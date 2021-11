NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh của chị trên trang cá nhân. Ở tuổi hưu nhưng nữ nghệ sĩ vẫn vô cùng trẻ đẹp. Vì vậy chị bị đồn "dao kéo" níu kéo thanh xuân.

NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" hiện tại đang ở tuổi hưu trí. Tuy đã rời xa sân khấu nhưng chị vẫn tương tác với khán giả của mình trên trang cá nhân. Nhan sắc đời thực của NSND Lan Hương vẫn khiến nhiều ngưỡng mộ. Gương mặt thanh thoát, chiếc mũi cao, làn môi đầy đặn của chị khiến khán giả nhầm tưởng nữ nghệ sĩ đã "dao kéo".

NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" nổi tiếng là một mỹ nhân của làng sân khấu điện ảnh Việt Nam.

Trước những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, NSND Lan Hương nhiều lần phải đính chính trên trang cá nhân. Chị viết: "Chị Lan Hương nói lần cuối cùng là tìm cho chị thẩm mỹ nào nói cắt mắt cho chị, thẩm mỹ nào nói rạch mũi chị nhét gì đó vào và thẩm mỹ nào nói rạch môi của chị thì báo cho chị để chị kiện họ sẽ được một mớ tiền lớn đấy".

Nhan sắc mãi không chịu già sau hơn một thập kỷ đóng "Cầu vồng tình yêu" của diễn viên Hồng Diễm

Sở hữu nhan sắc như vậy, nhiều người thắc mắc chị có bí quyết gì?

NSND Lan Hương có vẻ đẹp trời sinh

NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" thực ra là một người phụ nữ may mắn khi sở hữu vẻ đẹp trời sinh. Vóc dáng nhỏ nhắn giúp chị trông trẻ lâu. Đôi mắt to tròn đen láy và đôi môi dày quyến rũ trong những bức ảnh thời trẻ giúp nữ nghệ sĩ sinh năm 1963 từng được mệnh danh là "biểu tượng nhan sắc" của màn ảnh Việt một thời.

NSND Lan Hương có làn da trắng, gương mặt cân đối hài hòa.

Ngoài ra, cách ăn diện của chị cũng là cách giúp nữ NSND này trẻ mãi với thời gian. Chị thường lựa chọn phong cách ăn mặc trẻ trung với tóc búi cao, áo hai dây khoe vai trần và vòng 1 đầy đặn. Đó là cách giúp NSND Lan Hương trông vừa gợi cảm mà vẫn cực kỳ tươi trẻ trong mắt khán giả.

NSND Lan Hương can thiệp thẩm mỹ hợp lý

NSND Lan Hương phủ nhận mình dao kéo mũi và môi nhưng chị vẫn thừa nhận có "can thiệp" 2 bên má. "Chị có can thiệp cho 2 cái má đỡ đổ do tuổi già thì có đấy. Chị làm để cho mặt mình trông cân đối hơn, tôi cũng tác động một chút để có cơ săn chắc bằng da mặt, căng chỉ", NSND Lan Hương kể.

"Em bé Hà Nội" thừa nhận níu kéo thanh xuân bằng việc thẩm mỹ 2 bên má.

Phương pháp mà NSND Lan Hương sử dụng khá phổ biến và được nhiều người lựa chọn. Nâng cơ bằng chỉ là việc sử dụng một sợi chỉ luồn 1 đầu sợi chỉ dưới da kéo căng nọng cằm, sau đó gắn đầu còn lại trên cốt mạc vùng má và trán. Lúc này, các sợi chỉ sẽ đóng vai trò như một chiếc "giá đỡ" giúp nâng toàn bộ vùng nọng cằm mang lại khuôn mặt thon gọn và sắc nét hơn. Ưu điểm của phương pháp này là nhanh gọn, mang lại hiệu quả ngay sau khi thực hiện.

Nhờ 3 bí quyết trên NSND Lan Hương mới có nhan sắc trẻ đẹp còn mãi với thời gian như hiện tại.

NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" vẫn long lanh trong mỗi khung hình.

NSND Lan Hương đời thực luôn tươi trẻ và biết khoe khéo vẻ gợi cảm trời phú của chị.

