Kể về chuyện này, Quốc Khánh tâm sự: "Nhà có hai chị em, chị gái lớn đã lập gia đình, con cháu trưởng thành nên mẹ già cũng muốn tôi mau chóng yên bề gia thất để bà được bế cháu nội. Đợt trước, bà còn giục, thúc ép nhưng ép mãi chẳng được, dỗ ngược xuôi cũng không xong nên đành… bó tay".

Nói về lý do mãi không chịu lấy vợ, cách đây 3 năm, Quốc Khánh trải lòng: "Tôi nghĩ đơn giản thế này, người phụ nữ đến với mình mà không nhận được tình yêu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mà đã làm vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau chứ đâu phải chuyện ngày một, ngày hai... mà có thể bắt người ta phải chịu đựng mình cơ chứ".

Hiện tại, Quốc Khánh vẫn sống độc thân trong căn nhà nhỏ. Phòng riêng của anh chỉ vỏn vẹn 10m2. Chia sẻ về nơi ở của mình, Quốc Khánh tâm sự: "Phòng riêng của tôi chật hẹp, chỉ khoảng 10m2 thôi. Nó hẹp đến nỗi các vật dụng trong phòng như giường tủ, bàn ghế đều phải chế mỏng theo diện tích phòng. Chiếc tủ đựng quần áo của tôi thậm chí không đủ sâu để treo dọc quần áo, mà phải treo theo kiểu… úp sấp vào nhau".

Đối mặt với nỗi cô đơn trong tương lai khi không có vợ, nam nghệ sĩ ngậm ngùi: "Tôi cũng nghĩ rồi, xác định rồi. Có thể bây giờ mình thấy thỏa mái sung sướng với cuộc sống tự do, nhưng về sau mình khổ. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Ở giữa ngã 3 đường, tôi muốn chọn con đường nào? Chọn cuộc sống vợ con hạnh phúc ràng buộc, hay chọn cuộc sống tự do cô đơn? Bây giờ mình chọn cuộc sống tự do, thì sau này phải chịu cảnh về già đau đớn không ai chăm sóc".

Anh không muốn ràng buộc trách nhiệm và có cuộc sống tự do.

Khán giả ngỡ ngàng khi biết lý do "Ngọc Hoàng" quyết không kết hôn. Là bởi vì, anh thích cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi trách nhiệm.

Theo Gia Đình